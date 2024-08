La Audiencia rechaza que la inscripción como maltratada en el CIM estigmatice a la expareja

La acreditación de una mujer de A Coruña como víctima de violencia de género por el Centro de Información ás Mulleres (CIM) no estigmatiza a su expareja como maltratador. Así lo ha sentenciado la Audiencia Provincial después de que un varón denunciase como intromisión ilegítima en el derecho a su honor esta calificación. El tribunal desestima así la reclamación del hombre, que ya había sido desestimada en primera instancia, y le obliga a pagar las costas del procedimiento.

Los hechos se remontan a diciembre de 2020, cuando la mujer en proceso de separación acudió al CIM del Ayuntamiento de A Coruña. Tras las entrevistas y evaluaciones de la psicóloga, asesora legal y trabajadora social, se la acreditó como víctima de violencia de género sin nombrar a su todavía pareja. Este informe se adjuntó a la solicitud de escolarización de la hija que tienen en común. El 30 de diciembre de ese mismo año, la mujer llamó a la Guardia Civil después de que su exmarido no devolviese a la menor a su casa. En el informe emitido por los agentes se indica que la madre “tiene miedo ya que el padre es una persona muy violenta”.

En su denuncia, el hombre admite que no está cuestionando la actuación del CIM coruñés. De lo que se queja es que no se haya podido defender y justificar su punto de vista en la relación con su expareja. Defiende que se ha vulnerado su derecho al honor que la mujer haya usado su acreditación como víctima en la escolarización de la menor y por denunciarle ante la Guardia Civil. La Audiencia Provincial desestima estos argumentos señalando “no se aprecia intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante”.

El tribunal razona que denunciar a alguien no supone algo “lesivo”. Para ello el tribunal se ampara en la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo que establece que “el descrédito que toda denuncia lleva aparejado para quienes figuran en ella no es bastante para apreciar la existencia de intromisión”. El magistrado también recalca que el hombre no es identificado en el informe de acreditación de víctima de género y este solo se utilizó en la Consellería de Educación. Señalan que “no hay ninguna prueba de su uso en el ámbito sanitario” y que “tampoco hay constancia alguna de que la demandada haya dado publicidad alguna a su condición de víctima”.

La Audiencia reitera lo explicado por el tribunal de primera instancia, faltan pruebas para determinar si la mujer realmente dijo que el hombre era una persona “muy violenta”. Señalan que “se desconoce cual fue la información inicial suministrada”, por lo que es “factible” que lo que se dijo en realidad y lo que se relata en el informe no coincida y por lo tanto sea una “interpretación subjetiva” de alguno de los agentes. El hombre puede volver a recurrir esta sentencia a la Sala Civil del Tribunal Supremo.