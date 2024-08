La Universidad no para en agosto

Agosto es el mes que la mayoría de los españoles elige para tomarse sus vacaciones, pero que otros utilizan para adelantar y producir más trabajo. Los despachos de la Universidade da Coruña (UDC) no se encuentran vacíos estos días. Varios profesores eligen quedarse en sus despachos y laboratorios para poder realizar trabajo de campo, crear ideas innovadoras o escribir artículos de investigación.

José Luis Calvo Rolle es uno de esos profesores que eligieron agosto para continuar con sus proyectos de investigación. “Ahora está todo bastante más tranquilo, porque no hay clases y la docencia ocupa mucho tiempo”, aclara Calvo Rolle.

Ingeniero de grado, es el coordinador del Grupo de Investigación en Ciencias y Técnica Cibernética de la UDC, además de formar parte del comité de dirección del Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Citic). El grupo de investigación que coordina se dedica principalmente a sistemas biomédicos y edificios inteligentes, construidos con el objetivo de elevar su eficiencia energética, su seguridad y su accesibilidad. Durante el año académico, Calvo Rolle ocupa su tiempo en diferentes actividades, como reuniones presenciales con diferentes instituciones, oposiciones de profesores y mesas redondas. Apostilla que a lo largo del año tiene “muchísimos viajes y en agosto, todo eso se paraliza”.

José Luis Calvo Rolle, coordinador de uno de los grupos del Citic.

Ana Lista Paz, especialista en la fisioterapia respiratoria y en rehabilitación pulmonar, explica por qué no puede abandonar su trabajo en verano: “No podemos parar motores porque trabajamos con investigadores de toda España y también de Europa, que no hacen vacaciones en agosto”. A pesar de tener también trabajo en el principal mes de veraneo, explica que la carga es menor que durante el curso al no haber docencia.

Lista Paz cuenta que su cabeza no para aunque sea agosto. “En verano tienes un poco más de calma de esos estímulos externos que tienes el resto del año, y, en verano surgen ideas para implantar en septiembre”, expone. Además, la fisioterapeuta explica otra de las razones que la llevan a sentarse en su despacho de la universidad en época de vacaciones: “Tengo un proyecto a nivel nacional multicéntrico, en el que participan 26 investigadores de toda España. Algunos trabajan en hospitales de sistema nacional de salud y no tienen vacaciones en agosto”. Pero no todo es trabajo para ella. “Planeo tomarme vacaciones, son necesarias, hay que organizarlas y conciliarlas” comenta.

Mateo Forero Tunjano integra el Centro Interdisciplinar de Biología y Química de la Universidad y el Grupo de Productos Naturales Marinos y coincide con el resto de los profesores entrevistados que trabajar en agosto es diferente. “No tienes las responsabilidades de las clases y puedes enfocarte en tus trabajos propios, que muchas veces dejas de lado durante el año académico”, explica. El farmacéutico asegura que el mes de agosto “es un buen momento para planificar el año académico venidero”.

Uxía Fernández Pérez es bióloga e investigadora predoctoral, e integra el Grupo de Investigación en Cambio Climático de la UDC. A su juicio, “el trabajo es distinto” en verano respecto al curso académico, “no hay ni más ni menos.” Durante estos meses, el trabajo ordinario se paraliza, pero el tiempo “se puede emplear para avanzar con la tesis o con la planificación de salidas al campo, que durante el año se complica por falta de tiempo”, explica la bióloga.

Agosto, el mejor mes para redactar artículos

Todos los entrevistados coinciden en que julio y agosto son los mejores meses para crear conocimiento. “Agosto —explica Calvo Rolle— es el momento en que me centro muchísimo más en terminar los artículos que tengo iniciados y en recomponer filas en los diferentes proyectos que integro. La creatividad florece en verano, porque no hay clases”.

Forero Tunjano también considera que los meses de verano se pueden aprovechar para la creación de ponencias sobre los temas en los que investigan. “Surgen nuevas ideas para proyectos y para artículos de investigación —indica—. En fin, te puedes dedicar a lo que realmente te apasiona”. Uxía Fernández Pérez añade: “Trabajar durante esta época del año tiene ventajas; en principio, podemos dedicarnos a desarrollar artículos académicos”.

Alejandra Pimiento, en el Citeec.

María Alejandra Pimiento Avella es ingeniera civil e integra el Grupo de Investigación e Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente como investigadora postdoctoral. Pimiento se encuentra trabajando en su despecho porque el grupo de investigación que integra tiene interacción con compañeros en otros países europeos, principalmente de Alemania. Los científicos realizan sus proyectos de investigación en las instalaciones de laboratorios de la UDC. “Lo que hacemos en esta época del año es preparar la logística y las instalaciones del laboratorio para cuando lleguen. Tienen que encontrar todo listo”, señala la ingeniera de origen colombiano.

Pimiento Avella enfatiza que trabajar en verano es solitario porque, “hay mucha menos actividad, por ejemplo, la cafetería está cerrada”. “Los que estamos viniendo a trabajar —señala— hacemos una jornada intensiva más corta”. Aunque al mismo tiempo, en agosto, tiene más tiempo. “La cabeza está más descansada y se pueden pensar diferentes líneas de investigación”, aclara.

Pero no todo es trabajo, ya que la ingeniera planea tomarse vacaciones, “unos días ahora a fin de agosto y el resto, en diciembre para poder ir a ver a mi familia a Colombia y pasar las fiestas con ellos”.

