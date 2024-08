Miradas al Mundo desde A Coruña a Guinea-Bissau

La ONG Miradas al Mundo es una organización sin fines de lucro, con base en A Coruña, desde donde promueve el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas en Guinea-Bissau, en el continente africano. Su directora, María Martínez Rodríguez, subraya el rol que tiene esta organización no gubernamental en el país africano, con alta tasa de desigualdad social y económica, un 64,7% de su población en la pobreza absoluta, y carencia de servicios sociales. Allí, la organización sirve como apoyo para aldeas desfavorecidas y para una población local que no encuentra ayuda de parte de su Gobierno.

Martínez Rodríguez cuenta que la organización nació como un sueño: “Desde pequeña quería dedicarme a hacer algún proyecto que ayudase a la gente”. La directora conoció hace veinte años a una persona que trabajaba en el país subsahariano que la llevo de vacaciones y que le imprimió el coraje de tomar la decisión y comenzar su proyecto propio. “Comenzamos con una escuelita en una aldea, en donde habíamos hecho una colecta entre nuestros amigos para conseguir unas zapatillas. Pero al final, conseguimos tanto dinero que decidimos crear una escuela”, comenta la directora de la organización.

El proyecto principal de Miradas al Mundo son, según Martínez Rodríguez, las escuelas que construyen “porque Guinea-Bissau es un país en el que el Gobierno no invierte en escuelas ni en educación”, apostilla. “Nosotros construimos escuelas y educamos niños, además de apoyar a profesores y alumnos con becas. Considero que la parte educativa en un país subdesarrollado es importantísima”, comenta Martínez Rodríguez.

El segundo proyecto de relevancia de Miradas al Mundo es la creación de pozos de agua en sitios que no cuentan con agua potable. “Les cambia la vida, además de la salud”, dice la directora de la organización.

Mujer con polvo de moringa. | // LOC

“El proyecto más importante para mí es la sensibilización del consumo de la moringa”, enfatiza Martínez. La moringa es un árbol que crece en la zona, tiene propiedades antibióticas y ofrece valiosos beneficios nutricionales. “Nosotros hacemos sensibilización para que se plante y hagan el polvo, que luego llevamos a diferentes hospitales”, explica Martínez Rodríguez. Además, lo reparten en los colegios, para que se pueda dar de comer “porque se sigue repartiendo arroz, pero nutricional mente no aporta nada y la moringa, sí”, dice la directora. “Para mí, es el producto estrella, la sensibilización de la moringa es brutal, porque ellos mismos te hacen el feedback de cómo les cambia la vida”, explica Martínez Rodríguez.

La premisa que tiene la ONG define su trabajo: “Los que dicen que algo es imposible no deberían entorpecer a los que queremos intentarlo”. Ese es el principio de la organización. “La frase la escuchamos y la hicimos nuestra, está dedicada a toda la gente que nos decía que no podíamos cambiar nada en un país como Guinea-Bissau”, explica la directora. “La idea de Miradas, es que ellos no dependan de nosotros, que puedan llevar la ONG de su propia mano, y que nosotros nos dediquemos a buscar fondos en España”, explica Martínez Rodríguez.

La ONG realiza todos los años viajes solidarios, primero uno en Semana Santa y luego otros dos entre noviembre y diciembre. La idea de los viajes es clara: “Nosotros ofrecemos que la gente pueda vivir otra realidad, porque pueden ver cómo viven los locales, sin luz, ni agua, ni carreteras”, comenta Martínez Rodríguez. Pero no todos los viajes son iguales, ya que el año pasado trasladaron enfermeras y médicos para ayudar a la población local. “Llevamos unas enfermeras de Santiago de Compostela y una médica. El viaje duró catorce semanas y le dimos soporte médico a las aldeas de alrededor”, enfatiza. Pero la directora de la organización no deja de recalcar que “es un tema que da muchísimo trabajo, por que son necesarios traductores, para que puedan pasar la consulta por las diferentes lenguas locales”.

Suscríbete para seguir leyendo