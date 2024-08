“El urbanismo vertical es más lógico, y hay que construir para contener los precios”

Los promotores de seis parcelas entre el parque de Oza y O Castrillón han pactado con el Concello construir mil viviendas en la zona concentrándolas en edificios altos, entre ellos tres torres de 17 alturas que estarán situadas en el altozano sobre el parque. El Ayuntamiento defiende que esto permitirá liberar espacios públicos y dotar al barrio de zonas verdes, pero los vecinos denuncian el impacto visual de estos edificios y que el polígono, heredero del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998, permite construir un número excesivo de viviendas.

La asociación vecinal O Castrillón-Urbanización Soto IAR ve demasiado elevadas las alturas previstas en el parque de Oza.

Esto es un tema polémico, la famosa discusión del urbanismo vertical u horizontal. La edificabilidad [la superficie de pisos y otros inmuebles que se permite construir en una zona] es una cifra matemática, que da el planeamiento, y en abstracto hay dos posibilidades: concentrarlos en altura para conseguir más zonas verdes, espacios libres, viarios; o rebajar las alturas pero ocupar espacios, hacer las calles más estrechas y que no haya zonas verdes. El resultado económico [para los promotores] viene a ser casi el mismo. Esto, probablemente, vaya por modas, y a lo que se tiende ahora, en los países más desarrollados, en el Sudeste Asiático, en los países árabes, Norteamérica, en Inglaterra, es a concentrarse en espacios reducidos y proyectar los edificios hacia arriba. Probablemente lo más lógico y racional es tender a edificaciones en altura.

En este caso, los edificios están en un alto, con lo que las torres serán muy visibles. El Concello afirma que aún así son preferibles a otros inmuebles más bajos pero que den sensación de apantallamiento.

Cuando construyes en un alto, los edificios siempre parece que son más altos de lo que son si los ves desde la zona baja. Es una zona quizás excesivamente densificada y colmatada, con pocas zonas verdes, y a lo mejor, ya que no tiene la proximidad de un parque de Santa Margarita o monte de San Pedro, es especialmente apta para construir en altura y conseguir zonas verdes para la zona.

Sobre la saturación de la zona, los vecinos también critican que la edificabilidad, los pisos que se pueden construir, son excesivos. Pero su asociación ha defendido que hay que hacer vivienda nueva para evitar la escalada de precios.

No se puede pretender lo mismo y lo contrario al tiempo. Si queremos contener el precio de la vivienda y que no siga disparado como está… Ya los materiales con carísimos, la mano de obra cada vez es más escasa y cara, los préstamos, el suelo… Y la necesidad de vivienda es evidente. Quien pida que haya menos edificabilidad, ¿quiere que la gente se vaya a vivir a 40 o 50 kilómetros de la ciudad? Son opiniones probablemente un tanto sesgadas desde el punto de vista económico como político.

Este desarrollo no tiene una reserva obligatoria de vivienda protegida. El Concello afirma que va a construir 100 pisos de protección en el espacio que recibirá por ley, pero el resto de promotores pueden construir vivienda libre en el resto. ¿Va a haber pisos asequibles, para las familias, en desarrollos como este y Visma, o el mercado se orienta a las rentas medias-altas y altas?

A las empresas les gustaría poder ofertar las viviendas al precio, entre comillas, más bajo posible. Así se venden cuanto antes, no tienes gastos comerciales, financieros ni de publicidad. Pero los materiales no paran de subir, la normativa cada vez es más exigente. El producto final es mucho mejor en vivienda nueva, la diferencia es brutal, pero esto tiene un coste. En la vivienda protegida, tradicionalmente, no salían los números desde que en 2010 se modificó la normativa y ayudas para construirla. Se dejó de hacer, en la práctica. La escalada de precios de vivienda libre era también para compensar los porcentajes de reserva obligatoria de vivienda protegida. Quiero agradecer que la Xunta haya autorizado una nueva subida de precios para facilitar que se construya.

La alcaldesa, Inés Rey, puso de ejemplo contrario al desarrollo del parque de Oza el barrio del Agra do Orzán, construido hace décadas, con una alta densidad de inmuebles bajos y escasos espacios públicos. ¿Podría corregirse esto?

Son operaciones de cirugía urbana francamente complicadas. Hay que contar con importantísimas ayudas públicas, como fondos europeos. Trabajar sobre la ciudad ya construida implica realojar, sustituir viviendas por otras que posiblemente fuesen más altas para anchear las calles…

