La ciudad sale hoy de la emergencia sanitaria con la recogida de basuras en los barrios al 75%

La ciudad saldrá esta medianoche de la emergencia sanitaria por la huelga del servicio de recogida de basuras de la concesionaria municipal, Prezero. La empresa Valoriza, a la que se recurrió para apoyar las labores, trabajará durante el día pero dejará de prestar servicio a las 00.00 horas, de acuerdo con un decreto de Alcaldía emitido ayer. La alcaldesa, Inés Rey, señaló ayer al mediodía que tras el fin de la huelga, acordada por los trabajadores el pasado jueves, la emergencia sanitaria “carece de sentido” y señaló que el servicio en la concesionaria se está “regularizando”. En la noche del jueves al viernes la recogida alcanzó una cifra media del 75% en los distintos barrios.

Durante la jornada, que se saldó sin los sabotajes habituales en semanas pasadas, la recogida de Prezero en Sagrada Familia y Sardiñeira-Elviña llegó al 100%, y en Monte Alto, Os Mallos y Pescadería-Centro, al 95%. En la zona del estadio se bajó al 85% y en O Ventorrillo-Agra do Orzán al 80%, mientras que en Mesoiro-Feáns-Valaire el porcentaje fue del 70%. Siempre según datos municipales, O Castrillón registró un 65%, Ciudad Vieja y Os Castros un 50% y Matogrande-Eirís un 45%. El peor resultado fue en Os Rosales-Labañou, un 40%. Valoriza retiró otras 50 toneladas de basura y alcanzó las 934. El Concello acordó “intensificar” la limpieza “en puntos clave”, una vez “normalizado” el servicio.

Una asamblea de los afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), motivada por la presión de un grupo de trabajadores que votó en contra de mantener la huelga el martes, puso final a un paro que empezó en San Juan y se convirtió el pasado 28 de julio en ininterrumpida. Noche tras noche ningún trabajador se acogía al derecho a la huelga, pero la basura quedaba sin recoger. Decenas fueron sancionados y cinco despedidos por no hacer su trabajo, y ardieron 160 contenedores. Tres vecinos resultaron intoxicados por el humo.

Las huelgas y amenazas de STL se han sucedido bajo varios gobiernos locales. El sindicato lleva más de un año investigado judicialmente por una supuesta trama criminal encabezada por su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, que, según la Policía Nacional, cobraba a los empleados temporales por darles trabajo. En 2022 ya con Rey de regidora, decenas de camiones fueron saboteados o incendiados en otro conflicto.

La alcaldesa afirmó ayer que esta huelga, que el STL afirma que es contra incumplimientos de Prezero, era un “chantaje” y que tras quince años de extorsiones “ha habido un Gobierno municipal que no ha cedido”. Esto será un “punto de inflexión” y “no vamos a volver a vivir situaciones como la que hemos padecido este verano”. También transmitió su agradecimiento a los empleados que hicieron su trabajo pese a las “presiones”.

El líder del STL anima a irse a los trabajadores críticos con el sindicato: “No quiero esquiroles”

La asamblea de los trabajadores del servicio de recogida de la basura de este jueves supuso un antes y un después en el sindicato STL. Su secretario general afirmó a la salida de esta que la organización que dirige había quedado “tocada”, pero que todavía cuenta con el apoyo de los trabajadores. Miguel Ángel Sánchez se mostró especialmente crítico durante la reunión con los empleados que se han dado de alta en otras centrales sindicales, y defiende que lo hacen con la única intención de no ser sancionados por la empresa. “A los que se acuerden de su culo que se vayan todos de esta central sindical. Todos. No os queremos. No quiero aquí esquiroles”, expresó.

Sánchez denunció la “represión brutal” por parte de la empresa Prezero, concesionaria del servicio, en “connivencia” con el Ayuntamiento. “Lo único que quiere la empresa es acabar con vuestra dignidad”, les trasladó a los presentes en la iglesia de Os Rosales. “Están logrando meteros tanto miedo en el cuerpo para que cometáis el error fatal de mirar por vuestro culo solo”.

“Si lo que quiere la mayor parte de los compañeros es no dar el respaldo [a la huelga] por miedo a ser sancionados o despedidos con total respeto lo digo, allá cada uno”, dijo mientras afirmaba que seguiría luchando por la readmisión de los destituidos. “El peso lo llevo yo en los hombros, me dan pena los despedidos”. “Hasta que sean readmitidos no voy a parar. Mientras tenga la central sindical y no me la cierren, aunque esté yo solo en el sindicato yo no voy a parar”, declaró.

El líder del STL calificó de “pan para hoy y hambre para mañana” la decisión de irse a otras centrales sindicales y que si la empresa los tenía “enfilados” de conflictos anteriores serían sancionados o despedidos igualmente. Confirmó que habían tramitado catorce bajas del sindicato y acusó a estos de “darle la espalda” al resto de los compañeros.

A medida que se iba acercando la votación de desconvocatoria la reunión fue adquiriendo un tono tenso, llegando incluso Sánchez a enfrentarse contra una trabajadora del turno de día que se mostró contraria a los paros. “A las personas de la mañana no he visto yo que los hayan sancionado”, le criticó.

El secretario general intentó, en vano, convencer a los presentes de continuar con la huelga, argumentando que, aunque comprendía el “machaque psicológico” por el que estaba pasando la plantilla, seguir en servicios mínimos era la “presión mínima” para conseguir sus reivindicaciones. La decisión tomada fue finalmente la contraria. “Tened cuidado ahí fuera”, dijo al finalizar. “Vamos a estar como siempre a pie del cañón cuando lleguen el resto de sanciones”.