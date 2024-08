La huelga de basuras de A Coruña se tambalea: el STL convoca una asamblea tras perder una votación que aprobó acabar con el paro

La huelga de la recogida de basuras, convocada en San Juan por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) que domina el comité de empresa, pierde fuelle y podría desconvocarse este jueves. Al tiempo que los trabajos de recogida se normalizan, los empleados de uno de los turnos votaron la noche del martes al miércoles por acabar el paro, durante el que la empresa ha impuesto cinco despidos disciplinarios y decenas de sanciones a operarios acusados de no realizar su trabajo. De acuerdo con varias fuentes de otros sindicatos conocedores de la situación en Prezero, y de la plantilla de esta, de los 80 trabajadores de la reunión del martes la mayoría votó a favor de levantar el paro, con “tres abstenciones” y ningún voto favorable a continuar. El STL ha convocado para las 20.00 horas de este jueves una asamblea general en la que se decidirá si “seguir con la huelga o desconvocarla”.

Según una fuente de los trabajadores, en la reunión del martes por la noche estaba presente Miguel Ángel Sánchez, el secretario general del STL, y “la gente le pidió votar”. Aunque por parte del líder de STL la “intención era seguir” con el paro, “hasta sus seguidores más acérrimos le votaron en contra”, señala la misma fuente. Este diario intentó ayer, sin éxito, hablar con Sánchez, investigado judicialmente por supuestamente emplear el sindicato como “trama criminal” para cobrar mordidas a empleados y conseguir contratas de concesionarias municipales. Tampoco respondió a este diario el portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo que declaró a agencias que “es probable que haya una asamblea” pero descartó que el rechazo al paro sea mayoritario. “Sí es cierto que de 24 compañeros 15 votaron que sí quieren una asamblea”, afirmó.

En esta votación improvisada no estaban presentes los trabajadores del turno de día, minoritarios, y tampoco los del turno de noche a los que les correspondía librar. La asamblea vinculante será la de esta tarde en la iglesia de los Rosales, a la que está convocado todo el personal y que incluye en su orden del día tratar del “estado de la huelga” y dar “información sobre las personas sancionadas”. Finalmente, habrá una votación “para seguir con la huelga o desconvocarla”. Un trabajador de Prezero considera que el sentir mayoritario es dejar el paro: “se comenta que esto no tiene ningún sentido, que la lógica es que termine antes de que haya más despidos”, indica.

Sobre el papel, la huelga no está teniendo seguimiento. En la noche del martes al jueves “ningún trabajador secundó el paro”. Pero esta situación lleva días produciéndose y no implica normalidad: la plantilla va a trabajar pero noche tras noche quedan barrios sin recoger, algunos al 0%. Fuentes conocedoras afirman que esto es una estrategia de STL, que dice a los empleados que vayan a su puesto para que no pierdan el sueldo pero les da instrucciones de pedir bajas o no realizar su trabajo.

Pero para la alcaldesa, Inés Rey, se trata de una huelga de “brazos caídos”, y esto conlleva riesgos. Los despidos y las sanciones impuestas por Prezero, algunas que implican hasta dos meses de suspensión de empleo y sueldo, se dirigen contra los empleados que supuestamente no cumplen sus obligaciones.

Para STL, si no se recoge la basura es porque los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad laboral y a que la empresa no cubre a los despidos y sancionados. Aunque STL suele exigir levantar los castigos tras las huelgas, Sánchez afirmó el pasado fin de semana que ahora no están pidiendo que Prezero readmita a los despedidos (aunque llevará los casos al juzgado), y solo reclaman que las sanciones se reduzcan. Fuentes próximas a Prezero indican que no hay intención de levantar o reducir los castigos disciplinarios.

El Ayuntamiento declaró la emergencia sanitaria por la acumulación de basura en las calles para poder contratar a una empresa de refuerzo. Pero la comisión de seguimiento municipal apuntaba el miércoles a que, en el décimo día de huelga indefinida, y “por primera vez”, los datos de recogida en diversos barrios “apunta a la normalización del servicio” de Prezero, con cifras próximas al 100% en varios puntos”. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó que “esperamos que en los próximos días esté todo normalizado, aunque se mantenga la emergencia sanitaria”.

El servicio habitual llegó a este porcentaje en Os Mallos y en Os Rosales-Labañou, mientras que en Sagrada Familia y en Pescadería-Centro la cifra fue del 95%. En A Sardiñeira-Elviña y Monte Alto la cifra bajó al 85%, y en Os Castros y el estadio al 70%, mientras que O Castrillón llegó al 65% y Mesoiro-Feáns-Valaire al 60%. En Ventorrillo-Agra do Orzán los trabajadores de Prezero recogieron la mitad de los contenedores, en la Ciudad Vieja el 45% y en Matogrande-Eirís el 30%. Al tiempo, Valoriza, la empresa contratada para realizar el refuerzo durante la emergencia sanitaria, recogió 66,6 toneladas de basura en una jornada “sin incidencias”. Ya llevan más de 814.000 kilos.

Fuegos en colector y camión

Durante la tarde del martes ardió un colector de vidrio en la calle Torno, pero el Concello afirma que no se registraron “incidencias destacables”, y que no se produjeron fuegos durante esa noche. Desde el 24 de junio, el Ayuntamiento ha contabilizado “160 contenedores quemados intencionadamente”, con un coste para las arcas municipales de “unos 400.000 euros”. Los fuegos han causado daños a fachadas y coches e intoxicado a tres personas.

Además, en torno a las 13.30 horas de este miércoles los bomberos acudieron a la calle Nuestra Señora de Fátima por un incendio en la tolva de un camión de la basura. Los trabajadores volcaron los residuos en la calle. De acuerdo con los bomberos, que refrigeraron con agua el depósito y los rescoldos, “se desconocen las causas” del fuego.

