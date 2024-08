La Justicia refrenda decomisar 30.100 euros a un narcotraficante de A Coruña que operaba en negocios de Agrela

El Juzgado Penal nº 3 de A Coruña ha refrendado que el Estado decomise definitivamente cerca de 31.000 euros a un hombre que operaba un taller y una cafetería-ambigú en el polígono de Agrela, y que, considera, obtuvo el dinero por su “actividad de tráfico de drogas”, aunque el importe fue intervenido en relación a una operación de 2014 por la que no fue condenado. En ella se interceptaron a otras personas 60 paquetes con 100 bellotas de hachís cada uno, con un peso de cerca de 57, 6 kilos y un precio al por menor valorado en unos 317.000 euros. Según la representación del propietario del dinero, este no pudo provenir de la venta del hachís, pues no lo llegó a recibir, y “no pudo venderlo ni generarle ganancia alguna”.

Pero, según la sentencia, el hombre no fue condenado “por su situación de rebeldía procesal y posterior prescripción del delito”, es decir, porque no se le pudo encontrar para juzgarle. El juez considera que abundaban “diligencias de prueba” que le situaban como “cúspide” de la operación, y que practicaba el narcotráfico desde los negocios que poseía en Agrela. Es decir, estima que los fondos proceden de otras operaciones ilegales.

La sentencia se apoya en la investigación policial, que estableció que la cafetería y taller de coches que el hombre poseía en el polígono de Agrela “estaban plenamente incardinados en operaciones de tráfico de drogas”. Allí, de acuerdo con la Policía Nacional, se “preparaban los coches” que se empleaban para el narcotráfico, “construyendo caletas en las que ocultar la droga”.

De acuerdo con vigilancias, seguimientos y un registro, el vínculo de los negocios con el narcotráfico no solo se dio en el caso en el que se intervino el hachís, sino en “otras operaciones de narcotráfico”, y “muchos de los clientes” de ambos negocios estaban relacionadas con este “mundo”. Un agente que estuvo en ambos locales afirmó que había “muy pocos clientes ajenos a esta actividad” y otro, que participó en vigilancias, declaró que “no había demasiada clientela y que el taller se veía bastante parado”.

La defensa presentó varios testigos con una versión diferente, entre ellos un antiguo empleado del dueño de los locales, que ejercía como contable y que afirmó que creía que el negocio daba beneficios. Otro testigo de la defensa manifestó que había entregado al propietario de los establecimientos 20.000 euros en efectivo, pero el juzgado considera que su versión es “todo vaguedades”.

“Muchos décimos de lotería”

El juez valora también que en el domicilio del propietario de los negocios se encontraron cerca de 25.000 euros en metálico, dos tabletas de hachís con un peso de más de 141 gramos valorados en unos 780 euros adicionales y una báscula de precisión. Además, había 41 terminales móviles, tarjetas prepago, elementos informáticos y “gran cantidad de décimos de lotería”.

En el taller y bar se hallaron más décimos de lotería, catorce teléfonos móviles, tarjetas prepago y otros 4.900 euros en metálico. Los “elementos y sustancias”, sostiene el juzgado, tienen vinculaciones “bastante remotas” con la mecánica y la hostelería, pero no así “con la actividad ilícita del tráfico de drogas”, por la que fueron condenadas “personas cercanas” al hombre. Así, considera que el dinero procede del narcotráfico.

Suscríbete para seguir leyendo