La Sinfónica se encomienda a sus patronos y a patrocinadores para mantener su programación

El Consorcio para la Promoción de la Música, ente gestor de la Orquesta Sinfónica de Galicia, está pasando estrecheces económicas. Así lo delata un reciente informe del interventor municipal, que señala que el organismo no dispone de fondos para pagar el alquiler del Palacio de la Ópera los meses que restan de año. El funcionario recomienda buscar nuevas fuentes de financiación, o, en caso contrario, suspender la programación para no comprometer un crédito del que no se dispone.

El gerente de la OSG, Andrés Lacasa, diagnostica, en su informe económico y de gestión, que el déficit se debe principalmente a que, mientras que los salarios de los trabajadores absorben más del 80% de su dotación anual, el presupuesto para programación no solo no se ha incrementado, sino que se ha reducido con la pérdida de patrocinadores privados, —que pasaron de 15 a 3— lo que deja cada vez menos margen de maniobra para actividades.

La gerencia insta a los participantes en el Consorcio, Ayuntamiento y Xunta, a “actualizar anualmente los presupuestos” para garantizar la prestación de los servicios. “Es urgente e inaplazable—señala Lacasa— que se actualicen las aportaciones de los entes consorciados y aumente la subvención de la Diputación”. Las tres administraciones son las principales fuentes de financiación del Consorcio: Ayuntamiento con 3,5 millones anuales, Xunta con tres millones y Diputación con 1,5 millones.

Al mismo tiempo, Lacasa advierte de que la búsqueda de patrocinadores y otros colaboradores privados e institucionales, para “diversificar y ampliar las fuentes de financiación”, solo será viable si el Consorcio “mantiene y protege su buena reputación como organismo público”.

Unas duras aseveraciones que dibujan la que ha sido la situación financiera del Consorcio en los últimos años, en los que el presupuesto para programación ha pasado de los tres millones en 2003 al menos de medio millón de este año. El gerente detalla que el déficit estructural se debe al aumento de la masa salarial desde 2016, que se lleva cerca de 8 millones de los 10 de los que dispone la OSG para todo el año. Además, desgrana Lacasa, otro gasto estructural es el alquiler del Palacio de la Ópera, que se lleva cerca del 10% (unos 900.000 euros anuales), que, alerta el interventor municipal, este año no dispone de crédito para abonar en los meses restantes. Esta misma semana, la junta del Consorcio aprobó, con los votos en contra del PP, la abstención del BNG y los votos a favor de la Xunta y el Concello, un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar las rentas pendientes de 2023 que aún estaban por pagar. Concello y Xunta anunciaron que pondrán en marcha un plan estratégico para incrementar los ingresos del organismo, abrir nuevas vías de financiación y proteger su actividad. “Ocho millones son gastos de personal, un millón el alquiler, un millón restante para programación no llega. Hay que hacer un esfuerzo. Hay una situación que hay que resolver”, avanzó ayer el concejal Promoción da Cidade, Gonzalo Castro. Tanto Ayuntamiento como Xunta se han comprometido, asegura el Concello, a incrementar su aportación.

La gerencia detalla que, entre 1998 y 2009, el patrocinio de Caixa Galicia, unido a los recursos propios, permitía organizar el Festival Mozart, con una media de cuatro óperas, conciertos barrocos y música de cámara, al margen de la temporada. En el mismo período se programaron varias giras de la OSG. Entre 2009 y 2011, el Consorcio pierde el 30% de su financiación y Caixa Galicia cesa como patrocinador en 2012, lo que obligó al Consorcio a programarlo con sus propios recursos y a prescindir de proyectos. A día de hoy, señala Lacasa, la principal fuente de ingresos por recursos propios es la venta de abonos y entradas para los conciertos.

Lacasa destaca que en los años 2014 y 2015 se pudo organizar la Temporada Lírica gracias a los 900.000 euros de subvención extraordinaria de la Diputación. A pesar de la contención presupuestaria, se pudieron guardar fondos para los diferentes proyectos formativos. El Consorcio pudo incorporar remanentes de tesorería en 2020 —debido a la suspensión de las reglas fiscales de la pandemia— para ampliar los presupuestos en los dos siguientes ejercicios, además de que en el año 2021 no fue necesario alquilar, durante un semestre, el Palacio de la Ópera, ya que los conciertos se desarrollaron en el Coliseum. El convenio con el Xacobeo permitió aumentar en 800.000 euros su presupuesto para programación, pero el mantenimiento de sus actividades formativas causó déficit y dejó negativo el remanente de tesorería el año pasado.

El PP achaca la situación a la “falta de interés” del Gobierno local por “mantener vivo un proyecto cultural único en Galicia”. “Las cifras son alarmantes y evidencian la mala gestión de este Ayuntamiento en el sector cultural de la ciudad”, denuncian desde el PP.

