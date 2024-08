‘Yo, mujer migrante’: un camino vital en primera persona

“Quería poner a la mujer migrante, a la mujer negra, en el centro de su propia narrativa. Siempre nos han narrado en tercera persona, como objetos de estudio” , reflexiona la periodista y escritora Zinthia Álvarez Palomino. En sus manos sostiene Yo, mujer migrante, el producto final y tangible de esta pretensión. Una obra que más que un libro es un cofre de experiencias y testimonios de mujeres de distintas latitudes y con distintos motivos que abandonaron sus países de origen y ahora residen en España.

También la suya, natural de Venezuela y residente de A Coruña, que cierra el libro y pone el broche a los relatos. “Es un abrazo a nosotras mismas”, resume. La obra, un proyecto autoeditado con la colaboración de Plataforma Cero y Quinny Martínez, nace de una necesidad. La de la propia Álvarez Palomino por poner en palabras, con sus propios códigos, con la emocionalidad propia de su proceso y con sus propias herramientas su travesía vital. En seguida se dio cuenta de que ni podía ni quería hacerlo sola. “Mi experiencia se centra mucho en la soledad de la mujer migrante, que yo he vivido. Decidí invitar a otras mujeres a que hicieran lo mismo. Al final, había muchas que querían narrarlo también”, relata. La presentación de la obra, donde podrán adquirirse ejemplares, se celebrará hoy, a las 19.00 horas, en el espacio Monty de Emilia Pardo Bazán. La efeméride no tiene nada de casual: hoy se celebra el Día Contra la Discriminación racial, una efeméride que, lamentan, todavía no cuenta con toda la implicación que debería.

Una de esas mujeres que no dudó en poner en palabras sus experiencias fue Yosi Hatillo, natural de Hatillo, República Dominicana, y también residente en A Coruña, que asiente ante las palabras de Zinthia. Algunas de sus sensaciones son comunes, pero sus testimonios, plasmados en los textos de Yo, mujer migrante, y concebidos con libertad total de expresión para cada pluma, no pueden ser más dispares. “En mi caso, mi relato no va tanto de la soledad, sino de reencontrarte con esa mochila que pierdes. Cuando llegas a vivir a un sitio, parece que todas tus anécdotas, tus dolores, tus duelos, no existen, porque nadie los conoce. Todos los relatos son particulares, pero las violencias son tan iguales que hay un hilo invisible que nos une”, explica Yosi que, igual que su compañera, también está cansada de que hablen por ella. “Muchas veces se habla de nosotras desde el punto de vista de la investigadora, que cuenta todo lo que creció, como le impactaron nuestras historias o lo que ha significado para ella eso que se dice tanto de darnos voz”, asevera.

La “mochila vacía”, la soledad, la incomprensión, el desarraigo, el “despertar negro” , la asimilación inicial y el posterior reencuentro, el racismo, la nostalgia o la indefensión son algunos de los temas que desfilan por los relatos, en los que cada mujer imprime su esencia, su emocionalidad y su forma de expresarse. Aline Biz, Angie Garzón Rodríguez, Ari Saavedra, Emily Sun, Jossanda de Aragao Nkai, Michelle Aguilar Panchi, Miracle O. Uche, Rossana Herrera Rojas y Yania Concepción Vicente completan la nómina de autoras.

Una libertad narrativa que, matizan, todavía cabe únicamente en los estrechos márgenes de los proyectos autogestionados y autoeditados. “Muchas solemos ser cuestionadas por nuestra forma de redactar como lo que somos, en este caso mujeres latinas. Tienes que asimilarte a un código nuevo, muy occidentalizado, también en los textos. Este libro es un ejercicio de generosidad, porque si no es autogesionado, es difícil que proyectos así vean la luz. Un sello editorial pone marcos que no permiten que cada mujer escriba como quiera”, señala Yosi.

La generosidad, explican, empieza en los propios testimonios, en los que las participantes se atreven incluso a verbalizar reflexiones, violencias o experiencias que habían decidido enterrar para seguir adelante. Yo, mujer migrante es, más que un libro, un “espacio seguro” para sus vivencias. “Muchas se abrieron en canal. El proceso que se generó durante la creación fue muy especial, por la dimensión y el amor que hay ahí volcado. Todas nos sentimos acompañadas”, cuenta Zinthia Álvarez, que pudo finalmente cumplir su pretensión de sentirse un poco menos sola en esa travesía que, explica, comenzó mucho antes de cruzar el océano por primera vez. “El proceso de migración no empieza en el momento en el que emprendemos el viaje, sino mucho antes de abandonar tu país. Ya somos portadoras de las historias que se entrelazan con nuestras raíces. No llegamos de la nada, tenemos una historia”.