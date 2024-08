“Galicia se acerca mucho a lo que es para mí la música: tan rockera y, a la vez, tan mágica”

Tequila y Los Rodríguez forman parte de un pasado musical que muchos todavía recuerdan y añoran. Uno de sus miembros, Ariel Rot, siguió su camino en solitario y también alcanzó el éxito. Una trayectoria impecable de la que el músico se siente orgulloso. Esta martes (22.00 horas) hará un repaso a su repertorio en la plaza de María Pita, dentro de la programación de las fiestas de A Coruña. Antes de salir a tocar, Ariel Rot (Buenos Aires, 1960) habla de su pasado, de cómo se divierte con su banda y de que la guitarra le acompañará toda la vida.

Tras casi cinco décadas sobre los escenarios, ¿cómo es su historia con el público coruñés?

Cuando yo llegué, yo no tenía noción de lo que era España. Entonces, iba descubriendo sitios, creando vínculos y creando lazos y entendiendo cada lugar. Desde Tequila, yo creo que Galicia siempre fue un lugar con el que tuvimos siempre una gran conexión. Galicia, siempre tan rockera y, al mismo tiempo, tan mágica y tan melancólica. Eso se acerca mucho a lo que es para mí la música.

Pasa el tiempo, pero sigue disfrutando mucho de sus directos. ¿Cómo se consigue eso?

Bueno, tal vez tocando poco, tocando lo justo (ríe). Estoy disfrutando mucho, me lo paso genial arriba del escenario. No sé si siempre fue así, pero siento que atravesé un periodo en el que no pude salir a tocar con banda. Fueron unos cuantos años en los cuales era muy complicado para mí poder armar una banda y armar una producción para poder viajar y poder salir a tocar. Tan complicado que pensé que ya no lo iba a poder hacer, como que era una cosa que ya había pasado. Salí a tocar solo y fueron años en los que aprendí muchísimo, pero ahora por fin pude reunir una banda y me encontré como en otro punto, sentí que todos esos años de formatos reducidos e íntimos sí habían creado otras bases. Me encontré como con otra frecuencia, otra atmósfera, en otro lugar de repente. Fue como estrenar unos zapatos nuevos. Me divierte tocar y lo hago con los músicos con los que quiero tocar. No puedo estar más agradecido y feliz.

¿Hay algo que le guste más que el rock?

Sí. A ver, cuando tenía 16 o 17 años, lo único que me importaba era el rock, pero la vida va encendiendo nuevas estrellas en tu constelación. Tengo una vida familiar muy plena y otros intereses, aunque mi cultura y mi lenguaje es el rock. Eso está siempre presente, haga lo que haga.

Veo en sus redes sociales que publica vídeos y fotografías de sus inicios u otras épocas. ¿Suele revisitar su pasado?

Por supuesto. A mí me gusta revisar el pasado y recordar cosas, pero no desde un lugar nostálgico sino como parte de un camino. Fueron momentos maravillosos. La verdad es que he vivido muchas cosas inesperadas y he conseguido muchas cosas que realmente no son fáciles de conseguir. No tuve solo una sino dos bandas con las que lo pasé increíble y la gente también. Aprendimos juntos sobre la marcha un montón de cosas y me gusta volver a recordar esos momentos, es un placer para mí.

En ese camino, ¿qué canciones suyas le han marcado?

Hay canciones que trascienden, a veces sorpresivamente, y son canciones emblemáticas. Cuando el gran público piensa en ti, piensa en esos temas. Pero, tal vez, hay canciones que me definen más y que son más introspectivas, más reflexivas y más poéticas. Desde el punto de vista artístico las valoro más, sinceramente.

¿Todavía se sienta a escribir?

Cuando tengo ganas, lo intento, pero no siento la presión de tener que hacerlo. Asumo que, a lo mejor, todo lo bueno que tenía que escribirse, ya lo escribí. Entonces no me entusiasmo con las ideas que estoy manejando. Si tuviese una agenda creativa que me obligase a cumplir con determinados tiempos, empezaría trabajando con ideas malas hasta que finalmente conseguiría algunas buenas. Pero eso es un trabajo muy arduo y no siempre agradable. Entonces, como estoy en un momento en mi vida en que procuro disfrutar lo máximo posible de todo lo que hago, en cuanto me atasco, por decirlo de una manera, o veo que la cosa no fluye, pues hago otra cosa, no sigo insistiendo. Durante 20 años estuve solamente conectado con la creación y eso ocurría. Ahora es un trabajo arduo y soy vago.

No existe presión pero, ¿siente que el público ansía algo nuevo?

Me imagino que sí. Pero querrían un disco nuevo y bueno, entonces yo sé que conseguir eso no es fácil. Hubo un momento en el que algo pasó, deje de tener ese pulso y ahora me cuesta mucho retomarlo. Siempre puede volver. Claro que me gustaría tener canciones nuevas buenas porque es una satisfacción increíble, pero depende de a qué precio. Si yo considero que estoy haciendo algo interesante, algo bueno, pues me entusiasmo y sigo, pero si de repente lo leo y digo “la verdad es que no”, pues nada. Pero bueno, todo puede ocurrir. Hay mucha distracción, hago muchas cosas que me gustan y no tengo el poder de concentración que tuve en otros momentos.

¿En algún momento pasa por su cabeza la idea de apartarse de los escenarios?

Mientras pueda, voy a seguir tocando, eso es una necesidad para mí. La guitarra siempre está cerca y forma parte de mi vida, no tiene nada que ver con mi profesión. Yo viví la música antes de que supiese que existía una profesión que era ser músico, desde chico. Eso es algo que está dentro de mí y que es una necesidad. No te digo que tiene que ser en grandes recintos como la plaza de María Pita. Y si no hay nadie, estaré solo con la guitarra, pero la guitarra siempre va a estar.

Esta vez, ¿qué tiene preparado para A Coruña?

Un show bastante rockero y atemporal. Paseo por el repertorio de Tequila, Los Rodríguez y el mío en solitario. Son temas con los que me siento muy identificado. Casi se eligen solos los temas, los que se mantienen a lo largo del tiempo.

