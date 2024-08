Los abogados del bar arrollado por un coche en Os Mallos: “El detenido se puede enfrentar a penas muy elevadas”

Los abogados que defienden a la dueña del bar O Pinchiño, arrollado por un coche en Os Mallos, y de los clientes que se encontraban en el interior en ese momento, Adrián Borrajo y Eduardo Astray, indicaron este jueves, justo antes de las declaraciones de dos testigos en los juzgados de A Coruña, que “el detenido se puede enfrentar a penas muy elevadas”.

“De forma deliberada y consciente decidió empotrar su coche y eso puede ser tentativa de homicidio”, expuso Borrajo, quien indicó que el juez dirá hoy si el presunto autor continúa o no en prisión. “Entendemos que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas o seguir realizando actos delictivos”, añade.

El abogado señaló que “por suerte, nadie ha fallecido” pero el bar de su clienta ha quedado “destrozado”.

La dueña del bar arrasado por un coche en Os Mallos: “Solo escuché ruidos. Sucedió todo en dos o tres segundos” / Germán Barreiros / Roller Agencia

“Tienen que reparar el bar e indemnizarla porque no puede trabajar”, añadió.

La dueña del bar, Gislene Inacia, confesó no sentirse bien: “No os podéis imaginar cómo me siento, no me encuentro bien”.

Confía en que la justicia haga su trabajo: “Tengo miedo. Espero que pase muchos años en la cárcel”.