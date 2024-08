Puerto y placeros, contra el recorte de cuota de merluza: “Va a quedar para privilegiados”

“Van a comer merluza unos pocos privilegiados”. Este es la lectura de Ángela Barrán, pescadera y presidenta de los placeros de San Agustín, ante la noticia de que el comité científico ICES, que sirve de base a la Unión Europea para establecer las cuotas de pesca, quiere reducir más del 25% las toneladas de este pescado que se podrán capturar en 2025 en el mar del Norte, entorno de las Islas Británicas y parte oriental del golfo de Vizcaya. Contra este criterio alegará la patronal Pesgalicia-Arpega-O Barco, pues considera que no está justificado de manera científica y que perjudicará a los merluceros que acuden a la lonja. En el mercado coruñés la esta especie es la principal en términos económicos y el 25% de la facturación de este año. A su protesta se une la Autoridad Portuaria, que “respalda” al sector en “unas reclamaciones justas”, los minoristas portuarios y los placeros.

El recorte, señala Barrán, viene después de años de caídas. En 2021 la UE permitió capturar más de 100.000 toneladas de merluza, pero la cantidad ha caído año tras año, y si se acepta el criterio del ICES, las capturas de merluza en la zona quedarán en menos de 52.500 toneladas el año que viene. Ya con las reducciones actuales, “en el mostrador lo notamos”, y este verano “la merluza está ya a precio de Navidad”, indica la placera de San Agustín. Si se reduce la cuota amenaza con convertirse en “inviable” para la economía de la mayor parte de hogares. “Pongamos que en casa son cuatro: una merluza de kilo y cuarto que ya va muy justita, está a 18 o 19 euros el kilo”, explica Barrán, que señala que alguien que cobre 1.200 euros al mes no se puede permitir ponerla en su plato una vez a la semana.

La pescadera se pregunta “a qué se van a dedicar los barcos”, pues indica que el ICES no propone “un incremento sustancioso en otras especies” que vaya a compensarles, y recuerda que la merluza es un pescado que “demanda la gente”. “Siempre fue relativamente popular, incluso al que no le gusta el pescado la tolera, y lo había en todas las casas”. Pero las trabas a la flota, opina la placera, amenazan con impedir que se cumplan las recomendaciones de comer pescado cinco veces a la semana. O, al menos, sin recurrir “a acuicultura, a congelados, a otras procedencias”. Barrán carga también contra el criterio del ICES de mantener la veda a la cigala el próximo año en las aguas coruñesas, y pide a las autoridades nacionales y gallegas que defiendan los intereses de la comunidad en la Unión Europea. “Si no somos capaces de gestionar esto, vamos a perder más y más, hasta quedar sin peso en la UE”, protesta.

“Llueve sobre mojado”

Para Armando López Gil, presidente de la Asociación de Minoristas del Puerto de A Coruña, la cuota se une a una larga serie de recortes que han ido minando al sector. “Es siempre la misma historia, se aburren los armadores, se aburren los comercializadores, y ya llueve sobre mojado”, protesta, y añade que a Galicia “nos tratan como el resto de las regiones sabiendo que somos una excepción a nivel europeo y nos tendrían que dar un trato preferente por la cantidad de gente que vive de la actividad marinera”.

La merluza, en particular, tiene “mucha importancia” pues “es una de las especies que más consume el público y son más conocidas: es un emblema para nosotros, uno de los productos que más nos demandan”. Y ya en la actualidad tienen etapas a lo largo del año, por ejemplo “cuando se acaba la cuota”, en las que “apenas tenemos” pescado en la lonja. Hace años, recuerda, “nunca faltaba”, pero a veces ahora “solo la consigues pagando una barbaridad”. “Lo notamos desde hace varios años y estamos muy preocupados”.