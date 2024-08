Comerciantes de A Coruña se apuntan a Glovo o Just Eat para hacer reparto a domicilio: “Es una tendencia al alza”

Un picoteo de última hora, una botella de vino, productos de higiene... si el reparto a domicilio está en alza cuando se trata de comida rápida o incluso platos elaborados de restaurantes cercanos, las tiendas de alimentación tradicional no iban a ser menos. Muchas se han lanzado a sondear si el mercado de la compra “para llevar” tiene recorrido en una ciudad como A Coruña, donde ir al supermercado o ultramarinos sigue siendo una pequeña liturgia que todavía muchos no se animan a externalizar.

Frente a las tiendas que cuentan con repartidores propios, algunos negocios han visto en plataformas como Glovo o Just Eat un filón para lanzarse al mercado del reparto sin demasiada infraestructura. Es el caso de la Charcutería Pampín, situada en la calle San Vicente, que ya ha empezado a mandar sus viandas rodando a las casas. “Llevamos relativamente poco tiempo con el reparto a domicilio, un año y medio aproximadamente. Estoy contento con el servicio, aunque si tuviera que poner una nota negativa, diría que las comisiones son bastante elevadas”, cuenta Jesús Pampín, responsable del negocio.

Estas comisiones que se arroga la plataforma provocan que los productos, si se elige en la modalidad para llevar, tengan precios ligeramente más elevados que cuando se opta por la compra en tienda física, ya que repercute sobre el cliente el gasto extra de entregar a casa. Los productos que Charcutería Pampín envía a los hogares, como fiambre cortado, cuñas de queso, botellas de vino, empanadas o postres, los más demandados por sus clientes, le granjean un mercado al margen de la venta en tienda y a un coste no muy elevado. Con todo, Pampín manifiesta que, una vez constatado que la fórmula funciona, su presencia en las plataformas es un paso provisional. “Estoy mirando para hacer el reparto por mi cuenta, pero por el momento, mientras no puedo gestionarlo yo, es mucho más cómodo hacerlo así”, comenta.

Precisamente, lo que unos encuentran como inconveniente, para otros supone una oportunidad. “Estoy en Just Eat y en Glovo porque te lo gestionan ellos todo, tú te despreocupas, por decirlo de alguna manera. Tener a un trabajador propio para hacer el reparto, si no tienes mucho tiempo para dedicarle, te trae otros quebraderos de cabeza”, comenta el gerente de un comercio del centro de la ciudad. “Yo acabo de darme de alta y, aunque por ahora es muy poco lo que vendes, creo que hay que estar online y hay que tener esta opción, siempre es más lo que puedes ganar”, comentan desde un pequeño ultramarinos de Monte Alto.

Las tiendas de alimentación de barrio no son las únicas que se han apuntado a este método de entrega a domicilio. Conviven, en el catálogo de las plataformas, con superficies comerciales de tamaño mediano o grande, como el supermercado Covirán de Marqués de Figueroa, el Kibus, el supermercado Día o las tiendas de las gasolineras Galp y Repsol. En la plataforma Glovo, hay opciones como Eroski, Carrefour o incluso el mercado de la plaza de Lugo para hacer la compra a la carta, que luego un rider se encargará de llevar a casa del cliente.

Eso sí, de nuevo, a un precio superior al de los productos que se compran directamente en el supermercado. Además, hay varias tiendas especializadas en productos extranjeros, como la tienda de alimentación Eurolatina, donde se pueden encontrar productos como camotes, yucas, ají y un sinfín de productos procedentes de América Latina; o Zoco Alimentación de la Merced, especializado en alimentos árabes, entre otros negocios centrados en sabores de otras latitudes. También hay varias tiendas gourmet, como La Chinata, el Club del Gourmet o La tienda de Lino.

No obstante, no a todos les ha compensado la experiencia. “A nosotros nos dejaron tirados, nunca más llamaron ni supimos nada. Estábamos interesados en Just Eat para hacer el servicio a domicilio y nos dejaron unos aparatos que tenemos por ahí. No supimos nada más”, relatan desde la frutería Lidey, del mercado de As Conchiñas, que actualmente lleva a cabo el reparto a domicilio con medios propios.

