Agentes de la Policía Nacional salvan a un herido tras una pelea en el paseo marítimo

La rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional salvó a un herido tras una pelea en un local del paseo marítimo este sábado. Fue una mujer la que alertó a los funcionarios de patrulla en la intersección de la calle Pedro Barrié de la Maza y Regidor Somoza, al lado del Eusebio da Guarda.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las siete de la mañana, cuando los funcionarios fueron alertados de que un varón estaba tirado en la acera sobre un charco de sangre, consciente y con un corte profundo en el antebrazo derecho. La urgencia de la situación obligó a uno de los policías a colocarle una brida para cortar el flujo de sangre y evitar que perdiese más, además de usar el resto de vendas y gasas que tenían en el vehículo de servicio para asistirle. Minutos después otro agente, avisado por sus compañeros, le colocó un torniquete de su propiedad personal mientras no llegaba la ambulancia del 061. Tras recibir atención sanitaria el herido fue trasladado al Chuac para su valoración.

La víctima, de 35 años, explicó a los policías que había tenido una discusión en el interior de un local del paseo marítimo con otros tres varones, uno de los cuales llevaba un collar bastante ostentoso puesto en el cuello. El afectado dijo que salió del establecimiento y uno de los hombres que también estaba fuera le rompió una botella de cerveza, lo que le provocó el corte en el antebrazo. El herido se fue entonces por sus propios medios hasta donde lo encontraron los agentes, dejando tras de si un rastro de sangre desde el local. También relató que, aunque él tan solo conocía al resto de varones “de vista”, eran habituales del establecimiento. Tras su evaluación por los facultativos del Chuac, el afectado fue dado de alta con grapas en el corte.

La zona de la agresión fue acordonada por los agentes y en el lugar se personaron efectivos de la policía judicial y científica, que recogieron muestras de los restos de sangre y cristales rotos que había. Dado que el local estaba cerrado, no pudieron tomar declaración a los responsables ni empleados.

Los policías también hablaron con un supuesto amigo de la víctima. Este contradijo lo narrado por el herido y señaló que la víctima se había enfadado y golpeado una de las ventanas exteriores del local. Fue este arrebato lo que le habría provocado “un corte en la mano”, según detallan las fuentes policiales. Tras comprobar que realmente no había ninguna ventana rota, los agentes no dieron credibilidad a su versión. El mismo testigo reiteró su lo dicho, pero también se negó a declarar en comisaría. La víctima no quiso interponer denuncia ni declarar en dependencias policiales.