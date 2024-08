“O entusiasmo que vivín en Londres é o mesmo que sinto cando toco coa Gaos”

O músico Abraham Cupeiro tocará este luns coa Orquestra Gaos na praza de María Pita ás 21.00 horas, co seu traballo Mythos. O proxecto está recibindo unha forte aclamación na escena da música clásica e anima ao seu creador a volver á terra e pensar en Galicia xa para o seu seguinte álbum, que podería ver á luz o próximo mes de maio.

A Orquestra Gaos está chea de talento mozo, que significa para vostede tocar con estes músicos?

Para min tocar coa Orquestra Gaos é algo que constata o que se ve dende hai tempo: que é unha orquestra con proxección, con moitísima calidade e ademais con moitísimo entusiasmo, que para levar a cabo un proxecto coma este é moi necesario. Eu gravei este disco en decembro ca Real Filharmónica de Londres e o entusiasmo que vivín na gravación é o mesmo que sinto cando toco coa Orquestra Gaos. Fixemos catro concertos deste espectáculo, e xa o temos moi rodado, así que mañá imos desfrutar.

É un concerto didáctico. Pensa que o público é máis aberto á música clásica unha vez se lles explica?

Por citar a alguén tan famoso como Beethoven, el antes dos concertos falaba coa xente, explicaba o que ía facer, iso perdeuse. Nós neste espectáculo facémolo, pero en lugar de ser dende un punto didáctico, penseino coma se estivesemos a carón dun lume, contando historias. Historias moi remotas de como a xente foi cohesionándose a través de historias mitolóxicas, a cultura e a civilización dos diferentes pobos. Creo que na praza de María Pita sentaremos todos a carón do lume ancestral, e as chispas dese lume van ser a música da orquestra Gaos e das cores dos instrumentos antigos que recuperei para esta ocasión.

Cales son as partes do espectáculo que máis gustan ao público?

Creo que é unha sorte de castelo musical, que se lle quitas unha pedra cae. Unha é unha porta pola que entras coma o aulós grego, un instrumento moi máxico ao que se lle atribúe á invención á deusa Atenea e que recuperei do museo do Louvre. Pero despois entra o corno de Pompeia que ten un carácter máis bélico, recuperado das cinzas. E despois diso, viaxamos a Persia, a India... Entón, con quen te quedas? Ao final o mundo é tan poliédrico e tan marabilloso que todos achegamos un matiz e conformamos este castelo musical.

Traballa nun novo disco máis centrado na tradición galega. Como fai para recuperar instrumentos ou sonoridades aquí en Galicia?

A miña liña non está tan inclinada cara a tradición como outros artistas. Pero tocamos un instrumento orixinal, unha corna que atopou un veciño de Sarria no medio do monte, con furados xa feitos, que tocou un pastor hai moitos anos. Ese pequeno eslabón, que conforma esta cadea da nosa cultura, da nosa idosincrasia, tiven a sorte de que caera nas miñas mans e que puidera tocala. Era algo que estaba perdido e, xunto con achegarme á xente moza, é o que máis me enche de orgullo. Poder resucitar esta peza que estaba adormecida e que por casualidade chegou ás miñas mans.

Pásalle moito que lle ofrecen instrumentos perdidos ou abandonados para tocar.

Si, moitísimo. Cada semana recibo catro ou cinco peticións para ensinarme cousas. Agora mesmo as portas ábrense e temos que entrar nestas habitacións porque despois dentro de dous anos, xa non se poderán abrir. Estamos facendo un traballo que eu sempre digo que non é meu, é parte da humanidade. É un legado que temos que manter e mentres me queden folgos seguirei abrindo estas portas.