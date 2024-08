La concesionaria de basuras de A Coruña despide al líder de STL y a otros dos miembros del comité de empresa

La concesionaria de recogida de basuras de A Coruña, Prezero, ha despedido este miércoles a tres miembros del comité de empresa, entre ellos Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) e investigado judicialmente por, supuestamente, cobrar mordidas a los empleados temporales de esta empresa y la concesionaria municipal de limpieza viaria a cambio de darles trabajo. De acuerdo con fuentes conocedoras, la motivación del despido son faltas durante la última huelga en el servicio, iniciada en San Juan y en la que Sánchez habría, en opinión de Prezero, incitado a la plantilla a no cumplir sus obligaciones, dar instrucciones a los trabajadores para evitar la recogida, incumplir medidas de seguridad y realizar acusaciones contra un superior, con faltas de respeto. Este diario no pudo ponerse en contacto con Sánchez para conocer su versión, y la empresa no quiso realizar declaraciones, aunque según fuentes conocedoras Sánchez no había recogido la notificación de despido al mediodía de este miércoles.

Entre los otros dos despedidos está el portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo, que no quiso realizar declaraciones a este diario, y otro apellidado Fraga. Ambos, según fuentes conocedoras, eran fijos desde hacía años, y, se les achaca desobediencia e indisciplina durante la huelga, con acciones reiteradas para que impedir el servicio, además de incumplimiento de las medidas de seguridad. Durante el conflicto, en el que el Ayuntamiento fijó unos servicios mínimos que según los trabajadores eran desproporcionados y saboteadores quemaron 160 contenedores, se dio reiteradamente que ningún empleado se acogía a su derecho de huelga pero los contenedores quedaban sin recoger. La alcaldesa, Inés Rey, calificó la situación de paro de "brazos caídos", y la empresa realizó cinco despidos e impuso decenas de sanciones a trabajadores acusados de incumplimientos.

Tras una votación de trabajadores del turno de noche, el STL, que ocupa todos los puestos del comité de empresa, convocó una asamblea general la semana pasada en la que los empleados optaron por desconvocar el paro. En esa reunión, Sánchez afirmó que tanto él como Seijo y Fraga habían ofrecido a la empresa ser despedidos a cambio de que se readmitiese a las cinco personas a las que se echó durante el conflicto.