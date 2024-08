“El humor puede desbancar cosas que parecen intocables”

Yeyei Gómez (Madrid, 1993) es una de las protagonistas más jóvenes este año en Viñetas desde o Atlántico. La dibujante está especializada en ilustración en prensa, siempre movida por un tono satírico. En la exposición sobre su trabajo abierta en la Casa Museo Pablo Picasso, destacan obras como Guy (2017), una aproximación histórica a la cineasta francesa, Naufragio Universal (2017), una colección de viñetas de comentario social, y Cuidado con los dueños (2023), una de sus últimas auto publicaciones.

Viñeta de Yeyei Gómez para los lectores de LA OPINIÓN. / Yeyei Gómez

¿Cómo se aproximó al mundo de la viñeta?

En 2016 yo llevaba tiempo dibujando viñetas de una manera más personal. Tuve la suerte de que empecé a juntar bastantes y las presente al Premio Injuve. Ahí fue el punto de partida de mi trabajo como autora. Llevaba ya tiempo trabajando como ilustradora, en trabajos más comerciales. Naufragio Universal, además, le presenté como una exposición en una sala y se editó después como libro y es lo que me anima para seguir trabajando el tema de la viñeta satírica. Empiezo ahí porque también lo he leído mucho, lo he mamado mucho en los libros de cómic. Me han fascinado mucho los dibujantes como Chumy Chúmez o Castelao, por ejemplo, si hablamos de Galicia. Siempre me ha fascinado mucho ese lenguaje de la palabra y de resumir o reducir un conflicto, un problema, de desahogarte haciendo una viñeta.

Se acerca a la actualidad política a partir del humor. ¿Cómo se crea este tipo de arte con una situación política mundial tan difícil?

Creo que, en el fondo, el humor no deja de ser un desahogo. Y no es más. La sátira, la ironía, o incluso ese tipo de humor más agresivo y reverente, que parece que está apuntando todo el rato al poder, no deja de ser un desahogo de la sociedad y no cambia mucho, casi nada, diría. A veces, de hecho, creo que ayuda a que las cosas sigan, porque al ser un desahogo nos hace pensar que uno se revela, esa idea de que lo puedes confrontar, pero no deja de ser como un agujerito de aire donde se desahoga la sociedad. Tampoco le doy mucho más valor y soy muy autocrítica con eso. Es todo lo que se puede hacer desde el arte. Al mismo tiempo pienso que sí que tiene un poder. El humor puede desbancar cosas que parecen intocables. Me acuerdo siempre de una frase de Hannah Arendt, en la que ella se preguntaba cómo se puede acabar con Hitler y la contestaba diciendo que solo se puede hacer desde el humor, y que toda su vida como filosofa ha sido un intento de que la gente se quiera reír de Hitler. Con cualquier otro tipo de problema, quitarle el aura a las cosas sirve para que cambien.

Reivindica también el trabajo de las autoras femeninas, como la logroñesa María Teresa León, que pertenecen a ese periodo de pre guerra civil y posguerra.

Me interesa mucho esa época. Es un momento histórico de España tanto para escritoras como artistas, como para dibujantes. Es cierto que había menos dibujantes, es difícil encontrar viñetistas mujeres en la prensa de los años 20. El primer ejemplo es una autora que tiene un trabajo reconocidísimo y que tuvo mucho éxito cuando trabajaba, Núria Pompeia. Yo creo que el feminismo y la viñeta satírica ha bebido mucho porque fue la pionera de la viñeta satírica con enfoque feminista.

Casi todo su trabajo es autopublicado. ¿Cómo ve ahora el espacio de la autopublicación?

Siempre se compara la autoedición con publicar en editorial. Yo creo que son dos caminos posibles, pero que yo no elijo tampoco la autoedición porque lo prefiere o porque lo vea mejor. Lo elijo por el entorno o la escena que siempre tiene la autoedición, que no es algo físico. Autoeditarse es muy sufrido, pero se genera un entorno, un ambiente, en la sociedad de auto edición que es muy rico y muy fresco. Es una red de encuentro de gente con mucha pasión por lo que hace.

Está también implicada en la causa palestina, participando en iniciativas como Dibujantes por Palestina. ¿Cree que a través del arte se puede también educar en este tema?

Ojalá que sí. Si hace falta utilizar el arte para que la gente cambie, es que ya no queda nada más. Porque sería como llegar al último extremo. Hay cosas tan sangrantes que están sucediendo ahora mismo que solamente informándose uno ve dónde está el dilema. Creo que el arte sirve para contar lo que está sucediendo.

