Las ONG de A Coruña proponen corregir los problemas de la renta municipal: usuarios sin acceso por altos alquileres o elevada burocracia

La renta social municipal, establecida a mediados de la década pasada para ayudar en la reinserción de vecinos sin recursos, ha ido quedando desfasada por la competencia de otras ayudas sociales, como la Risga o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Actualmente la piden sobre todo inmigrantes que no pueden acceder a otro recurso, y, de un pico de 404 usuarios a lo largo de 2018, se ha pasado a apenas 83 personas percibiéndola este mes. Las ONG de la ciudad la consideran útil y reclaman que no desaparezca, y proponen reformas para aumentar el número de usuarios, como simplificar la burocracia, ampliar el plazo de prestación más allá de los 18 meses actuales o facilitar el acceso a personas que viven en pisos de acogida o no tienen un alquiler convencional, que resulta muy difícil conseguir por la población vulnerable por la elevación de los precios.

Según explica la presidenta del Comité Antisida de La Coruña (Casco), Sonia Valbuena, la renta social municipal “suele venir más rápido que la Risga”, la prestación autonómica, pero los usuarios suelen acabar decantándose por la segunda. En Casco “tiramos más de ella para los que están en pisos de acogida”, pero el principal problema es que se pide que los usuarios hagan “vida independiente” y “hay gente que renuncia a ella porque tendría que abandonar el piso” de la asociación.

“Si se va a reformular, y yo entiendo que es para reinserción, creo que debería diseñarse para que sea compatible para proyectos concretos” en los que una persona esté en un piso de acogida donde reciba comida y estancia. Aunque “no es lo mismo que estar en la calle”, indica la presidenta de Casco, la renta social puede servir a estas personas para cubrir otros gastos como coger autobuses para ir a hacer unas prácticas laborales. Otro problema, indica, es que al igual que las ayudas del Estado o la Xunta se concede con meses de retraso. “Hay que invertir en recursos humanos”, resume Valbuena.

Desde la asociación Viraventos asisten a inmigrantes que están solicitando la ayuda, y su subdirectora, Ana Louzán, explica que desde los años 2018 o 2019 ha aumentado el número de los que han solicitado protección internacional y “van a la Risga”, no a la renta social. Entre los que acuden a esta, “la mayor pega que podemos encontrar es que desde los servicios sociales se está pidiendo a la persona un contrato de alquiler” para probar que está establecido en la ciudad, algo que “en las bases no viene”. Y hoy en día, por el aumento de los precios, “nadie puede conseguir, incluso, un contrato de habitación”.

Lo mismo señala la directora de Ecos do Sur, Saray Durán. “Hay mucha gente residiendo en infravivienda o habitaciones cedidas” y esto les dificulta probar que viven en la ciudad, tanto para empadronarse como para acceder a la renta, pues no tienen documentos que lo permitan atestiguar. Esto es un problema de difícil solución, admite Durán, pues tampoco se puede “permitir falsear” el padrón o dar la renta a personas que no viven en el municipio. Pero estas personas, por el “coste de la vivienda, nunca van a acceder a una normalizada” que les permitiese tener la prestación y pagarla, con lo que es “la pescadilla que se muerde la cola”. La directora de Ecos do Sur añade que el acceso burocrático es “tedioso y complicado”.

También pide simplificar los trámites la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, María Dolores Rivas, que señala que “la renta social es una cosa muy buena” pero que vería preferible “rebajar los requisitos” y la burocracia que deben cumplir los usuarios para conseguir la renta. “Pienso que son muy altos: hay gente que tiene problemas con el lenguaje, que les es más difícil ir a un ordenador para hacer trámites por internet”, explica, y “cuesta trabajo actualizar todos los papeles, hacer itinerarios: la gente busca facilidad para obtener la renta”. Falta “rapidez” para dar ayuda a quienes la necesitan, explica la directora de Cáritas, y estos se encuentran en muchas ocasiones con “piedras en el camino que no podemos saltar fácilmente”.

Cobertura “muy escasa”

Pablo Sánchez es trabajador social de la Cocina Económica, desde donde apoyan a usuarios que piden la renta social, y recuerda que cuando “se creó y materializó, en el papel, correspondía con una situación ideal, en la que deberían contar con ella todos los ayuntamientos de España”. Pero solo la implantaron unos pocos. Eso creó un “efecto llamada”, que llevó a que personas viniesen de otros municipios para poder cobrarla. Esto también lo señala Sonia Valbuena, de Casco, que afirma que se debieron “fomentar otros recursos sociales porque vamos a tener más gente, y no se hizo”.

Sánchez también señala que se ha producido “una desvirtuación del planteamiento” de la renta municipal, que ha quedado desplazada por otras y no sirve para cubrir casos en los que podría ser útil. “Nada sobra en servicios sociales, pero la cobertura que tiene es muy escasa”, y debería “llegar a casos muy, muy excepcionales de personas con arraigo en la ciudad, con residencia efectiva de años, pero no de 18 meses, sino de manera continuada”. Pone como ejemplo el caso real de un extranjero, ya mayor, que tiene “veintipico años cotizados” pero que perdió su permiso de residencia. “Si la renta contemplase este tipo de situaciones tendría sentido real”, opina.

