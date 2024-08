Es su primera vez en Viñetas desde o Atlántico, que comienza el día 12, y entra por la puerta grande. Genie Espinosa (Barcelona, 1984) es la autora del cartel de esta edición. Antes de inaugurar su exposición en el Palacio de María Pita, la ilustradora habla de sus inicios y de dónde le llega la inspiración.

“En mis obras dejo que cada uno rellene los huecos con sus experiencias y lo disfrute”

¿Cómo creó el cartel de Viñetas desde o Atlántico?

Me parece muy chula la Torre de Hércules y sabía que tenía que estar presente. Es como un personaje más del cartel.

¿De qué manera se inició en el mundo de la ilustración?

Empecé de manera un poco random. Yo hice Diseño Gráfico y, después de acabarlo, empecé Ilustración, pero lo dejé sin terminar. No me encajaba en ese momento y la profesión no era lo que esperaba. Estuve trabajando de diseñadora gráfica hasta que me cansé y dejé el curro. Me fui a Reino Unido y allí me fichó una agencia de ilustración infantil.

¿Por qué eligió otro país?

En España, con las tarifas de autónomo, lo veía inviable. Allí era diferente, por lo menos hace diez años. Para una persona que estaba empezando, fue ideal. Volví dos años después y, desde entonces, solo hago ilustración. Es un sueño.

¿Cómo fue el paso de hacer ilustración infantil a adulta?

La ilustración infantil me quemó e incluso pensé que no iba a querer dibujar nunca más. No era de las mejores y tenía que hacer mucho trabajo para tener ingresos buenos. Luego, además, hay muchas normas, que fue algo que me sorprendió. Pensé que sería divertido, pero luego no puedes dibujar a un personaje subiéndose a un árbol por si el niño lo ve y lo imita. Así que empecé a hacer cómic y fanzines y ahí me llegaron encargos de público más adulto.

¿Ya leía cómics?

Sí, soy súper lectora de cómic desde muy pequeña, que empecé con Mortadelo y Filemón y Zipi y Zape. Después, en la adolescencia, descubrí el manga.

En los últimos años, el cómic, el manga y la novela gráfica han ganado muchos lectores.

Sí, las librerías están llenas de este tipo de libros y ya no están separado. Es mas accesible. Antes era más nicho, de frikis. Ahora está muy normalizado. Creo que en parte es por el éxito de películas como las del mundo Marvel.

Su estilo se caracteriza por el uso de colores fuertes y las perspectivas exageradas. ¿Cómo llegó a ello?

Es fruto de la experimentación. Me hacía mucha gracia pensar en los muñecos de goma que había en los 90, los que se estiraban. Pienso así en mis personajes. A ver cuánto los puedo deformar. La verdad es que no pienso en algo estático, es algo mas orgánico.

Ha sido galardonada con el premio a la autora revelación del Comic Barcelona y el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. ¿Cómo los recibió?

Con mucha sorpresa. Fueron los dos con mi primera obra larga, Hoops. Me quedé muy flipada. Mi segunda novela gráfica salió el año pasado, pero ahora ya estoy pensando otra. Cuando acabo, nunca quiero hacer más, pero llegan las ideas y me lanzo.

¿De dónde le sale la inspiración?

La ejecución es una mezcla de todo lo que veo y me gusta. Las ideas son sentimentaloides. Mi primera obra habla de la amistad femenina, que es un poco tabú en la adolescencia. La segunda es sobre el duelo, de cómo una persona cambia en esas fases del duelo. Todo con un poco de fantasía. Tampoco lo cuento todo para que se entienda sino que lo dejo abierto a la interpretación. Que cada uno rellene sus huecos con la propia experiencia y lo disfrute.

