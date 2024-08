“Temos a coña do ‘Antibán’, estamos desexando que apareza un festival alternativo a nós ”

Bernal Prieto é un dos organizadores de Autobán, o festival de fanzine e autoedición que naceu como alternativa a Viñetas desde o Atlántico e que celebra o seu décimos aniversario por todo o alto o vindeiro fin de semana (16 e 17 de agosto)

Que balance fai dunha década enteira existindo fóra dos cauces da industria da BD?

Empezamos hai 10 anos por unha necesidade. Aquí en Galicia hai unha industria vizosa na ilustración e na creatividade, pero para a xente que fai os seus propios produtos había bastantes dificultades. Ben é verdade que en Viñetas, durante moito tempo, houbo un stand de fanzines, pero a xente que se autoedita ao mellor non pode estar unha semana presente. Precisan unha serie de formatos máis pop up, máis do día, e case todos os festivais deste tipo duran iso, un ou dous días. A xente relacionada coa autoedición, moitas veces, son colectivos non formais, teñen outro tipo de características, e non se afán a festivais como pode ser Viñetas, ten un público máis underground. Hai público xeneralista, claro, pero moitas veces adícase a iso xente de fóra do sistema de creatividade normal

Dez anos despois do inicio de Autobán segue a ser difícil para o ámbito da autoedición atopar estes espazos?

As cousas evolucionaron moito. Cando nós empezamos, empezaba a nivel nacional a haber festivais que cumpren tamén dez anos agora. Hoxe hai xente que fai unha ruta de festivais de autoedición, xente que aínda que é profesional emprega este recurso para sacar algún tipo de materiais que lle interesa distinguir do que saca editorialmente. Nós ao principio pasamos de facer mercados de 25 ou 30 proxectos, que era o que nos chegaba, ao de este ano, con 85 proxectos. Chegáronnos máis de 150 solicitudes. Non é algo masivo, porque é cultura somerxida, pero si que ten máis aceptación do público e de creadoras e creadores.

Hai transvase dos creadores que nacen nas redes sociais ao fanzine e o formato físico?

Si, hai moito. A comunicación, a inmediatez, que con medios dixitais podas autopromocionarte é importante. Tamén está que as imprentas cambiaron moito. Agora é moito máis barato imprimir formatos en dixital, que antes era máis caro, e os produtos relacionados coa autoedición, facer pegatinas ou láminas, son máis asequibles. Calquera pode facer un encargo por Internet ou en imprentas alternativas. Ten que ver un pouco con todo. Cambiou a industria de impresión, e agora a xente pode darse a coñecer, ou coñecer cousas novas por Internet.

Nacen como proposta alternativa ao canon, que era Viñetas, pero nos últimos anos están máis integrados no formato. Hai máis puntos de encontro?

Si. Eu estiven en varios colectivos de fanzine nestes anos, e teño relación con Viñetas dende que existe. Estiven no stand de fanzines cando existía en Viñetas, despois creamos un selo de autoedición, e durante moitos anos foi o noso referente. Ao final, é un problema de formato. Existen outros festivais, como o Saló de Barcelona, que é máis canónico, pero ten ofertas alternativas, como o Graf, que ten cabida dentro deses festivais. Se vas polas casetas da rúa da BD seguramente hai fanzines, pero despois a xente móvese moito máis en eventos diarios e máis alternativos. Nós, con Viñetas, non temos máis que boas palabras, tanto na época anterior, con Miguelanxo Prado, que tivo moita sensibilidade para integrar os fanzines, como agora que está Manel Cráneo. Agora o que pasa é que xorde a oportunidade dunhas colaboracións que antes non podiamos facer. Agora somos unha asociación cultural, digamos que nos volvemos máis adultos. Temos acceso a colaborar con Viñetas e outra xente, ter patrocinios, axudas... antes, simplemente faciamos un ou dous eventos ao ano, de xeito algo pirata, sen pedir permiso, e agora tentamos facer as cousas o mellor posible, tratando de ter continuidade no tempo.

Dende os sectores máis alternativos impulsouse unha reflexión, hai pouco, sobre a necesidade dun novo rumbo para Viñetas. Fíxose?

Para nós, o punto de inflexión foi o confinamento. A partir de aí, tivemos que facer unha reflexión de ver como queriamos seguir. Foi cando decidimos facer unha asociación, colaborar máis con Viñetas, e tamén intentar integrar toda a xente creativa que queira formar parte da asociación. Por ser socios o prezo é unha cantidade ridícula, se mercas unha camiseta xa podes ser socio; é máis que nada por crear canteira, futuro, facer un pouco de rede. Sentiamos que ao final faciamos unha ou dúas cousas ao ano.

Que prepararon para a décima Edición?.

Estamos tirando a casa pola ventana. Imos intentar facer moitas cousas: sacamos un premio ao mellor fanzine galego, fixemos unha edición de primavera con moitas charlas e actividades, e esta edición de verán imos intentar que sexa o máis festiva que se poida. Imos intentar facer concertos na praza de San Andrés, que non é habitual, teremos dj todo o día, faremos varias actividades no Circo de Artesáns, con presentacións, combate de debuxantes... a idea é incluír a todos os que poidamos, eses 85 postos e feirantes de autoedición.

Agora que ata teñen que deixar propostas fóra e están máis profesionalizados... temen que apareza un festival alternativo ao festival alternativo? Serán o Viñetas do próximo Autobán?

Nós temos a coña do Antibán, que estamos desexando que apareza xa. Este ano tivemos que deixar 60 e pico propostas fóra porque non hai espazo. Esta praza ten o espazo que ten, non nos dá o espazo, e non podemos xestionar tantas propostas. Chega o momento no que non podemos responder tantos mails, ao final somos amateurs, puxeramos en 70 o límite e este ano xa subimos, por tratar de dar cabida no aniversario a moitísimas propostas. Hai propostas boísimas que quedaron fora, a min dóeme moito. Temos a coña de facer o Antiban. Hai xa outras propostas na cidade, como o festival da Tobeira, o cal é estupendo. Colaboramos con Feirarúa, que se fai na zona do Orzán, que é de ilustración. Non é competencia, estaría guai que existira algo alternativo a nós.

Suscríbete para seguir leyendo