Estas son las explicaciones del Concello de A Coruña y la Xunta tras diez meses de parálisis en el plan de congelar los alquileres

En octubre de 2023, hace ya unos diez meses, el Concello pidió a la Xunta que declarase A Coruña como zona residencial tensionada, una posibilidad que contempla la Ley de Vivienda y que permitiría congelar los alquileres ya existentes e imponer a parte de los propietarios un límite de precios. Pero el Gobierno gallego afirmó que la petición no estaba lo suficientemente justificada, y señala que aguarda por una nueva, con las condiciones que ha establecido. Según reiteraron a este diario este mes fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, aún no hay “solicitud oficial” por parte del Ayuntamiento “para la declaración de zona tensionada”. Y la Xunta ha declarado en reiteradas ocasiones que no realizará la declaración por sí misma, sino solo después de que lo pida el Concello.

Y el Gobierno local, a su vez, carga la responsabilidad del retraso en el Ejecutivo autonómico, afirmando que está esperando por unos datos cuyo resumen fue publicado por este diario en marzo. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, defendió en abril que el Ayuntamiento estaba preparando una petición que pudiese ser aceptada por el Gobierno gallego, más detallada que la petición inicial, que no aludía a las circunstancias previstas por la ley para declarar una zona tensionada. “Tenemos que completarla ahora, en ello estamos”, declaró hace ya cuatro meses.

Pero fuentes del Ayuntamiento señalan ahora que necesitan datos elaborados por la Xunta. De acuerdo con la versión del Gobierno local, en una jornada organizada en marzo por la Consellería de Vivenda a la que acudió Díaz Gallego “la Xunta afirmó tener datos por ciudades” de la situación del mercado inmobiliario, y el concejal le pidió que nos “enviasen los datos de los que disponían para poder contrastar” con los suyos. Luego, siempre según el Ayuntamiento, “se envió una petición formal a la Xunta a la que no hemos tenido respuesta”, por lo que están a la espera de ello para elaborar la nueva petición para declarar A Coruña zona tensionada.

La argumentación de la Xunta ya fue publicada por este diario hace medio año. El Gobierno gallego se opuso a declarar toda la ciudad como zona tensionada, afirmando que no todos los barrios cumplían los requisitos. En concreto, afirmaba que solo había base legal para hacerlo en los distritos de código postal 15001, 15002 y 15003, esto es, Ciudad Vieja, Monte Alto y la zona del Orzán y la plaza de Pontevedra.

La Xunta se basaba en que la legislación afirma que una zona puede declararse como tensionada si se da una de dos condiciones. La primera es que los gastos de vivienda superen el 30% de los ingresos o renta media de los hogares, pero el Gobierno gallego lo considera “poco fiable” porque habría que remontarse a datos antiguos para tener la estadística. Otra posibilidad es que el precio de alquiler o compraventa haya subido, a lo largo del último quinquenio, tres puntos más que el IPC de la comunidad autónoma.

La Xunta calculó este segundo indicador en base a cifras que empleó el Estado para crear un índice de precios de referencia, aunque el mismo Gobierno gallego admitía que estas presentaban “serias dudas” porque “parece que no se tuvieron en cuenta los datos de las fianzas de alquiler depositadas en las comunidades”. Además, forzaban a hacer los cálculos en el periodo 2019-2022.

Sí se pueden realizar cálculos del incremento del precio del alquiler a lo largo de un periodo de cinco años en base a los datos del Observatorio Galego da Vivienda, dependiente de la Xunta. Con este como base, como publicó este diario, todos los distritos de la ciudad tuvieron incrementos que justifican declararlos zonas tensionadas entre 2018 y 2023, con excepción del 15190 que engloba a Novo Mesoiro y Feáns.

Restricciones y bonificaciones

Declarar un barrio como zona tensionada implicaría que los nuevos contratos de alquiler que se firmen no podrán subir el precio con respecto a la “última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años” en el piso, aunque se prevén algunas excepciones. Tampoco se podría aplicar una cláusula de actualización diferente a la prevista en el contrato original.

El alquiler de los pisos que pertenezcan a grandes propietarios, o que entren en el mercado tras cinco años o más fuera de él, queda limitado por un índice de referencia elaborado por el Estado. También se aplicarían bonificaciones fiscales en los impuestos de la Renta y de Sociedades que pagan los arrendadores de pisos en zonas tensionadas.