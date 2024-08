Chega o Castelo Conta, a festa da cultura no rural

En Castelo, a aldea de Xosé Antonio Touriñán, danlle outra volta á festa e organizan a edición máis ambiciosa dun festival que xa é unha referencia en Galicia. Durante unha semana, as casas e eiras da parroquia convértense en escenario de multitude de concertos, espectáculos de artes escénicas, obradoiros para a cativada, xantares populares, actividades de recuperación da memorial oral… todo cun marcado caracter festivo e co respecto polo medio natural por riba de todo.

Nesta nova edición consolídanse propostas de anos anteriores como os Contos de Castelo e comezan outras novas, como os Vermús na taberna. Os Contos de Castelo naceron como encontros coa veciñanza para recuperar as historias, vivencias e saberes que se foron perdendo cos anos; mais desde o pasado ano, esta actividade converteuse nun podcast que conducirán Miguel de Lira e Federico Pérez, Xosé Ramón Gayoso, María Meizoso, Marta Otero Mayán e Xaime Fandiño. Estes programas contarán coa intervención de veciñas e veciños, protagonistas da xornada e convidados especiais que achegarán o seu saber sobre a temática do día. Estes programas poden escoitarse en directo en Castelo, de luns a venres, ou en calquera momento desde a web do festival.

Entrada do festival / LOC

Os Vermús na taberna nacen nesta edición para dar continuidade á programación durante os mediodías. Casa Rodríguez será a Taberna do Castelo Conta, reabrindo as súas portas para dar cabida ao comercio de proximidade, a tertulia e a gastronomía. De luns a venres, os recoñecidos chefs Javier Trigo, Lolo Mosteiro, Paula Martínez, Manuel Domínguez, Damián Paris e Kike Piñeiro prepararán petiscos que os asistentes poderán desgustar acompañados pola música de Alana, Eris Mackenzie, Comando Curuxás, Lontreira e crnds.

O festival tamén ten un compromiso con fomentar o consumo cultural nas xeracións máis novas. É por iso que na súa programación conta sempre coa Xente Miúda do Castelo Conta e unha serie de propostas para toda a familia. Así, o mércores 21 estará Máis saaabor! en Xalo, o xoves pola mañá, De Vilatriste a Vilalegre en Vilaverde e, pola tarde, Muiñada en Folgueira. O venres, Uxía Lambona e a Banda Molona pecharán a semana de actividades para a cativada cun concerto ás 14.00 horas na Polideportiva.

Os horarios, localizacións, programación completa e venda de entradas están dispoñibles na páxina web de Castelo Conta

Unha das grandes novidades deste ano vai ser Castelo Arre ou Show, un espectáculo inédito deseñado especificamente para o festival. O show está composto de distintos sketches protagonizados por David Amor, David Perdomo, Federico Pérez, Isabel Garrido, Patricia Castrillón, Manuel Cortés, Tamar Novas e Xosé A. Touriñán. Esta noite de humor, que terá lugar a noite do xoves 22, esgotou xa as entradas, mais o rematar, o concerto de Boyanka Kostova será de acceso libre ata completar a capacidade do recinto.

Touriñán e Perdomo nunha actuación no Castelo Conta / LOC

O venres 23, a noite está protagonizada pola música. Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Sés e Dios ke te crew serán os convidados deste ano. Xabier volve un ano máis a Castelo co formato de banda completa acompañado das Adufeiras. Esa noite será tamén unha das poucas ocasións para ver este ano a Sés coa banda sobre un escenario. Os que farán o seu debut no festival serán os Dios ke te crew, os rapeiros de Ordes, uns dos pioneiros do xénero en Galicia, estarán na Polideportiva festexando os seus vinte anos de música.

Ao igual que todas as festas, o Castelo Conta celebra o seu día grande, que será o sábado 24. Esta xornada comeza cunha churrascada popular para despois emprender unha andaina polas aldeas da parroquia acompañada de música e con paradas para escoitar contadas a cargo de Marita Martínez e Celso Sanmartín.

Andaina do ano pasado / LOC

Ao finalizar a camiñata, haberá unha cea para recuperar forzas antes da gran noite de monólogos na que este ano actuarán Carlos Blanco, Lucía Veiga, David Perdomo, Isabel Risco, Federico Pérez, Oswaldo Digón, Marita Martínez, Pepo Suevos, Patricia Castrillón e Gari Garrido. Esta noite contará ademais coa música de Galifunk e con Touriñán como mestre de cerimonias. Ao rematar o espectáculo, os Revenidos ofrecerán un concerto e a noite seguirá cunha sesión de DJ Mínimo.

As entradas para a noite de monólogos esgotáronse ás poucas horas de saír á venda, pero aínda quedan prazas para anotarse a andaina. A maioría das actividades son abertas a todo o público. Os horarios, localizacións, programación completa e venda de entradas están dispoñibles en casteloconta.gal.