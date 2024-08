Pizza para mojar en café, pero sin piña

Los coruñeses siempre han tenido una gran querencia por expandir sus horizontes gastronómicos, a veces más de lo razonable, como prueba una llamada a la Cadena SER que hemos podido escuchar. El periodista José Luis Sastre pedía a los oyentes que le confesasen sus secretos culpables, y una mujer llamó para explicar que le quedaban trozos de pizza de la cena y los desayunaba al día siguiente mojándolos en café. Sastre, intrigado por esta innovación culinaria a la que no llegó ni la colonia de gaviotas de Bens, preguntó cómo debía ser la pizza, a la que la oyente explicó que con pocas cosas, para que no cayesen. Piña, le propusieron, y ahí trazó su línea roja la moderna Pantagruel. Pizza con piña no.