Las redes prenden la pasión por las uñas en A Coruña

El cuidado ha dado al salto al campo de la estética y poco a poco en este campo se incluyen los masajes, los cortes de pelo o los tratamientos faciales. Dentro de esta tendencia entra el cuidado de las uñas. En A Coruña hay una veintena de salones especializados en pintado de uñas y manicuras. La explosión del fenómeno ocurrió, según las profesionales del sector, poco antes de la pandemia por culpa de las redes sociales .

En la ciudad, las plataformas para reservar una cita para las manicuras muestran la dificultad de hacerse con un hueco en la agenda de cualquiera de los locales que se dedican a ello. “Ahora mismo estamos a tope, a tope, a tope”, señala Viviana Chahwan, la propietaria de Vivian’s Beauty en la calle Rafael Alberti. “Cada día veo que este sector ha crecido muchísimo de un tiempo para aquí”.

Vivian es también educadora en este campo y destaca que el crecimiento llega por la asociación ya no con la belleza, sino con la salud que muchos clientes hacen y que se mantiene durante el invierno. “La clientela que yo capto en verano continúa durante todo el año y sigue haciéndose los mismos servicios, no solo porque en verano las manos y los pies se nos ven más. Se han dado cuenta que una pedicura, por ejemplo, es bastante importante para la salud”.

El crecimiento de sector y por tanto de competidores no es algo que le asuste. “Cada una tiene su esencia, el tema está en la atención, en dar un buen servicio, en la calidad de productos. Yo siempre trato de prestar una atención personalizada al cliente”, señala.

María Claudia Taboada, con un salón situado en la calle de San Andrés también confirma el éxito que tienen estas citas. “El boom empezó hace unos cinco años por las influencers. Ahora si fulanita lleva un glaseado a lo Hailey Bieber, todo el mundo viene pidiendo lo mismo”, señala. En su caso cuenta con una clientela muy variada, compuesta mayoritariamente de turistas en estos meses estivales, y, a partir del otoño, comienza a recibir a personas que trabajan para Inditex, revela. “Suelen venir con diseños sencillos, no muy llamativos. Cosas clásicas en nude, una manicura francesa, colores pasteles o bebé”, explica.

Aunque Glow Today apenas lleva abierto año y medio, desde entonces han conseguido establecer una cartera de clientes estables, algunos que incluso retornan después en su próxima visita a la ciudad.

Del gueto a la popularidad

En su salón hay un amplio espectro de edades, “de los 25 a los 80 años”, pero no es así en el Saifor, el estudio de Sara Chans. La profesional de 23 años está más familiarizada con las tendencias de las más jóvenes, sus clientas preferentes.

“Creo que cada vez vivimos en un mundo más libre y nos gusta jugar y expresarnos de muchas más maneras que antes. Las uñas son muy visibles, un complemento genial porque te hacen parecer más limpia, pero al mismo tiempo puedes presumir de tener arte en las manos”, señala la artista, que también recuerda el cambio de actitud que ha habido sobre todo con las acrílicas. “Las uñas largas se veían como más de gueto. Las chonis siempre llevaron este tipo de uñas, pero en cuanto las influencers estadounidenses las hicieron populares la gente pensó ‘si las lleva gente con dinero, se pueden llevar”.

Admite que sus decoraciones son “de las más extrañas” de la ciudad. “Tengo a mucha gente que viene con fotos de Pinterest o Instagram. A veces me piden que copie directamente el diseño, pero muchas veces simplemente me enseñan algo y me dicen que a partir de eso cree yo algo nuevo”, dice Chans. Su trabajo no parece que vaya a tener fecha de caducidad próxima, en parte, por el éxito que están teniendo los vídeos de su proceso en las redes sociales. “Tengo muchas clientas que están encantadas de que estas decoraciones, con 3D o más trabajadas, se hagan aquí en A Coruña, muchas decían que solo las veían hacer en Madrid. Las redes en este sentido me están ayudando mucho”.