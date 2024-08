La dueña del bar arrasado por un coche en Os Mallos: “Solo escuché ruidos. Sucedió todo en dos o tres segundos”

El bar O Pinchiño no volverá abrir sus puertas en el futuro próximo. Según confirma su propietaria, Gislene Inacia Vieira, el local de la calle Europa continúa precintado a la espera de la investigación pericial, aunque ya sabe que el seguro no cubrirá las reparaciones al haber sido un incidente provocado. Con la voz rota, Vieira, conocida por los vecinos como María, explica que apenas llegó a ver lo sucedido hasta que un hombre llegó a refugiarse dentro del bar.

“Solo escuché ruidos. Escuché a un señor que estaba quejándose, lo vi bajarse del coche y empezar a discutir. Vi como se pegaban un puñetazo y el otro se montaba en el coche”, explica Vieira. Antes incluso de que pudiera intervenir en la situación, vio entrar a un grupo de personas de la terraza dentro, se vio arrasada por el vehículo y en el suelo. “El hombre consiguió esquivar el coche, pero estaba magullado y le tuve que ayudar a levantarse del suelo. Sucedió todo en dos o tres segundos”, recuerda.

En vídeos del incidente se puede observar cómo la mujer implicada está peleando y lanzando sillas y mesas de la terraza contra el coche de su exmarido antes de que este lo empotre contra la fachada. “A la clienta la conozco”, señala. “Era una habitual. Al que no había visto nunca es al hombre, creo que es de fuera de A Coruña”. “Estoy toda magullada, tengo cortes por todo el brazo”, señala la propietaria.

“Tengo un dolor tremendo y todavía tengo pendientes varios análisis”. La dueña estuvo presente este martes en los juzgados para recuperar la documentación necesaria para los peritos y los médicos. Todavía está pendiente de comparecer para prestar declaración sobre lo ocurrido. Vieira revela que todavía no sabe qué hacer, ya que, sin que el seguro se haga cargo de los daños provocados, ella no será capaz por ella misma de arreglarlo y no podrá volver a subir la persiana de O Pinchiño.

Prisión sin fianza para el conductor

El detenido por empotrar su coche contra una terraza de un bar en el barrio de Os Mallos ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza este martes, después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de A Coruña determinara que existe un riesgo de fuga y reiteración delictiva. El acusado, que fue detenido después de huir con el mismo vehículo de la escena, continúa siendo investigado por dos delitos contra la seguridad vial, además de varios delitos de lesiones y uno de tentativa de homicidio contra la dueña del establecimiento, informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El hombre es vecino del área metropolitana y tiene antecedentes penales.

Durante la fuga, el detenido provocó otro tipo de daños en el mobiliario urbano, además de en otro coche que estaba aparcado en la misma calle donde sucedieron los hechos. El atestado policial continúa abierto mientras la Policía investiga el motivo que llevó al varón a actuar de esta manera. Las primeras hipótesis apuntan que todo surgió de una pelea entre una mujer, exmujer del detenido, y la actual pareja de esta. De acuerdo con fuentes de la investigación, este sábado sobre las 23.30 horas la mujer y su novio se encontraban discutiendo en la terraza del bar. Cuando el conflicto subió de tono la mujer llamó a su expareja, que se personó en el lugar y, después de enfrentarse contra el otro hombre, intentó atropellarlo introduciendo el vehículo en el local.

El incidente dejó al menos tres heridos que requirieron asistencia sanitaria, aunque ninguno de gravedad. Los daños al bar fueron especialmente serios. No solo se dañaron las sillas y las mesas de la terraza, también se vio afectado el interior. Los desperfectos dentro todavía están pendientes de una investigación pericial, según confirma la dueña de O Pinchiño, lo que le impide abrir de nuevo. Al tratarse de un impacto intencionado el seguro no cubrirá el destrozo del establecimiento.