El sello coruñés de seguridad

Tirarlos, agitarlos, romperlos, desmontarlos e incluso hacer copias en 3D de los juguetes. Eso son algunos de los ensayos que los técnicos del Laboratorio de Consumo de Galicia tienen que llevar a cabo para decidir si estos objetos son seguros. “Es muy divertido”, comenta la directora del laboratorio, Natalia Crespo, sobre las campañas de navidad cuando tienen que realizar estos ensayos. “Yo siempre presupongo un 20% de riesgo de no supervisión parental. Compañeros de otros laboratorios dicen que es demasiado, pero realmente ya estamos presuponiendo que los padres están vigilando a los niños un 80% del tiempo mientras juegan”.

La directora del laboratorio guio este lunes al director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y a la gerente del Instituto Galego de Consumo e a Competencia, Sol Vázquez, por las instalaciones, en el polígono de Agrela, de un organismo referente para el resto de España, al ser el único que cuenta con la certificación técnica ENAC. Los siete trabajadores del centro hacen tanto campañas de vigilancia como análisis de reclamaciones individuales de productos, ahora más centradas en los utensilios electrónicos.

“Somos de las comunidades autónomas que más productos retiran del mercado, porque somos la que más trabajamos. Al año hacemos 600 o 700 productos, además de 15.000 análisis. Retiramos mucho porque miramos mucho”, explicó Crespo. En lo que va de año los ensayos y las pruebas han retirado del mercado 23 productos por su inseguridad.

En los exámenes dedicados a los juguetes hacen todo lo que haría un niño pequeño, pero sobre todo se fijan en los que tienen imanes. “El riesgo que tienen es que un niño los puede ingerir, sobre todo si son piezas muy pequeñas, porque se pueden atragantar. Hay otro riesgo más grande: si lo ingieren y pasa el tracto digestivo, y tocan o lo que sea con una superficie metálica, puede haber una perforación intestinal”, señala Crespo.

La exhaustividad con la que trabajan es silenciosa, poco reconocida y a veces les pone en una posición incómoda con los fabricantes. “Les hacemos un poco la puñeta, pero nos respetan”, indica Crespo.

No se dedican solo a ensayar juguetes, también analizan otros productos como baterías, electrónicos, prendas textiles e incluso bolsas de agua caliente, que pueden llegar a provocar quemaduras en la piel en caso de estar mal manufacturadas. Una de las características que vigilan ahora junto con otros compañeros europeos es la trazabilidad química de las nuevas fibras textiles reciclables a partir de otros materiales. “Como el sector textil está trabajando en incorporar nuevas fibras, nosotros estamos trabajando en cómo se pueden controlar,” explicó la directora del laboratorio.

“Somos pioneros, punteros a nivel internacional con este laboratorio”, destacó el director xeral, Gabriel Alén. “Los gallegos pueden estar seguros de lo que consumen y de lo que compran”.

“Siempre hay que fijarse primero en el etiquetado”

Ahora que empieza el curso escolar y los padres tienen que renovar material, la directora del Laboratorio de Consumo advierte sobre lo primero que deben hacer a la hora de comprar nuevos juguetes o materiales para los más pequeños. “Siempre hay que fijarse primero en el etiquetado”, dice Natalia Crespo. “Específicamente tanto en los eléctricos como los juguetes, tienen que tener un marcado CE. Aunque este no es una garantía plena, no tenerlo es una falta de garantía total. Además de eso, hay que leer muy bien las advertencias, y ver para qué edades están recomendados los objetos o qué hay que hacer antes de usar el aparato”. Añade también que las reclamaciones más curiosas llegan casi siempre por un mal uso del usuario. “Tenemos un glosario de cosas curiosas. Una cafetera que no cremaba la leche, por ejemplo. Hicimos aquí los análisis y vimos que era un problema de operación, que el usuario no la había utilizado bien porque no había leído las instrucciones. También nos llegaron hornos que decían que estaban descascarillados pero solo estaban sucios”.