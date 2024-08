La búsqueda de pisos compartidos para el próximo curso, una tarea imposible para los estudiantes de A Coruña

Las inmobiliarias ya casi no tienen disponibilidad de pisos y muchas de las habitaciones que quedan disponibles sobrepasan los 300 euros. Los estudiantes que esperan hasta septiembre para buscar vivienda para el próximo curso, no tienen muchas opciones para elegir. Con más de cinco mil matriculas en la Universidade da Coruña (UDC), sin contar las de los ciclos superiores de otras instituciones, la cantidad de habitaciones ofertadas en los diferentes sitios webs como Idealista o Fotocasa, no superan los mil anuncios. En ellos se pueden ver cuartos que rondan entre los 230 y los 450 euros como precio medio, dependiendo de los diferentes barrios de la ciudad. La más cara publicada, a 550 euros en Juan Flórez, tiene un coste que se acerca más al de un estudio que al de una habitación para estudiantes.

Las inmobiliarias coruñesas consideran que la situación no es la mejor, porque la oferta es menor que la demanda. El agente de la inmobiliaria Urbeko, Mirko Sanhueza asegura que la oferta de alquileres de pisos para estudiantes es baja. “Los que buscan alquiler ahora, son los que quedaron rezagados en los meses anteriores, son los que se durmieron en los laureles”, señala Sanhueza.

La agente inmobiliaria de Será por Casas, Isabel Cotelo coincide con Sanhueza con que en agosto quedan poca cantidad de pisos. Cotelo afirma que “recibo entre tres y cuatro llamadas por día preguntando por habitaciones y pisos para estudiantes”. El corredor de fincas Ricardo Rochela, de la Inmobiliaria Luz, coincide con los dos agentes acerca de la situación actual de alquileres. “Hay escasez de ofertas y los estudiantes se tienen que adaptar. La realidad de agosto es diferente a la de junio y julio, en donde había más opciones para elegir.”, asegura Rochela.

En cuanto a las zonas más buscadas de la ciudad, los agentes inmobiliarios Sanhueza y Rochela señalan que son: “Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Cuatro Caminos, Elviña, El Corte Inglés y el Conservatorio de Música”, afirman. Al tratarse de barrios bien conectados con transporte público a los campus universitarios, “la gran mayoría de los pisos en esas zonas ya se encuentran alquilados”, señalan los agentes.

Los precios, por las nubes

“Los precios de las habitaciones subieron hace tres años. El alquiler de un cuarto pasó de valer 180 euros en 2021/2021a los actuales 250 o 300 euros”, tal como señala Sanhueza. El agente de la inmobiliaria Urbeko adhiere “lo que queda en el mes de agosto, no baja de los 300 euros”. Para ciertos bolsillos es un precio razonable, para otros, imposible de pagar. Jimena González, argentina que viene a hacer un máster en ingeniería en septiembre, no tiene las posibilidades económicas de afrontar tal gasto. “No puedo pagar más de 250 euros con agua, luz y gas. Si me excedo, voy a tener que recortar otro tipo de gastos”, señala la estudiante.

Desde Rúa Inmobiliaria, destacan que los precios de los pisos para estudiantes en este último mes aumentaron tanto que hasta rozan el precio de alquiler de una vivienda habitual. “El precio medio de un piso de 3 habitaciones puede valer entre los 750 y los 900 euros, dependiendo del estado y la zona donde se encuentre”, sostiene la agente.

Agentes inmobiliarios independientes de A Coruña explican que la ciudad tuvo un cambio de precios para los estudiantes. “En A Coruña aumentaron los precios de la renta para los estudiantes, hay mucha demanda y la oferta no llega a abastecer a todos. Estamos muy cerca de la fecha de curso y eso juega en contra”, señalan los agentes inmobiliarios.

Daniela Rodríguez, venezolana buscando piso en A Coruña: “Me hacen pintar la habitación, el casero no quiere hacerse cargo”

Daniela Rodríguez, venezolana de 28 años, llegó a A Coruña a hacer un máster el año pasado. El mudarse desde Venezuela fue una travesía, pero el buscar una habitación para este año escolar, es otra. Le resulta complicado por no decir imposible el alquilar un cuarto, porque le piden garantías que no tiene. “Si no me piden avalista, me piden un contrato de trabajo indefinido, y no tengo ninguna de las dos cosas”, enfatiza Rodríguez.

