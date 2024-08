La pesca de A Coruña critica la propuesta de bajar la cuota de merluza: “Es la mitad que en 2021”

En 2021 la Unión Europea permitió capturar más de 100.000 toneladas de merluza en las zonas del mar del Norte, entorno de las Islas Británicas y parte oriental del golfo de Vizcaya, pero la cifra se ha ido reduciendo año a año hasta las poco más de 70.500 del actual, según explica el presidente de la lonja coruñesa y gerente de la patronal Pesgalicia-Arpega-O Barco, Juan Carlos Corrás. Y para 2025 el comité científico ICES, al que consulta la Unión Europea para establecer las cuotas, propone otro recorte adicional, de más del 25%, hasta algo menos de las 52.500 toneladas. Una “reducción exagerada”, para Corrás, que reduce las capturas “un 50%” en cuatro años de la especie que deja más dinero en los muelles coruñeses.

El ICES se basa en su estimación de las poblaciones, pero Corrás defiende que “la situación no es tan mala como sus datos”, pues, aunque algún sector, como el de los palangreros, “está pescando menos”, en otros, “como el arrastre o la volanta, se está capturando igual que en otros años”. Los científicos, para Corrás, están “dando palos de ciego” y han ido realizando cambios en el modelo que sirve de base en sus estimaciones, pero las conclusiones son siempre que hay que reducir las capturas. “No hay un equilibrio”, denuncia.

Aunque no toda la merluza que se descarga en la lonja procede de estos caladeros, y el recorte no afectará a la flota litoral, el presidente de la lonja sí advierte de que sí lo notarán muchos barcos merluceros que trabajan en los muelles de la ciudad. Durante estos años de reducciones han buscado mantenerse recurriendo a otras especies, pero Corrás teme que llegue un momento en el que no sea rentable operar y se vuelva a la situación “de 2004 a 2014”, cuando por falta de cuotas “la mayoría de la flota tuvo que parar y desguazarse”. Además, alerta de que la falta de producto afectará a los comercializadores.

La reducción no tiene efecto inmediato. El sector puede ahora presentar sus propias argumentaciones a través de comités consultivos, como hará Pescagalicia, según explica Corrás, y en octubre o noviembre la Comisión de Pesca de la elevará una propuesta de reglamento. La cuota definitiva no se conocerá hasta probablemente diciembre, cuando la determine una reunión de los ministros de Pesca de la Unión Europea. El presidente de la lonja reclama a las autoridades gallegas y españolas que peleen para defender los intereses de la flota, no solo en el caso de la merluza, sino en otras especies afectadas.

Sigue el cierre de la cigala

Y es que el ICES también recomienda mantener la prohibición de capturar cigala en la franja marítima que incluye la costa coruñesa. Si se sigue este criterio, protesta Corrás, la pesca de esta especie habrá estado prohibida durante nueve años, ya que “la última vez que la pescamos fue en 2016”. El presidente de la lonja insiste en que esta postura no sigue criterios ecológicos, ya que “entendemos que ya se ha recuperado la población”. Aunque admite que la cigala no es tan abundante como lo era hace tres o cuatro décadas, indica que “la pesquería está en muy buenas condiciones” y que el criterio del ICES es “asombroso”.

Además, señala que la pesca de este animal “lleva dos años abierta” en la costa de Asturias, País Vasco y Cantabria, cuando “nuestro caladero es mucho más grande y permitiría una reapertura”. Si no puede ser todo el año, añade, por lo menos “limitada al verano”. Actualmente, explica, ni siquiera se están capturando ejemplares como muestra científica, sino que las estimaciones se hacen en base a circuitos de televisión.

En cuanto al gallo, el ICES propone una reducción del 9,3% de las capturas en el Oeste y Suroeste de Irlanda, así como en el Golfo de Vizcaya, con respecto a las estimaciones que emitió para este año. Esto también afectará a la flota coruñesa, en opinión de Corrás, pero en este caso admite que la baja “no es tanta” y que se produce tras “subidas”, por lo que hay un mayor equilibrio. Para otras especies, el ICES defiende descensos todavía mayores en relación a la estimación que realizó para 2024: las capturas de bacalao del mar al Norte de Escocia caerían un 22% según su propuesta, el abadejo del mar del Norte un 25% y la solla del canal de Bristol y el Mar Céltico un 72%. Pero estas, indica Corrás, “no son pesquerías a las que vaya dirigida al flota española”.

Una especie que supone el 25% de la facturación en la ciudad La merluza es una especie esencial para la lonja coruñesa, pues, además de suponer un porcentaje significativo de las capturas, es sustancialmente más cara que otras especies frecuentes, por lo que lleva años siendo el pescado con más peso en la facturación. Esta dinámica se mantiene este año, en el que las algo menos de 2.000 toneladas de merluza que pasaron por la lonja alcanzaron un valor de más de 8,5 millones de euros. Es decir, algo más del 25% de la facturación total del mercado coruñés de pescado, aún cuando el animal sumó algo menos del 14,4% de las descargas. A la merluza le siguen a mucha distancia el jurel y el lirio, que se sitúan cada uno en torno a los 2,8 millones de euros en lo que llevamos de año. Las capturas de xuliana o rape blanco superaron los dos millones de euros en valor conjunto, y las de la sardina rozan ese dato, mientras que el bocarte superó los 1,5 millones y el percebe se acerca a esa cifra.

Suscríbete para seguir leyendo