“En parque de Oza se puede edificar de forma excesiva: en el barrio se vivirá peor”

Los promotores de seis parcelas entre el parque de Oza y O Castrillón han pactado con el Concello construir mil viviendas en la zona concentrándolas en edificios altos, entre ellos tres torres de 17 alturas que estarán situadas en el altozano sobre el parque. El Ayuntamiento defiende que esto permitirá liberar espacios públicos y dotar al barrio de zonas verdes, pero los vecinos denuncian el impacto visual de estos edificios y que el polígono, heredero del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998, permite construir un número excesivo de viviendas.

En el polígono del parque de Oza se prevé un millar de viviendas, con edificios de 15 y 17 alturas.

Urbanísticamente, se trata de un Área de Planeamiento Incorporado (API), que son las que se están haciendo ahora en la ciudad. Son muy problemáticas. Heredan unas edificabilidades [potencial de construir inmuebles] que son excesivas y que vienen de antes de la actual Ley del Suelo, del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998. En el parque de Oza, se puede construir más de dos metros cuadrados por metro [de superficie del terreno]. Se van a meter 3.000, 4.000, 5.000 habitantes sin que les des más colegios, más guarderías, no les das más dotaciones ¿Qué pasa con el conjunto del barrio? Que se va a vivir mucho peor. No es un urbanismo racional.

Los vecinos también han protestado por la elevada edificabilidad.

Entiendo que estén preocupados, yo también lo estaría, y lo estoy aunque no soy vecina. No tiene sentido aplicar este modelo de ciudad, que es completamente obsoleto, y no estamos planteándonos cómo la mejoramos. Esta edificabilidad es alta, altísima. Por eso tienes que hacer muchísimos bloques, que son una pantalla, que hacen zigzag y bloquean el área, y tienes que añadirse estas torres. Cualquier persona que tenga una mínima noción de urbanismo te dirá que es un salvajada. Tenemos que hablar con los actores, decir: “Esto es excesivo, a ver cómo lo bajamos”. Hay que hacer algo desde la administración, evitar los perjuicios de una urbanización tan extensiva. Lo que haces es superdensificar la zona, y estás creando una ciudad my desigual. España ya tiene los peores rankings de desigualdad espacial, y en A Coruña, Sagrada Familia o el Agra do Orzán tienen densidades que multiplican por seis la de Nueva Delhi, y por tres las de barrios altamente densos de Nueva Delhi, lugares que consideramos tercermundistas.

Los edificios más altos del proyecto se construirán en la cima de una colina y en un entorno con inmuebles más bajos.

Uno de los principales problemas es meter este tipo de edificaciones en una zona que ya está construida No es lo mismo si prevés un área grande en la que vas a colocar torres. No solo es una cuestión de vistas, sino también de soleamiento. Vamos hacia atrás, no mejoramos. A principios del siglo XX se decidió, cuando se establecieron las normas higienistas, que el sol es fundamental que llegue a las viviendas, que no fuesen húmedas y ventilasen bien. No es solo lo que veas, es que pierdes intimidad porque verás una vivienda enfrente, y es un problema de salud urbana. Tenemos que defender sistemas racionales que mejoren este parámetro, no que lo empeoren. Si no, los niños van a tener más miopías, va a estar menos iluminada tu habitación, las humedades van a provocar enfermedades respiratorias. Si no llega el Sol, gastas más dinero en calefacción. Son cosas demasiado básicas, aceptadas hace mucho tiempo.

Los vecinos también reclaman más vivienda pública, pero, aparte del 10% que construirá el Concello en los terrenos que le corresponden por cesión obligatoria, el resto puede ser libre.

Las APIs no tienen ningún tipo de reserva de vivienda pública. Cuando tienes un problema de emergencia habitacional y lo único que desarrollas son áreas sin reserva de vivienda pública, y están sobredensificando la ciudad, lo que estás haciendo es un urbanismo absolutamente irracional, que va a empeorar muchísimo la vida de los vecinos. Hay que construir pisos de precio tasado en las áreas en las que el Ayuntamiento va a tener más capacidad de hacer vivienda, aquí parte de un 0%. Y tenemos que regular las viviendas de uso turístico, orientar el mercado de viviendas a los residentes… Resolver los problemas de la ciudad para las personas. No estar trabajando para otro tipo de actores. Hay que tener más conciencia del problema y urgencia por resolverlo. Estamos viendo una serie de actuaciones que nos llevan a seguir hipotecando la ciudad.

