La alcaldesa afirma que las nóminas del personal del Consorcio no están comprometidas

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer, preguntada por los medios, que las nóminas del personal del Consorcio para la Promoción de la Música, ente gestor de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), no están comprometidas después de que la Intervención municipal alertase de una falta de liquidez en el organismo.

“Nunca se puso en cuestión el pago de las nóminas o la supervivencia del Consorcio”, manifestó Rey, que reconoció que “los gastos han aumentado en los últimos años”. Xunta y Concello anunciaron hace unos días que van a elaborar un plan estratégico para buscar financiación para el Consorcio. El Gobierno gallego, según la alcaldesa, “se comprometió a ampliar la aportación económica”. “Además de la Sinfónica, es un proyecto educativo, musical y cultural de primer nivel, así que nuestra obligación es seguir manteniendo la excelencia y buscar vías de financiación que garanticen su viabilidad”, expuso.

Un reciente informe del interventor municipal señala que el organismo no dispone de fondos para pagar el alquiler del Palacio de la Ópera los meses que restan de año —unos 62.000 euros al mes—. El funcionario recomienda buscar nuevas fuentes de financiación, o, en caso contrario, suspender programación para no comprometer un crédito del que no se dispone. De no adoptar estas medidas, avisa, “puede llegar a haber problemas para el pago de las nóminas”.

La salida, señala el Ayuntamiento en una nota, pasa por “apostar por iniciativas de colaboración público-privada” con el objetivo de “equilibrar, a corto y medio plazo, las cuentas anuales del Consorcio”.

El gerente de la OSG, Andrés Lacasa, diagnostica, en su informe económico y de gestión, que el déficit se debe principalmente a que, mientras que los salarios de los trabajadores absorben más del 80% de su dotación anual, el presupuesto para programación no solo no se ha incrementado, sino que se ha reducido con la pérdida de patrocinadores privados, —que pasaron de 15 a 3— lo que deja cada vez menos margen de maniobra para actividades.