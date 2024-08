La Policía Nacional interviene un velero y lo lleva a los muelles de A Coruña en una operación antidroga

La Policía Nacional invervino en el mar un velero al que llevó en los muelles de A Coruña dentro de una operación contra el tráfico de drogas. De acuerdo con fuentes conocedoras, el buque, de bandera española y con el nombre de Sooty Albatros, fue abordado en el mar por el 091 y llevado a los muelles de la ciudad en la noche del domingo al lunes. Las mismas fuentes indican que probablemente el destino no era el puerto de la ciudad. Este martes permanecía en el muelle de A Palloza, un destino poco común para un velero, pues no es una zona para embarcaciones deportivas.

Aunque colaboraron agentes de las comisarías de la ciudad, la actuación no se coordinó desde A Coruña, sino que se trata de una actuación de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), especializados en la lucha contra mafias y crimen internacional, lo que apunta a que se trata de una acción contra el narcotráfico a media o gran escala. Fuentes de la Policía Nacional no han informado de incautaciones y se limitan a indicar que hay una operación en marcha y que no se pueden dar detalles, pero, según ha podido saber este diario, el motivo es el narcotráfico.