“Estoy feliz de volver a A Coruña y más sí es tan bien acompañada”

La artista malagueña Diana Navarro se presenta mañana jueves en la plaza de María Pita con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia en la Semana Clásica de las Fiestas de María Pita. La cantante interpretará temas clásicos fundamentales en su repertorio como 24 rosas, Ojos verdes o El perdón, arropada por la cantera de la OSG y con arreglos especialmente pensados para la velada. A la batuta estará Julio Awad.

¿Cómo se siente volviendo a cantar a A Coruña, en María Pita, con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia? Estoy muy feliz porque siempre es una alegría volver a A Coruña. Más todavía sí es acompañada por la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia. Mucho mejor aún. ¿Qué se encontrará el público que asista al espectáculo de Diana Navarro y la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia? Vamos a hacer un repaso por las piezas más clásicas y más conocidas, de mi repertorio. Voy a interpretar 24 rosas, Ojos verdes y El perdón, entre otras. Es muy emocionante ver la magnitud que alcanzan las canciones de uno, con este formato.¿Cómo es recibida por el público cuando viene a Galicia? Siempre con mucho cariño. El año que viene harán 20 años que estoy en el mundo de la música y por lo tanto visitando esta bendita tierra. Siempre es emocionante ver y sentir el cariño con el que me reciben en Galicia.¿Qué significa para usted cantar en un lugar tan emblemático para la ciudad, como lo es la plaza de María Pita?

Un gozo y una gran responsabilidad. Voy a dejarme el alma en cada canción que cante.

Luego de tantos años en el ámbito de la música y de la actuación, ¿qué es lo que más le gusta a la hora de subirse a un escenario o de actuar? Ver la respuesta positiva del público es lo primordial. Me parece un milagro. Sentir ese calor cada día más fuerte. ¿Cuándo nació su amor por la música, sus ganas de dedicarse a cantar? Para mí la música es como respirar, si no la expreso me moriría.Por último, ¿le gustaría incursionar en algún otro género musical que todavía no tocó como cantante?

La verdad, es que toco todos los palos y con respeto estoy abierta a toda experiencia musical. Me encanta experimentar en otros .

¿Cómo se ve en un par de años en un ámbito tan competitivo como lo es la música?

Yo no me comparo por lo tanto no siento la competitividad. Mientras mi público me quiera me veo trabajando con mucho respeto en cada proyecto que afronte

¿Qué es lo que usted intenta expresar en las letras de sus canciones?

Contar una historia que empatice y emocione.

Dicen que la música es el idioma universal, ¿usted qué le aporta a ese idioma?

Mi idioma Navarro. Mi manera de contar, cantar y expresar las historias.