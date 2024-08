Las tres velocidades para construir nuevas viviendas junto a la ría de O Burgo, en A Coruña

En la costa de la ría de O Burgo, desde la plaza de Oza a las proximidades de Culleredo pasado el puente de A Pasaxe, el ordenamiento urbanístico permite construir 633 viviendas en nueve polígonos. El Gobierno local presentó un plan para reducirlas a 241, bajando los polígonos a seis pero no llegó a aprobarlo y ahora esta amplia franja está dividida en tres zonas. El Concello ha pactado con el fondo de inversión Ginkgo el desarrollo de As Xubias hasta cerca del Materno, mientras que en un polígono cercano a este tiene un conflicto con los propietarios, pues prevé rebajar los pisos edificables. Más allá se encuentran nuevos proyectos casi hasta el límite con Culleredo, para los que no hay trámites públicos iniciados para su puesta en marcha.

As Xubias y Astilleros Valiña, adelantados

El Concello acordó el mes pasado con el fondo suizo Ginkgo Advisor segregar estas zonas de la modificación urbanística que planea para la ría (que precisa de la mayoría absoluta del pleno) y desarrollarla a través de un plan especial (que solo requiere mayoría simple). Gingko ya posee el solar de los antiguos Astilleros Valiña en las proximidades de la playa de Oza, donde se agrupará la construcción de viviendas: en la ordenación actual se pueden levantar en esta zona 88 pisos.

El convenio con Ginkgo contempla un espacio libre entre los inmuebles y el mar, moviendo la instalación náutica existente para trasladarla a la playa de Oza e instalar escaleras mecánicas, o ascensores, para conectar este arenal con As Xubias de Arriba. También contempla una edificación en esta zona, en el entorno de lo que en su día fue Pachá. Pero no especifica si los pisos que se podrán construir serán los actuales o se reducirán, como pretendía la modificación municipal. En As Xubias de Arriba y los astilleros el plan actual permite construir 141 viviendas, y la modificación baja a 102.

El polígono entre el mar y el Materno, congelado

Siguiendo el ordenamiento urbanístico actual, heredado de planes aprobados en 2008, en la zona se pueden construirse 91 pisos. Pero el proyecto de modificación, que el Concello coruñés planteó en 2020 y pasó por Junta de Gobierno Local dos años después, contempla para la zona un aparcamiento disuasorio, un apeadero y una bolsa de suelo verde. Esto no quiere decir que los propietarios perdiesen la oportunidad de construir pisos, pues se repartirían en otros polígonos, pero, dado que la modificación reduce un 62% las viviendas, salen perdiendo.

Las promotoras Residencial Obelisco y Conchado y Asociados han reclamado judicialmente que el Concello descongele sus planes para construir en la zona con la norma más favorable para ellos. En concreto, un trámite ahora bloqueado, la aprobación de los estatutos de la junta de compensación que agrupa a los propietarios. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón en septiembre de 2022, y exigió al Concello esta primavera a que le informase de cómo iban las gestiones para la ejecución de su sentencia. El Concello, sin embargo, ha dejado en suspenso la aprobación definitiva, alegando que es necesario tener otro documento, el estudio de detalle, y que los promotores han superado los plazos para ejecutar el desarrollo.

Polígonos sin desarrollar

Y, a partir del Materno, tanto el plan actual como la modificación prevén varios polígonos, aunque ninguno está en marcha. El plan propuesto por el Gobierno local prevé construir una docena de viviendas junto a la carretera de A Pasaxe y ocho nuevos edificios a escasos metros de la carretera entre el Materno y A Pasaxe, por encima de la vía férrea, que sumarían 84 viviendas. La mayoría estarían junto al Santa María del Mar, aunque un bloque se situaría en las inmediaciones del Teresa Herrera. En la zona de la residencia de mayores y A Viña das Travesas habría otros ocho bloques, y al sur del puente de A Pasaxe, junto a la carretera a O Burgo, un total de 39 viviendas.

