Reglas para explicar la IA en el aula

Mientras el ChatGPT y otras inteligencias artificiales continúan su conquista de las aulas, padres y profesores se preguntan cómo pueden adaptarse ante este reto. Intentando responder a esta pregunta también está el investigador del Centro de Investigación TIC de la Universidade da Coruña, Francisco Bellas, que será líder de un grupo de trabajo sobre la Inteligencia Artificial explicable para la Comisión Europa.

El profesor de Programación, Robótica Autónoma y Aprendizaje formará parte de un equipo de 30 personas que trabajarán hasta diciembre en una guía de recomendaciones para adecuar las IAs a las aulas.

Como toda tecnología en pleno auge y desarrollo, son más las preguntas que las respuestas. “Estamos intentando poner un poco de claridad, de cordura, a unas recomendaciones que duren en el tiempo, eso es el principal reto. Las recomendaciones que puedo dar yo el día de hoy, tal y como va avanzando el campo, igual dentro de cuatro años ya no se pueden usar y han quedado obsoletas”, explica Bellas, que también forma parte del comité de expertos del uso educativo de la IA de la Xunta.

Es también necesario que tanto alumnos como profesores sepan explicar la propia tecnología. De este modo, cuando un sistema dé la respuesta a un problema o una práctica, el estudiante puede razonar el porqué y no aceptar lo que el software dice de una “manera que parece mágica”. El objetivo, señala Bellas, es “hacer una IA más explicable y por tanto más entendible”.

Para poder hacer esto posible y formar a los futuros usuarios de esta herramienta, es necesario “educar dentro de las aulas”, señala Bellas. El profesor propone que en los planes de estudio de Secundaria se incluya ya un temario sobre las inteligencias artificiales, explicando al alumno cómo hacer un uso adecuado de la tecnología. “Dónde están los riesgos, qué puedes exigir, qué no, qué pasa cuando una herramienta educativa hace uso de tus datos, qué derechos tienes sobre esto... Toda esa información no puede ser que dependa de que los padres informen a sus hijos. Eso tiene que estar en la escuela”, reclama Bellas.

El grupo del European Digital Education Hub espera despejar algunas de las incógnitas referidas, sobre todo, a la transparencia y la ética de esta nueva tecnología. Algo similar a la labor que iniciará la Aesia en A Coruña, indica Bellas, que es concretar las medidas ya incluidas en la Ley de IA europea. Entre ellas está la protección de los datos de los menores, algo central en el trabajo del grupo que dirige el coruñés.

El profesor indica que en la guía que creará el grupo entrarán recomendaciones sobre el marco legal al que se tendrán que adherir las empresas tecnológicas, que tendrán que seguir las reglas necesarias para proteger a los alumnos de primaria y secundaria que utilizarán estas IA. “Si la herramienta hace uso de tus datos para mejorar, entrenar o usarlo con otras personas, tú eso lo tienes que saber”, dice Bellas. “Toda esa información no llega que esté ahí bajo en un asterisco que no damos leído. Si la herramienta es inteligente te tiene que facilitar el trabajo, no puede ser que te esté engañando”.

La negociación de todos estos puntos con sus homólogos europeos no es algo que preocupe especialmente al profesor, que, admite que muchos de los sistemas educativos dentro del bloque ya son muy similares, algo que no ocurre en otros proyectos en los que participa, como el último en la Universidad de Qatar.