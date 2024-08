La dibujante Susanna Martín se ha encargado de llevar a viñetas la segunda parte de Black is Beltza, el conglomerado transmedia ideado e impulsado por el músico irundarra Fermin Muguruza, en el que este cómic cobra entidad propia. Si la primera parte seguía los pasos de Manex, esta segunda pone la vista sobre su hija Ainhoa, y recorre desde sus ojos lugares como Cuba, Euskadi o Afganistán en plena Guerra Fría. Martín y Muguruza participan hoy en un coloquio en Viñetas Late Night, en el marco del festival de cómic coruñés en el Teatro Colón. Posteriormente, se proyectará la cinta de animación en la que está basada la obra.

“Este proyecto tiene muchos tentáculos. El cómic es una gota más del universo ‘Black is Beltza”

¿Cómo llegó a sus manos Black is Beltza, el proyecto transmedia de Fermín Muguruza?

Fue Muguruza quien se acercó a mí. Él iba buscando un perfil determinado; que fuera feminista, que tuviera cierto compromiso político... Estuvo mirando varias opciones y me llamó a mí al final. Como añadido, optamos por unas ayudas del Gobierno vasco al cómic, y ese fue otro de los alicientes. Nos dieron la ayuda y gracias a todo eso se pudo llevar a cabo el cómic.

Estamos hablando de la historia de una mujer cubana, Ainhoa, que busca sus orígenes en Navarra tras la muerte de su madre en un atentado parapolicial. ¿Qué le atrajo del guion?

A pesar de que sigue un poco la línea de cómics que hago, era distinto a lo que hacía, porque es una ficción. Los cómics que hago parten de una realidad, de personajes que existen o que han existido, es como muy riguroso, casi periodístico. De repente hay una ficción, aunque Fermin se haya inspirado en hechos reales. Es un contexto sociopolítico de una época determinada, aunque geográficamente expandida, es muy concreta. Son los 80, la Guerra Fría, Estados Unidos contra la URSS. Trabajar con Muguruza me llamó, evidentemente. Nunca me lo habría imaginado. Soy de Cataluña, me voy al País Vasco, y si alguien me hubiera dicho “dentro de unos años trabajarás con Muguruza”, no lo habría creído. Luego, es un proyecto que tiene muchos tentáculos. De repente el cómic, tú misma, es una gota más de todo ese gran universo.

Su papel era difícil: no tenía que imaginar una historia de cero, pero tampoco actuar únicamente como mera “escriba” que convierte en un cómic lo que ya estaba ideado. ¿Cómo imprime su visión y su técnica sobre algo que ya existe?

Todavía n existía como tal. La posproducción de la película se estaba haciendo mientras yo empezaba a dibujar. Yo tuve que adaptar el guion cinematográfico. Me pasaron el storyboard de la película pero no lo quise usar para no influenciarme. Lo que quería Fermin era que aportase mi visión, mi huella. Más que la película 1, miré más el cómic de la película, el de Alderete. Ni el dibujo ni la forma narrativa son iguales, porque venimos de campos distintos, pero quería que tuviese cierta lógica e hiciese guiños. Cada capítulo tiene un color, las tramas, lo que sí que usé este tipo de técnica, lo llevé yo a mi universo narrativo.

Ha habido varios proyectos audiovisuales o transmedia que han sacado versión cómic. Muguruza defiende que esto no es una adaptación para hacer caja, sino que completa el proyecto. ¿Cómo entiende su rol en el universo Black is Beltza?

Es eso, una visión más. Lo que yo aportaba era desde mi activismo, feminismo y persona del colectivo LGBT, una visión y una perspectiva que es posible que el resto de equipo de banda sonora, o animación, o cartelería, no puedan tener. Cada quien tenemos una vivencia o una forma de expresarnos en el mundo. Al tener esa responsabilidad de transformar un guion cinematográfico a cómic, tú ya estás decidiendo. El tiempo es distinto, de cómo se plasma en una película a un cómic, no solo el tiempo físico, sino también el narrativo. Tuve que suprimir escenas, recortarlas, añadir lo que a mí me parecía desde mi perspectiva feminista.

¿Qué mundo vemos desde los ojos de Ainhoa?

Es muy complejo, porque abarca mucho. Lo que se intenta en Black is Beltza: Ainhoa es trazar mapas, tanto en la uno como en la dos. En este caso, un mapa del narcotráfico en el Oriente Próximo, mientras que la primera se centra en América Latina. Está todo muy unido, también el tema de cómo se estaba gestionando la introducción de la droga en el País Vasco para minar ese compromiso político.

Es un buen melón que no es que se haya trabajado mucho, y menos aún en cómic. Usted es el ejemplo de que se puede hacer cómic comprometido, pero sigue sin ser el género más prolífico.

No. Yo creo que, en comparación con otros países, aquí se hace poco cómic comprometido, aunque existe. Destaco siempre El día 3, de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, sobre el accidente del Metro de Valencia. Luego está Javier de Isusi, que trabaja siempre el tema político, pero en otros países igual hay más compromiso político desde el cómic, que no es lo mismo que las viñetas políticas en prensa. Al conflicto vasco se le está dando la espalda todavía mucho, no se puede hablar de eso. Desde el Gobierno español se sigue echando mierda, expandiendo bulos, te pueden llevar a prisión por poner pruebas falsas en tu mochila... sigue existiendo y pasando. Como no dejan que esa comunicación salga y fluya, y se cuente lo que ha ocurrido, hay prejuicios.