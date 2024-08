La plantilla de la recogida de basuras desconvoca la huelga tras 46 días de residuos en las calles

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos votaron este jueves desconvocar la huelga y desatascar así un conflicto que, durante 46 días, inundó las calles de la ciudad de basura. La decisión se tomó en una asamblea en la iglesia de Os Rosales, hasta donde se desplazaron unos 70 empleados, apenas un tercio de la plantilla, según el secretario general del sindicato STL, Miguel Ángel Sánchez, central convocante del paro. 49 trabajadores votaron a favor de terminar con los paros y 28 apoyaron continuar con ellos. El servicio, asegura, se reanudará con normalidad inmediatamente.

En declaraciones tras la reunión, que duró poco menos de hora y media, Sánchez achacó la baja participación y la decisión de desconvocar la huelga a una “presión brutal” del Concello. “Era lo que quería el Ayuntamiento de A Coruña, con sus amedrentaciones y sus represalias”, dijo Sánchez, al que un juzgado investiga por estafa, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

El Gobierno local consideró un “chantaje” la postura del STL y el incumplimiento de los servicios mínimos. El paro arrancó el 24 de junio de forma intermitente y se hizo indefinido el 28 de julio. Aunque ningún trabajador ha secundado el paro este mes, la recogida ha estado en mínimos, con días en los que no se retiraba basura en diferentes barrios. La acumulación de basura en las calles llevó al Ayuntamiento a decretar la emergencia sanitaria el 22 de julio y a contratar a otra empresa, Valoriza, para que recogiera los residuos que no retiraba el personal de Prezero.

Las conversaciones entre sindicato y concesionaria continúan rotas y tienen como destino los tribunales, advierte Sánchez. Este pleito estaría relacionado con el acuerdo fallido a principios de año por el incremento salarial del 1%. En el conflicto de este verano, el sindicato STL había roto las negociaciones con la concesionaria en julio, después de que esta comunicase que no iba a retirar los más de 80 expedientes sancionadores que tenía abiertos, por temor a que se reiniciaran los paros en cuestión de meses. Además, fuentes próximas a Prezero explicaron que mantenían la exigencia de retener el poder de contratación.

La huelga llegó a un punto crítico la semana pasada. El 31 de julio el Ayuntamiento presentó en la Fiscalía un escrito en el que pedía que investigase a las cuatro personas identificadas por la policía en la quema de contenedores, así como posibles daños contra el medio ambiente por una “situación de verdadera insalubridad y de riesgo para la salud pública”. Dos días después, el Concello también decretó la ampliación a toda la ciudad de la emergencia sanitaria, al haber varias zonas que permanecían con la recogida de basura en mínimos durante días. En la madrugada de esa jornada habían requerido atención sanitaria tres personas intoxicadas por el humo de un incendio en un contenedor en Monte Alto.

La aceleración de todas estas medidas, junto con los cinco despidos disciplinarios comunicados por la empresa, provocó que empleados de uno de los turnos votasen informalmente para desconvocar los paros, lo que precipitó la asamblea.

Con la desconvocatoria, Sánchez admite que el STL queda “tocado”. “Lo que le gustaría al Ayuntamiento es que el sindicato cerrase las puertas y que desapareciéramos del mapa para no reivindicar nuestros derechos de forma independiente”, señaló el secretario general del STL.

Prezero pide a la plantilla que diga si se vio “forzada” a no trabajar

La empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, Prezero, ha solicitado que los empleados digan a la dirección si se han visto “perseguidas”, “forzadas a no realizar su trabajo” o a “cometer acciones contra el mismo”, en una comunicación a todos los trabajadores. La concesionaria también agradece a todos aquellos que están trabajando de una manera “adecuada” su actitud “valiente, profesional, seria y responsable”. La firma afirma que cada vez son más los empleados que relatan a la dirección las “directrices inadecuadas” que fueron comunicadas y hacia qué grupo de personas. Sobre la imposición de nuevas sanciones Prezero señala que no se aplicarán a personas que trabajen de manera “adecuada”. Sin embargo, aquellos con “extraños incidentes” como tulipas rotas, luces mal regladas o mecanismo que no funcionan, se arriesgan a estas. La empresa también añade que una correcta ejecución laboral también podría suponer “de forma positiva” la resolución de los expedientes que continúan abiertos ya que demostraría una “actitud” de “rigor y profesionalidad”. En el mismo escrito reiteran que la firma continúa ejerciendo la “vigilancia” laboral y que conocen el rendimiento laboral de los empleados.