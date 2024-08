“Rosalía de Castro era una mujer con un sarcasmo increíble”

La ilustradora Paula Mayor expone en la sala Salvador de Madariaga (Durán Loriga, 10) y dentro de Viñetas desde o Atlántico el proceso de creación del cómic Rosalía Oculta, inspirado en Rosalía de Castro y con el que ganó el Premio Castelao de Banda Deseñada de la Diputación de A Coruña en 2023.

¿Por qué eligió un símbolo literario como lo fue Rosalía de Castro para la literatura gallega como personaje principal de Rosalía Oculta?

Fue a través de un encargo que tuve hace varios años, de una ilustración de Rosalía, con otras tres autoras. Siempre me gusta buscar un poquito, investigar al personaje o la historia que tengo que crear. En este caso, empecé a buscar información y, la verdad, me encontré con una personalidad muy alejada de lo que me habían enseñado en la escuela. Está bastante extendido que era una mujer triste, reservada, escondida, y nada más lejos de la verdad. Encontré que su poesía era intimista, pero detrás había una mujer súper fuerte, con un sarcasmo increíble, que tuvo que hacer frente a un montón de eventos en su vida, datos totalmente desconocidos o que no son habituales que se muestren. Pensé que era una muy buena historia para llevar algo de su vida al cómic. Al fin y al cabo, era una mujer muy jovencita cuando partió para Madrid y escribió su primera novela. Tenía muchos intereses culturales, quería publicar y ser actriz. Quería revelar un poco más de ella al público, siempre acompañando todo, de su poesía y de sus escritos.

¿Qué quería reflejar de Rosalía de Castro en el cómic?

Sobre todo, intentar ponernos en su lugar en pleno siglo XIX, cuando los derechos de la mujer apenas existían. Escritora y poeta que se atreve a escribir en la lengua gallega, que apenas se usaba y que era para la gente de pueblo y de aldea. Que intentó hacer vida dentro de los círculos literarios, totalmente cooptados por hombres. Esa fuerza, esa garra y esa poesía tan interesante fue lo que busqué mostrar, de una manera onírica, para darla a conocer con lo poco que nos ha quedado de ella. Siempre con el máximo respeto.

¿Cuál fue su impronta o esencia para crear Rosalía Oculta?

Sobre todo, quise hacerlo con una estética bastante delicada, que sea una lectura suave y rápida. No busqué hacer una biografía al uso, quise acompañar las ilustraciones con su poesía, lo que yo interpreto, lo que me comunica a mí en sus escritos, poemas y novelas. Espero haberme acercado a su realidad.

¿Qué significa Rosalía de Castro para usted, a la hora de crear arte?

Sobre todo, lo valiente que ha sido, la fuerza que ha tenido, pero lo más importante, una mujer tan joven que vivía en Galicia y que tuvo el coraje de irse a Madrid con tan pocos familiares a su alrededor. Supo moverse en círculos literarios por su propia obra, por escribir en una lengua que no era reconocida y no tenía ningún valor. Su fuerza y valentía, es lo que a mí me mueve y me llena.

¿Qué es de lo que más disfruta como ilustradora?

La verdad que me encantan los encargos que llegan, porque me dan una libertad casi absoluta de crear piezas nuevas. He tenido mucha suerte. Este año hice la imagen de los Premios del Teatro María Casares, de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia y fue una auténtica delicia, porque tenía una temática pirata y me dieron libertad absoluta. Me la pasé en grande, disfruté de crear personajes. Intento siempre introducir personajes femeninos, que tengan que ver con Galicia, elementos propios de aquí.

¿Qué significó para usted ganar el Premio Castelao de Banda Deseñada?

Todos los años veía que se hacía el premio y pensaba: “Este año tengo que preparar algo y presentarme”. Y nunca lo terminaba haciendo. Este año me lo planteé y dije: “Vamos a ver qué pasa”. Ganar, para mí, fue una sorpresa y una alegría tremendas.

¿Cómo ve su futuro literario? ¿Tiene algo preparado para publicar próximamente?

Sí. Ha sido toda una experiencia crear este cómic, con más de cien páginas. Terminé agotada, con la cabeza como si fuera de goma, pero es cierto que me encantó, no puedo parar. Ya quiero buscar otra historia, tengo varias ideas en la cabeza y espero poder empezar.

¿Cómo se siente presentando su cómic en Viñetas desde O Atlántico?

Es una experiencia genial, porque siempre lo vi desde fuera, las muestras y los autores. Ser tú quien tienes algo expuesto en tu ciudad es un orgullo tremendo. Si al público le gusta y le llama la atención, es increíble.

