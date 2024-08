“Les sorprende conocer que Picasso vivió en A Coruña”

La llegada del verano trae consigo el desembarco de miles de turistas a la ciudad. Cruceristas, familias con hijos, retornados, cada uno se acerca buscando diferentes actividades y excursiones. De acuerdo con los últimos datos experimentales del Instituto Nacional de Estadística, que calculan el número de viajeros en base a los movimientos de los móviles, más de 14.500 visitantes llegaron A Coruña en junio, primer mes de la temporada alta. En la primera quincena de agosto, hoteles y pisos turísticos registraron un 90% de ocupación.

Uno de los primeros lugares a los que se acercan para informase sobre qué hacer en A Coruña es la oficina de turismo de la Xunta, en el puerto. Allí son atendidos por Aurora Rodríguez, la responsable del servicio en la ciudad. “La consulta principal es un plano y sobre él les explicamos, que es lo más importante para visitar, tanto de zona monumental, playas, gastronomía... Luego ya te ajustas un poco a lo que ellos te demandan”, señala Rodríguez. En el caso de los cruceristas las preguntas son breves y al grano. “Consultas rápidas, de un plano que puedo ver, dónde está una farmacia, o dónde está tal zona de compras”, relata. El perfil de este tipo de turista se inclina más al internacional, mezclando ingleses, holandeses, franceses o alemanes, según el buque en el que viajen. Este año siguen predominando los franceses y los británicos, mientras que los italianos, después de la eliminación de la conexión de Alvedro con Milán, ya son menos. Con todo, sigue siendo el turista nacional el que domina la ciudad y su área de influencia.

Casi todos los que llegan hasta allí lo hacen con idea ya preconcebida, lo que no impide que acepten sugerencias de las trabajadoras de la oficina. Muchos encuentran sus planes principales por internet, desvela Rodríguez. “La gente ya cada vez viene un poco más preparada”, añade. Aunque para ellas es difícil saber cuántos días llegan para pernoctar en la ciudad, confirma que casi siempre, si tienen coche propio, suelen irse de excursión fuera. Especialmente para buscar zonas de playa se suelen desplazar a A Costa da Morte o incluso hasta la playa de As Catedrais en Ribadeo. La falta de conexiones rápidas con otros puntos turísticos de Galicia o con los alrededores hace que muchos con menos recursos opten por quedarse dentro de la urbe.

Dos trabajadoras de la oficina de Turismo de la Xunta ayudando a un visitante. | // CASTELEIRO/ ROLLER AGENCIA

Recorridos guiados

La ciudad es fácil de recorrer a pie, aunque son muchos los que preguntan si hay algún bus turístico que les haga un recorrido por los destinos más populares de la urbe. Los que deciden hacer las excursiones por los lugares más emblemáticos para aprender sobre la historia de la ciudad, pueden elegir una amplia variedad de tours. Casi todos los que conducen estos recorridos parten desde la plaza de María Pita, donde los guías se hacen visibles con sus paraguas de distintos colores. Gloria Pereira, de la asociación de guías turísticos de Galicia, señala que el verano no es tan propicio como el otoño para estos paseos ya que “en verano hay más turismo familiar, de amigos, pareja, que no viajan tanto en grupo”. Es el turista internacional el que está reclamando estas charlas. ¿Lo que más les interesa saber? Donde comer. “Les interesa no tanto un restaurante, sino como una zona donde puedan estar con los coruñeses. Aunque la pregunta de dónde se come un buen pulpo o una buena mariscada no falla nunca”, desvela Pereira.

La guía indica que muchas de las preguntas que surgen en estos recorridos suelen repetirse en los distintos grupos, independientemente de la nacionalidad. “Dónde está la catedral de A Coruña es una de ellas, qué diferencia hay entre A Coruña y La Coruña, qué es la bola que sube al monte de San Pedro, por qué hace tanto viento, donde está el ascensor de la Torre…”, dice sobre lo que tienen que contestar habitualmente.

Una vez ya explorada la ciudad comienza la ronda de evaluaciones y lecciones que han aprendido en su paseo por las calles coruñesas. “Una de las cosas que más les sorprende es descubrir que Picasso vivió en A Coruña. Es algo que no se esperan”, explica Pereira. Los visitantes, aunque conocen las historias que se cuentan, no piensan inmediatamente que ocurrieron aquí. “Saben quiénes fueron Elisa y Marcela, pero no lo asocian a la ciudad”, dice la guía. Con todo, los clásicos siguen siendo clásicos por algo, razón por la que no se cansan de escuchar sobre María Pita. Hasta A Coruña no solo vienen a escuchar las historias de épicas batallas, sino también a certificar algunos de los rumores sobre los vecinos de la ciudad. “Sorprende mucho lo bien que viste la gente, es algo que les llama la atención”, explica Pereira.

Turismo familiar

Para las familias que viajan con niños su prioridad es qué hacer con ellos, por eso prefieren llegan en agosto, cuando se juntan las fiestas de la ciudad con eventos como el Viñetas desde o Atlántico. o el festival Noroeste. Con todo, fuera de las fechas señaladas, Aurora Rodríguez explica que hay una “gran variedad” de cosas que hacer para los más pequeños. “Tienen el acuario, tienen el museo Domus, tienen el planetario...”, señala.

Los jóvenes turistas, sin embargo, optan mucho más por el turismo aventurero. Desde la oficina de turismo autonómica destacan que cada vez son más lo que preguntan por rutas de senderismo fuera de ciudad. La senda azul es una buena alternativa para poder ver los diferentes arenales de Arteixo sin cansarse demasiado. “Gente que va a estar aquí dos o tres días, tienen bastantes rutas para hacer cerquita de A Coruña sin tener que irse demasiado lejos”, comentan en la oficina. Ahora que muchos encarrillan los últimos días de vacaciones aprovechan para tomarse esa comida o dar ese paseo que harán que recuerden A Coruña durante el invierno.