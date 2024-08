“Mis canciones son hijas de un momento. La infausta pandemia se cruzó en este disco”

El músico, cantante y compositor José Ignacio Lapido presenta hoy, en el Castillo de San Antón (21.00) su último trabajo discográfico, en el marco del Noroeste Estrella Galicia.

Viene a presentar su último disco, A primera sangre, con gran éxito de crítica. Las expectativas están altas.

Casi todos mis discos, aunque esté feo que lo diga yo, tienen estupendo recibimiento por parte de la crítica. Estoy muy agradecido. En este caso se ha repetido lo mismo, hay muchos elogios que uno recibe con humildad. Yo no soy demasiado prolífico, tardo bastante. Han pasado cinco años entre este y el anterior. Hago las cosas con mucha dedicación y mucha autocrítica. Cuando sale algo, tengo que estar muy seguro. Es una satisfacción, habida cuenta de que autoedito mis discos. Todos los aspectos. No solo es la interpretación, la composición, también la edición, todo el trabajo que hay detrás corre de mi cuenta. Es como una criatura que nace desde el parto.

Suena melancólico, reflexivo. ¿Qué nos cuenta A primera sangre de la etapa vital que atraviesa?

Mis discos no suelen ser conceptuales, con canciones que giran todas alrededor de un concepto. Lo estructuro como colección de canciones. Pero bien es cierto que esas canciones son hijas de un momento dado. Te pones a escribir y, aunque pases un par de años componiendo, son hijas de determinadas circunstancias. Tienden a tener características comunes, aunque no hayan nacido con esa intención. En este caso, la infausta pandemia se cruzó entre medias en la composición. Es una circunstancia que no habíamos vivido, y afectó mucho al mundo del arte. Todo el tiempo transcurrido, las circunstancias inesperadas y asombrosas que se dieron, influyeron. Perdimos seres queridos y nos dimos cuenta de los estragos del paso del tiempo. Ha creado cierto caldo de cultivo, ese poso reflexivo sobre el paso del tiempo, la muerte incluso. Curado de espanto habla de eso, de la muerte en un sentido más de celebrar lo vivido, menos dramático. Asumiendo la muerte como algo consustancial al ser humano. La cercanía al final nos puede llevar a la celebración de lo vivido.

Es una rara avis. Se edita su propia música y su disco anterior salió en 2017. ¿Tiene afán de escapar de las inercias de la industria musical?

Sí. En 2005 fue cuando empecé la autogestión de mi carrera discográfica. Antes no era tan habitual; luego ya con la crisis discográfica, la fusión de compañías que dejó la cosa en un par de multinacionales. Cuando empecé a grabar en los 80 había compañías pequeñas o incluso grandes que apostaban por artistas pequeños. El paradigma de consumo de música ha cambiado radicalmente. Subir al escenario es completamente distinto. Ahora no editas discos en formato físico, ni el concepto mismo de álbum, que se está perdiendo, ahora sacas canciones cada pocos meses. Yo me mantengo ajeno a eso. Soy consciente de que, cuando uno saca disco, tiene un componente comercial, pero las pautas comerciales que dictan que saques una canción cada tres meses no van conmigo. Sigo las pautas de la creación. Voy buscando una colección de canciones que tengan una enjundia. El concepto de album lo tengo muy presente, nací en los 60, y yo sigo ahí. Las pautas de consumo son otras, yo me siento alejado incluso estilísticamente de la música comercial de ahora, no veo puntos de encuentro con mi música, pero eso no quiere decir nada.

Se ha popularizado de forma masiva el formato festival. ¿Cree que le falta rock a esa escena?

Los festivales son entes que van creciendo cada año y necesitan una rentabilidad. Determinados festivales nacieron con unas características especiales, pero las modas en la música son muy importantes. Hay festivales que nacieron llevando solo indie pero ahora hay otros géneros urbanos que tienen más proyección. Van cambiando al albur de las modas. El capitalismo es así, se va arrastrando para sobrevivir. Los festivales que nacieron con una personalidad antisistema ahora son patrocinados por grupos de telecomunicación. En un festival se conjugan muchas cosas, aparte del tema musical, hay un tema ideológico subyacente. La mayoría de los festivales están mega subvencionados por instituciones públicas, por marcas comerciales…Este festival de A Coruña es de los pocos que haré este verano, seremos mi pianista Raúl Bernal y yo solos.