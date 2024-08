“Non temos espazos verdes na Agra: As Conchiñas non chega a nada”

A Agra do Orzán e O Ventorrillo constitúen a zona máis densa da cidade máis densa de Galicia. Como se reflicte na vida no barrio?

Non temos espazos verdes. Estamos reclamando o parque da Agra desde hai 40 anos. Están todas as rúas masificadas. As beirarrúas, nalgunhas vías como Pascual Veiga, son tan estreitas que a accesibilidade cunha cadeira de rodas é moi complicada.

A mobilidade é difícil?

En transporte público estamos regular. Co centro si hai, pero para ir á Residencia é eterno chegar alá, para a Universidade tampouco pasa bus, vai por Juan Flórez e por aí... Moitos dos edificios fixéronse sen garaxe, así que tamén hai problemas para aparcar. Tamén se asentou moita xente inmigrante, hai un colectivo de senegaleses importante, e pisos na rúa de Barcelona nos que vive un montón de xente, co que tamén está máis masificada. No barrio hai xente inmigrante e xente maior.

Estes últimos teñen lugares para estar, para pasear?

Moitos están na casa, e outros baixan a estar un pouco na praza das Conchiñas e nos bancos que puxeron nas beirarrúas. Verde non hai, hai algunha árbore que puxeron e dan moi pouca sombra, e pouco máis. Nalgunha esquina das beirarrúas puxeron bancos. O máis masificado é a rúa Barcelona, hai momentos que vas tropezando coa xente, non tes por onde pasar.

E en canto a infraestruturas sanitarias?

Como centro de saúde temos o do Ventorrillo, fóra do Agra. Pero máis ben penso que o que falta é un centro de día [na Agra do Orzán]. Hai un preto da igrexa de San Francisco Javier [no Ventorrillo], e non chega para a cantidade de xente maior que temos.

E lugares para que xoguen os máis pequenos?

O único que hai é a praza das Conchiñas, que na súa época fíxose porque as veciñas se plantaron, Tamén querían construír aí, hai 40 anos. É pequena e está compartida por maiores e nenos, que os pobres non teñen outro sitio para xogar ao fútbol. O parque do Agra sería un punto verde importantísimo, un pulmón para maiores e nenos. A praza das Conchiñas non chega a nada, a nada. E estamos loitando porque fagan unha rampla no camiño do Pinar, onde hai unhas escaleiras moi estreitas, e hai moitas fochancas en varias rúas.

Vanse construir 3.500 vivendas en San Pedro de Visma, limitando co barrio. Afectaralles?

Si, en fronte do Ágora, case tapan a Fonte dos Frades. Vai afectar porque vai haber máis xente e non hai servizos públicos.

