“Que estemos haciendo conciertos es una heroicidad por parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia"

Roberto González-Monjas (Valladolid, 1988) se estrenó hace justo un año como director principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). Su debut fue en María Pita, plaza a la que vuelve este sábado (21.00 horas) para homenajear a la Novena Sinfonía de Beethoven. Le gusta este concierto de agosto porque es “un contacto maravilloso con la ciudad”. Antes de subirse al escenario analiza la situación actual de la formación.

Regresa a la plaza de María Pita tras un año como director titular de la Orquesta. ¿Qué ha pasado en estos doce meses?

Hemos empezado nuestra relación, nuestro matrimonio entre orquesta y director. La verdad es que ha sido un año maravilloso, con experiencias muy buenas, con mucho repertorio y con muchas cosas diferentes. Yo creo que hemos viajado por un montón de estilos y de épocas. Ha sido muy bonito empezar a conocernos y entender las problemáticas que tenemos en cuanto al sitio en el que estamos [Palacio de la Ópera] y la parte económica. Es importante entender dónde estamos. Pero bueno, yo creo que la orquesta está en su mejor momento. Se está tocando maravillosamente bien, con flexibilidad, con emoción y con precisión. Ojalá esta Novena también nos sirva para mostrarle al mundo, no solo a A Coruña, el tesoro que tenemos con esta orquesta. Es muy importante seguir apoyándola y aumentar ese apoyo porque una orquesta es el corazón latiente de una sociedad.

Intervención municipal alerta de la falta de liquidez del Consorcio para la Promoción de la Música, del que depende de la OSG. ¿Es una situación alarmante?

Sí, lo es. Estamos bajo mínimos. El hecho de que ya estemos haciendo conciertos es una heroicidad por parte de la Orquesta, por parte de la administración. Obviamente hay muchísimas prioridades y yo entiendo que los gobiernos tienen que invertir en muchas cosas básicas, pero creo que si nos juntamos, vamos a encontrar soluciones. La Orquesta Sinfónica de Galicia tiene unos presupuestos, sobre todo en la parte artística, y unas condiciones, de tener sillas buenas, un sitio adecuado para ensayar, muy por debajo de las que pueden tener cualquier otra orquesta española. Es una pena porque la Orquesta se merece mucho más.

¿Teme que la reacción llegue demasiado tarde?

Yo soy positivo. He hablado con muchos activos de la parte política de A Coruña y de Galicia y sé que todos compartimos la preocupación por el problema. No es que haya ignorancia. Al contrario, todo el mundo lo entiende, pero es más que tenemos que encontrar una solución práctica. Cuanto mayor apoyo tengamos, cuanta mayor holgura económica tengamos, más fácil será hacer programas, proyectos internacionales, cosas que nos pongan en otro nivel en cuanto a la percepción no solo en España sino también fuera. También nos permitirá traer a gente mejor, artistas de mayor calado y hacer cosas más grandes. Yo creo que es muy importante hacerlo ahora y ahí vamos a luchar todos juntos para encontrar una solución.

Además, por detrás viene la Orquesta Joven.

Claro. Yo vengo de ahí. Es importantísimo. Un proyecto de música joven justifica la existencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Estamos educando a las generaciones sucesivas en música, pero, sobre todo, en vida, en disciplina, en escucharse los unos a los otros, en estar juntos, en tolerarse... Estamos repercutiendo positivamente en que sean mejores ciudadanos. Por eso también es relevante tener ese apoyo. La Orquesta Joven no puede morir ni estancarse. Al contrario, tiene que hacer más proyectos y que venga más gente.

¿Han cambiado sus retos como director desde hace un año a la actualidad?

Yo creo que todo depende mucho de la situación en la que logremos estar con la parte económica. Hay muchas cosas muy buenas planificadas y tenemos gente buenísima que va a venir. Como te he dicho, veo a la orquesta en su mejor momento. Ojalá podamos hacer todo lo que tenemos planeado.

En el concierto de este sábado, harán un homenaje a Beethoven, ¿qué piensa cuando se habla de este compositor?

Yo siempre digo que es uno de los compositores más universales que hay. De hecho, el símbolo, la gran pieza por excelencia, es la Novena de Beethoven. Esa capacidad que tuvo él de crear una pieza que el mundo entero conoce y que para el mundo entero significa lo mismo, que es una metáfora de la alegría, de la paz. Quise hacer esta pieza por el momento en el que estamos, en el que parece que no hay descanso, no hay tregua, hay guerras, problemas, política... Juntarse con miles de personas en María Pita, con una orquesta, un coro y con solistas y celebrar que ojalá en el mundo hubiera más paz es un símbolo muy importante y muy potente.

Es una de las piezas más interpretadas pero igualmente sigue siendo especial. ¿Por qué?

Porque la Novena de Beethoven deja mucho espacio a la interpretación. Es un mastodonte. Yo digo que es como el monte Everest. Cuando empiezas a estudiar la pieza, hay muchas cosas que no se entienden y han sido muchos meses de preparación, pero yo creo que tengo claro lo que quiero hacer. Tengo claro que es un viaje. Desde el primer movimiento, es una lucha interna de la humanidad por encontrar la paz. Así hasta el final, cuando llega el coro, los solistas, y, de pronto, eso ya explota, es una vida. Es como la vida que llevamos nosotros, intentando mejorar, hacernos mejores personas, crear cosas bonitas, compartir con la gente, pero también hay momentos de mucha oscuridad y de muchos problemas.

¿Cómo es interpretarla con el Coro de la OSG, que dirigen Carlos Mena como responsable artístico y Javier Fajardo como director musical?

Pues tengo muchísimas ganas porque es la primera vez que voy a trabajar con el coro. En esta pieza, el coro es el que pregona el mensaje: Alle Menschen werden Brüder, es decir, toda la humanidad serán hermanos y hermanas. Es genial porque es la primera sinfonía de la historia que lleva coro. Beethoven se lo inventa y dice vamos a hacerle un texto. Tener el coro es un efecto teatral maravilloso.

