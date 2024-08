Fillas de Cassandra e Rapants, titáns da escena galega

Dúas rapazas de Vigo. Catro mozos de Muros. Dous veráns no front row da escena galega e un exército coreando de memoria os seus temas, que xa soan a clásicos, diante de cada escenario ao que soben. Nas entrevistas xa ninguén lles pregunta por que cantan en galego. Son María e Sara, Fillas de Cassandra e Xanma, Xaquin, Samuel e Matías, The Rapants, bandas sensación. Elas con pandeireta, piano, harmonías e reinventando a música tradicional; eles con seseo, espectáculo a barrer e moito descaro.

Estes días xúntanse a rentes do escenario principal do Noroeste Estrella Galicia, un dos grandes acontecementos musicais a esta beira do Atlántico. Elas abriron onte a cita cun grande éxito de público. Eles pechan hoxe os concertos da praia de Riazor, emblema do festival. A esta altura, poucas táboas lles faltan por catar. “Penso que o único no que non estivemos, aquí en Galicia, foi no Resurrection. Apunta aí”, chancean os muradáns. “Nese non sei se nós cadramos moito”, retrucan as Fillas con sorna. Unhas e outros saben o que representan na escena galega, e levan o rol que o público lles otorgou co seu apoio fiel e cotinuado con orgullo e humildade. “Nós estamos en moitos sitios, é unha responsabilidade moi grande. A escena vai moito máis alá destas dúas bandas. É importante que se vexa que a música galega consegue estar aquí, xa non solo pola nosa parte, senón por todos os demais grupos” ,reflexionan os Rapants.

Elas xiraron dunha punta á outra de Galicia co seu primeiro disco, Acrópole, que revisitaba a mitoloxía grega dende os sons do neotradi e a perspectiva feminista. Hoxe despiden a súa primeira incursión na industria musical con Últimas dionisíacas, coa que invitan ao público a unirse a unha rave catártica para pechar unha etapa que lles cambiou a vida. “É un xeito de festexar antes de pasar ao seguinte. Empezamos en espazos pequenos, e volver a eles e encher prazas, poder bailar, con iso primitivo de que todo o mundo cante contigo, é marabilloso”, valoran.

Eles encadearon dous bombazos musicais: O corasón como un after, que os posicionou nos circuitos musicais, e La máquina del buen rollo, que xa os converteu en lenda viva. “Cando chegamos a presentar o disco á sala Capitol, en Santiago, había nove días que saíran as cancións. Ese día facía máis presión sonora o público cantando que nós”, lembran os muradáns.

Nestes preto de dous anos nos que percorreron salas, auditorios, festivais, festas patronais e todo tipo de escenarios, a ámbalas dúas formacións perseguiulles unha suspicacia recorrente. “E que estes están en todas partes!”, escóitase de cando en vez. Tanto as Fillas como os Rapants torcen o aceno. Non lles sorprende, pero tampouco concordan. “Cada vez que se fai esa afirmación pensamos: pero canto tempo levamos nós na escena? Levamos un verán e xa cansamos? A que velocidade quere a xente que saia a música para non aburrirse?”, inquire o dúo vigués. Unha acusación semellante perseguía hai dous anos ás Tanxugueiras tralo seu éxito mundial con Terra no Benidorm Fest. Agora repítese con propostas como Mondra, Grande Amore ou Lontreira, aínda un chanzo por debaixo en canto a aparicións nos eventos musicais de primeira liña. Filllas de Cassandra e The Rapants non son os únicos galegos que coleccionan carteis de festivais, pero si dos poucos que poden dicir que arrastran a un público masivo.

Dende o escenario poden observar como en cada concerto se amorea máis xente. Ese é, para eles, o mellor aval. “Os programadores non son parvos. Contratan estes grupos porque saben que moven xente. Só escoitamos palabras de orgullo da xente porque esteamos ocupando os mellores espazos” —valoran os Rapants mentres sinalan o escenario instalado na praia de Riazor— “Encántanos cando os pollaviejas que levan vendo Barón Rojo toda a vida din que cansamos. Cada vez che coñece máis xente e ás veces é necesario volver a un sitio no que xa estiveches para non privar aos novos de escoitarte”, valoran.