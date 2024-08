¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña? Máxima de 23 grados para empezar la semana

El verano avanza y A Coruña se ha plantado en la segunda quincena de agosto con un puente tras el festivo del jueves 15 que para muchos ha marcado un punto y seguido en el período estival. Hoy lunes, día 19, arranca la penúltima semana del mes vacacional por excelencia y con la ciudad y muchas localidades de la comarca todavía en fiestas los coruñeses siguen pendientes del pronóstico meteorológico para hacer planes.

¿Qué tiempo nos espera para la jornada de hoy y para los próximos días en A Coruña y su área? Pues de momento, según la previsión adelantada por Meteogalicia, se espera que este lunes sea un día con alternancia de nubes y claros. Veremos algunos momentos de cielo despejado y otros en los que ocasionalmente se mostrará más nublado.

En todo caso, no se esperan lluvias hoy en A Coruña ni en el área coruñesa y tampoco en el resto de Galicia. Y las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época del año, con 15 grados de mínima y 23 de máxima.

Mañana martes, día 20, llegan cambios. Para este segundo día de la semana Meteogalicia no descarta algunas precipitaciones débiles durante la mañana en A Coruña y alrededores. Por la tarde sí se abrirán claros y la lluvia ya desaparece del pronóstico para la segunda mitad del día, así que la inestabilidad se dará solo hasta el mediodía. Los termómetros no bajarán de los 17 grados a lo largo de toda la jornada, y en las horas centrales no superarán los 22 grados, así que se esperan temperaturas suaves.

¿Qué tiempo hará el resto de la semana? Según avanza Meteogalicia, el miércoles día 21 será un día de tiempo estable, con algunas nubes durante la primera mitad del día y cielo despejado por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 15 grados de mínima y hasta 24 de máxima, así que será la jornada más calurosa en este inicio de semana.

A partir del jueves, día 22, A Coruña --como el resto de Galicia-- registrará un tiempo marcado por la alternancia del predominio de las altas presiones con los efectos de algunos frentes de inestabilidad muy desechos que llegan por el norte. A medio plazo, Meteogalicia anuncia un incremento de las probabilidades de lluvia el viernes por la noche, y por ahora no se descartan algunos chubascos también el sábado, aunque habrá que ver cómo evoluciona la previsión meteorológica, que se irá ajustando a medida que avance la semana. A priori el domingo se impone de nuevo el predominio de las altas presiones, con tiempo muy estable, seco y soleado, y así será también el lunes día 26, aunque insistimos en que estaremos muy pendietes del pronóstico de Meteogalicia para ir concretando el tiempo que hará cada día durante toda esta semana.