La estudiante quiere dejar su actual habitación porque durante el invierno tuvo humedades y el dueño no quiere arreglarla. “Me hacen pintarla a mí, el casero no quiere hacerse cargo”, asegura Rodríguez. Buscar una habitación que se adapte a su presupuesto no es fácil y la estudiante comenta que lo que ve en el mercado es realmente costoso . “Si quiero irme a vivir sola, los alquileres de un piso con una habitación, no bajan de los 700 euros y me es imposible pagarlo”, señala Rodríguez y “compartir piso con cuatro personas y un baño, no es opción”.

Paola, colombiana buscando habitación en A Coruña: “Encontrar donde dormir es casi como una pesadilla”

Paola es colombiana y tiene 36 años. Está en A Coruña realizando un máster en economía en la UDC. “Llevo dos meses buscando una habitación”, asegura la joven. La estudiante de máster comenta que buscar una habitación se convirtió en un circo. “Es un casting de mal gusto, porque prefieren alquilarle las habitaciones a personas menores de 25 años con avalistas. Nos terminan dejando relegados a los que somos mayores”, explica la joven.

Paola expone las barreras que encuentra a la hora de rentar una habitación. “Los estudiantes que salimos de un rango de edad determinado y que venimos del extranjero, estamos muy limitados en opciones, no tenemos garantías”, señala la colombiana. Además, agrega, “como no tenemos avalistas en el país, nos piden dos o tres meses de fianza sumado el mes entrante y es mucho dinero”, apostilla la estudiante. Para concluir, la joven colombiana manifiesta que “lograr encontrar donde dormir se está convirtiendo en una tarea imposible, casi como una pesadilla”.

Jafeer Zino, estudiante sirio en A Coruña: “No me quieren alquilar porque me quedo medio semestre”

Jafeer Zino es un estudiante de doctorado sirio y se encuentra en A Coruña de intercambio por un semestre. Una de las limitaciones que detecta cada vez que manda un mensaje por una habitación es el tiempo de renta. “Nadie me quiere alquilar la habitación por medio semestre, porque no les conviene”, señala Zino. El precio no es un problema para el joven, porque tiene un presupuesto flexible , además señala que “no me parece que las habitaciones tengan un precio excesivo”.

El estudiante de doctorado busca diferentes opciones y se topó con una bastante particular: “escuche que hay familias españolas que acogen a estudiantes extranjeros en su estancia en el país. Creo que podría ser una alternativa si no encuentro habitación” , afirma el joven.

El estudiante sirio, que actualmente está viviendo en un hotel del Casco Viejo, espera que poder conseguir habitación pronto. “Me queda esperar, pero hace quince días que estoy viviendo en un hotel y no me es rentable”, finaliza el estudiante.

Rosario collado, estudiante argentina en A Coruña: “Un piso parecía un chiquero, me sorprendió la suciedad”

Rosario Collado está en A Coruña realizando un intercambio y decidió llegar antes de que comiencen sus clases para poder encontrar una habitación. Su experiencia buscando piso no ha sido buena. “Las inmobiliarias te atienden con pocas ganas, y los pisos que vas a ver están muy descuidados”.

Hace unos días, Collado fue a ver un piso, el cual estaba lleno de basura. Cuando le preguntó al casero, le dijo que los chicos vivían en el departamento se tenían que hacer cargo de la limpieza. “El piso parecía un chiquero, me sorprendió la suciedad del mismo”, señala Collado. La estudiante de Erasmus analiza que “el casero le tendría que pedir a los estudiantes que mínimamente limpien todo para poder mostrar el piso en condiciones sanitarias”. La argentina enfatiza en que los arrendatarios y el casero tienen las mismas responsabilidades en cuanto a la limpieza. “Si los inquilinos no quieren limpiar, tiene que limpiar el casero, que para algo es el dueño del piso”, añade Collado.

