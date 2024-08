La Orquesta Joven de la Sinfónica cierra la Semana Clásica

La Orquesta Joven de la Sinfónica cerrará el jueves a partir de las 21.00h los recitales de la Semana Clásica y las actuaciones musicales en la plaza de María Pita de la programación de fiestas. El concierto contará con la dirección de Julio Awad y la actuación de la cantante y compositora malagueña Diana Navarra, ganadora de cuatro Discos de Oro y una candidatura a los Grammy Latino. El repertorio que sonará incluirá piezas como 24 Rosas, Adiós, Campanera, Desnuda vengo a ti, El perdón, Eres tú, Los niños no, Mare mía, Menegilda, Mira lo que te has perdido, No te olvides de mí, Ojos verdes, Olivia Ovidia, Sola y Tarántula.

Música del maestro Groba en la Semana Clásica de la plaza de María Pita / Germán Barreiros / RollerAgencia

Durante la Semana Clásica de las fiestas de A Coruña, las formaciones ofrecieron conciertos especiales sobre el escenario de María Pita: la Orquestra Sinfónica de Galicia y su Coro interpretaron la Novena de Beethoven; la Banda Municipal de Música da Coruña ofreció el espectáculo ‘A noite das cancións extraordinarias’, la Orquestra Gaos actuó con Abraham Cupeiro y la Orquestra de Cámara Galega interpretó junto a la pianista Elisa D’Auria obras del maestro Rogelio Groba Groba, Mendelssohn y A. C Gomes.

Concierto de la Orquesta Gaos y Abraham Cupeiro en la Semana Clásica de María Pita / Germán Barreiros / Roller Agencia

La Orquesta Gaos interpretó el lunes junto al multiinstrumentista Abraham Cupeiro su nuevo espectáculo, Coruña Mythos. La Orquesta ya le acompañó en su gira de presentación en marzo y abril, y retomaron este proyecto conjunto para mostrárselo al público de la Semana Clásica en la plaza de María Pita.

Miles de personas se congregaron en el paseo marítimo para viajar al pasado y revivir en sus propias carnes el combate entre los defensores de A Coruña y las tropas inglesas en mayo de 1589. La Batalla Naval de A Coruña contó en esta edición con una tirada de 756 kilos de fuegos pirotécnicos y grandes efectos digitales en movimientos coreográficos de colores, en un espectáculo diseñado por Pirotecnia Xaraiva que se prolongó durante veinte minutos.

'As Noites de María Pita' reunieron a 87.000 asistentes

El balance al ciclo de conciertos ‘As Noites de María Pita’ contabiliza hasta 78.000 asistentes a los nueve espectáculos que contaron con artistas de diferentes géneros y estilos. El Concello asegura que en esta edición se ha batido el récord de espectadores en la plaza de María Pita, con el concierto de Omar Montes, que reunió a 26.000 personas. Hasta el momento, Luis Fonsi era el artista con más seguidores congregados en esta plaza.

El concierto de Budiño cierra los conciertos de María Pita / Germán Barreiros / Roller Agencia

La música gallega dominó el último de los conciertos de As Noites de María Pita con Xosé Manuel Budiño, el gran protagonista, que repasó su cuarto de siglo de carrera y los temas de su octavo disco, Branca Vela. El público disfrutó de su propuesta, que mezcla el folclore gallego con la electrónica, y también de los músicos que compartieron el escenario para arroparlo. Además del grupo coruñés que lo precedió, Pansenfron, al escenario se subieron Mercedes Peón, Vega, Libeliñas e Tarandeiras de Xacarandaina y Nekane Louzao.

Con la actuación de Budiño, concluyó la programación de conciertos gratuitos en María Pita, que ha reunido a artistas de diferentes estilos como Kate Ryan, Los Panchos, Los Planetas, Rock en Familia, Omar Montes, La Plazuela y Ariel Rot.

Germán Barreiros / Roller Agencia

Con Tequila, Los Rodríguez y años de música en solitario a sus espaldas, el argentino Ariel Rot concentró el pasado martes a miles de espectadores en la plaza de María Pita con un concierto en el que recordó el repertorio de las diferentes etapas de su carrera. El argentino reforzó con su guitarra la “gran conexión” que, señala, tiene con Galicia, “siempre tan rockera”.

El lunes, la plaza de María Pita recuperó el pulso musical de las fiestas con los ritmos flamencos y electrónicos que acercaron el dúo andaluz La Plazuela. La formación compuesta por Manuel Hidalgo y Luis Abril reivindicó sus raíces andaluzas sobre el escenario de María Pita, con un discurso actual y renovado que discurre entre el flamenco, la música electrónica y el funk. Presentaron su último trabajo discográfico, ‘La Caleta’, ante un público que bailó y coreó desde la primera canción.

