El Profeta y Mbappé, pequeñas diferencias

Al Profeta le sobra estilo. Dando golpes, pero también en su vida de diario. Y no lo esconde. Tras una competición exitosa en la que se llevó la medalla de bronce y un veredicto arbitral polémico le arrebató la final, Enmanuel Reyes pudo relajarse un poco y saborear lo vivido. Y compararse con los grandes, por qué no. En redes sociales publicó una foto suya con unas gafas muy modernas justo al lado de un póster del futbolista Kylian Mbappé con unas gafas prácticamente iguales. Pero él ve diferencias entre ambos: “Mira, uno parecido a mí, pero no da los palos que doy y di en París”.