La obra pública de A Coruña, a cargo de obreros subcontratados

Las grandes constructoras que realizan obra pública en la comarca trabajan con personal subcontratado a otras empresas, más pequeñas y muchas veces especializadas en una parte de los trabajos. Es una realidad conocida por todo el sector, pero que genera diferentes interpretaciones: la patronal y Comisiones Obreras niegan que este sistema perjudique a los trabajadores, ya que, señalan, la empresa principal responde por ley de las condiciones en las subcontratas, pero desde UGT y CIG afirman que si los empleados estuviesen en la matriz tendrían mejores salarios y más estabilidad.

Para Alejandra Gesto, la secretaria general de Comisiones Obreras en Construcción y Servicios para Galicia, las grandes constructoras “no tienen mano de obra propia en la parte de producción” y, aunque cuentan con personal técnico y oficina, “operarios, albañiles o encofradores van subcontratados”. Esto, defiende, lleva pasando desde “hace más de una década”, pero no ha provocado que haya “peores condiciones” para los obreros, pues la construcción es “el sector más garantista”. “La contrata principal tiene responsabilidad subsidiaria si las subcontrataciones fallan al aplicar las condiciones” laborales legales señala, y la mayoría de trabajadores del sector “tienen las condiciones del convenio colectivo, aunque no quita que haya empresas, las que menos, que las incumplan: pero no porque sean subcontratas o no”. Para evitarlo, pide “que se refuerce la inspección de trabajo”.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria de UGT en la comarca de A Coruña, Jairo Ares, coincide en que las empresas que incumplen el convenio o las medidas de seguridad “han de ser una minoría” y en que las subcontratas suelen tener a los empleados en condiciones “bastante decentes”. Eso sí, considera que en las empresas que consiguen las grandes contratas “hay mejores condiciones en todo”. Si los empleados estuviesen directamente en las matrices, defiende Jairo, tendrían mejores salarios. Y, aunque las grandes compañías siempre pueden quebrar, como cuando la coruñesa Arias Infraestructuras entró en liquidación hace dos años, “en principio dan mejor estabilidad”. Aunque admite que es una “opinión”, el líder sindical no cree que las empresas vayan a pasar a tener gran número de operarios propios, pues antes de la crisis de 2008 tenían plantillas “muy desproporcionadas” y ahora “se han dado cuenta de que les sale mejor operar así”.

Más crítico es Mario Maceiras, secretario de Construcción de la CIG en la comarca coruñesa, que critica que las grandes obras públicas se den a empresas “que no tienen capacidad productiva”. Según afirma, la falta de personal propio existe en “prácticamente todo el sector, con alguna honrosa excepción”, y el modelo de subcontratas perjudica a los operarios, generando, al menos en algunos casos, una “rotación muy grande” y una “eventualidad absoluta”. También a las obras, que pierden “calidad” y pueden tener problemas de plazos porque una empresa subcontratada tenga que atender a otros compromisos.

“La especialización da calidad”

La lectura de Diego Vázquez Reino, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) y de la Federación Gallega de Construcción, es totalmente opuesta. Considera que es “inviable” contar con una plantilla que realice toda la obra, en la que “hay cientos de actividades”. Lo que se hace es tener empresas colaboradoras centradas en diferentes aspectos, y, al contrario de lo que afirman desde la CIG, “la especialización aumenta la calidad”, defiende. La subcontrata, afirma, existe desde siempre.

Como Gesto, Vázquez Reino defiende que la ley de subcontratación es “totalmente estricta” y niega que haya malas condiciones en el sector, en el que se está “pagando por encima del convenio” por la demanda de trabajadores y ofreciendo mejores condiciones en conciliación, igualdad, horarios, días festivos y jubilaciones. La petición de que la contratación se concentre en las grandes constructoras, asegura, no responde a la realidad de España, en la que en el sector predominan pymes, y si alguien incumple el convenio “es perseguido primero por nosotros”.

Suscríbete para seguir leyendo