Ritmos del sur en María Pita con La Plazuela / Casteleiro / Roller Agencia

Más de 135.000 personas disfrutaron del Festival Noroeste Estrella Galicia

Más de 135.000 personas asistieron a los conciertos y espectáculos del Festival Noroeste Estrella Galicia programados durante siete días en diferentes localizaciones de la ciudad. El cartel este año estuvo formado por grandes artistas como Crystal Fighters, Vetusta Morla, Xoel López, Salif Keita y Martin Kohlstedt, así como formaciones emergentes como The Rapants y Fillas de Cassandra.

Concierto de Vetusta Morla en el Noroeste / Germán Barreiros/Roller Agencia

El concierto del pianista, compositor y productor alemán Martin Kohlstedt inauguró la programación musical del Festival Noroeste Estrella Galicia con invitaciones agotadas. Además de la playa de Riazor, los conciertos se distribuyeron entre el castillo de San Antón, Santa Margarita, el Campo de la Leña y la plaza de Azcárraga. La programación se completó con la celebración del Mercado de Discos del Noroeste, que contó con más de 20.000 LP’s, CDs, singles y maxisingles con la discografía de diferentes artistas y estilos, ediciones descatalogadas y reediciones, así como discos publicados por sellos y editoriales gallegas. Y por primera vez, el Festiva Noroeste Estrella Galicia incluyó espectáculos de artes escénicas para el público familiar con 'Contos ao Noroeste’ y ‘Noroestiño’.

Primeros conciertos del ciclo 'Noites de María Pita'

El certamen que reúne cada año a formaciones destacadas del pop español de la década de los ochenta puso el broche a la pimera parte del ciclo 'noches de María Pita'. El festival ‘Locos por la música’ congregó a un ejército de fieles que coreó con devoción temas de bandas como Modestia Aparte, Los Toreros Muertos, Amistades Peligrosas, OBK, Un Pingüiño en mi Ascensor y Hechizo, un homenaje a Héroes del Silencio. Los grupos fueron pasando por el escenario e hicieron honor a su nombre, enloqueciendo a los asistentes, que no dejaron sin cantar una sola canción, de esas que ya se han ganado la categoría de míticas.

Así se cerró la primera etapa de las noches de María Pita tras acoger a Kate Ryan, Mocedades, Los Panchos y Los Planetas sobre el escenario ubicado frente al Palacio Municipal. La actuación del artista madrileño Omar Montes fue una de las más destacadas en esta primera parte de los conciertos gratuitos de María Pita.

Germán Barreiros / Roller Agencia

El cantante de Carabanchel colapsó los accesos a la ciudad y concentró a unas 26.000 personas, según datos municipales, frente al ayuntamiento para hacerles bailar, cantar y, sobre todo, disfrutar. Apareció sobre el escenario con una camiseta del Deportivo —de la nueva temporada— cuando el reloj marcaba las 22.25 horas. Gritos, aplausos y móviles en alto protagonizaron la bienvenida del público.

Durante la jornada anterior, el espectáculo familiar ‘Rock en familia’ hizo disfrutar a pequeños y mayores con canciones que han marcado la historia del pop y el rock. A través del cuentacuentos ‘O Oso Rosendo’ y diferentes bandas tributo sonaron temas de los Ramones, AC DC, Nirvana, The Beatles, Guns’n Roses y Queen.

Los Planetas en María Pita: suena 'Super 8' y Jota recuerda el Playa / Germán Barreiros / Roller Agebcua

También el pop indie de Los Planetas llenó el escenario de María Pita, con un concierto plagado de guiños a los fans coruñeses. Jota, el cantante, recordó las muchas veces que han estado en la ciudad desde el grupo se fundó en 1993, y rememoró sus actuaciones en el Playa Club. También bromeó con que está encantado de visitar la ciudad “con este fresquito”. Tan encantado que tuvieron tiempo de bises y rebís. El grupo granadino tocó íntegramente su primer disco, Super 8, que salió publicado hace treinta años, pero también sonaron canciones de otros álbumes, como Un buen día y Segundo Premio.

La actuación de la banda granadina llegó tras el concierto inaugural de las fiestas con la cantante belga Kate Ryan y la propuesta más clásica de las fiestas con Los Panchos y Mocedades. Los Panchos y Mocedades ofrecieron un concierto que se pudo escuchar sentado, con propuestas musicales cargadas de nostalgia como Si tú me dices ven o Tómame o Déjame, respectivamente.

Lucas Pérez dio el pistoletazo de salida a las Fiestas de María Pita 2024. El futbolista del Deportivo fue el encargado de dar el pregón este año ante miles de personas que se congregaron en la céntrica plaza. El capitán blanquiazul salió al balcón de María Pita a las 21.00 horas y en su discurso recordó a grandes figuras del Deportivo como Arsenio Iglesias y puso en valor los éxitos del Leyma y del Dépor Abanca.

El de Monelos también tuvo unas palabras para sus abuelos, un emocionante momento en el que no pudo contener las lágrimas. El futbolista aprovechó también para prometer a todos los coruñeses y coruñesas que intentaría volver al balcón de María Pita para celebrar nuevos éxitos del Deportivo.

Más programación de las fiestas de María Pita 2024