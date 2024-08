“Es importante hacer un poquito de barbecho, dejar que el público te eche de menos”

A Coruña será una de las últimas paradas de Vetusta Morla antes de su parón escénico. El grupo indie por excelencia tocará en Riazor este sábado a las 23.00 horas. Hablamos con su batería, David García, sobre el concierto y el amor del grupo por Galicia.

Es la primera vez que tocan en el Noroeste, en Riazor. ¿Qué esperan?

Es de las pocas veces que vamos a hacer un concierto gratuito delante de mucha gente que estén en la playa. Tengo una curiosidad grande por ver lo que pasa ahí, pero ya imagino que lo que habrá será una buena fiesta en el buen sentido y en el sentido más musical.

Parecen tener una conexión especial con Galicia. ¿Por qué les gusta tanto venir hasta aquí?

Galicia es nuestra segunda casa, estamos encantadísimos y felices cada vez que tocamos aquí. En mi caso, de toda la vida. Con mi familia siempre que teníamos vacaciones y hacíamos viajes solíamos tirar de Galicia o de Asturias, así que la verdad es que siempre la he conocido bien y me ha me ha gustado.

A Coruña fue una de las últimas paradas de la gira de 2020, justo antes del confinamiento. ¿Cómo fue vivir ese concierto y después encerrarse en casa?

Tuvimos los dos conciertos en el Coliseum y después del de Barcelona no pudimos hacer más.

Son recuerdos especiales porque era el comienzo de una gira distinta a todas las que hemos hecho y que no tuvo continuidad ni pudimos acabar.

No sé si notan diferencias entre los públicos de diferentes ciudades de España.

Sí, hay diferencias. Algunos los notas más tranquilos, la recepción que tienen no es tan efusiva, independientemente de que estén disfrutando de concierto. También se nota la diferencia de los públicos ahora en los festivales, en algunos donde la programación es más abierta y donde hay artistas que son del gusto de generaciones más jóvenes.

Presentan el disco Figurantes en una serie de actuaciones en festivales y ciclos de música, en lugar de en conciertos solitario. ¿Qué tiene de especial compartir cartel?

Compartir cartel con tantos artistas es fantástico. Y nosotros tenemos la suerte de que, al estar tan bien posicionados, podemos hacer conciertos largos para poder desarrollar un repertorio largo y llevar nuestra escenografía, hacer nuestro montaje y hacer una propuesta acorde a lo que es un concierto habitual para nuestro público.

¿Cómo decidieron que iban a hacer un parón?

Llevábamos casi cuatro años girando. El parón es importante y es necesario. En lo que nos dedicamos nosotros, la música, tienes que tener momentos de alimentarte de otras cosas. De desaparecer y descansar, aprender, investigar en nuevos estilos musicales, seguir evolucionando tu propuesta musical. Ese reposo es importante incluso de cara al público. Hacer un poquito de barbecho, dejar que el público también te eche de menos.