Bulos, racismo y odio, el veneno que se propaga ‘online’

Hacía menos de media hora que se había hecho público el terrible asesinato del pequeño Mateo, el niño de Mocejón apuñalado fatalmente mientras jugaba al fútbol en un campo municipal, pero las redes sociales ya habían dictado sentencia: “Un magrebí ha asesinado a un niño”, “Se confirma que el asesino de Mateo es un mena”. Poco importó que, poco después, las autoridades situasen como presunto autor de los hechos a un joven español, vecino del pueblo de toda la vida. Para entonces, ya se había geolocalizado la posición de todas las mezquitas cercanas a la localidad, desvelado la situación del hotel en el que se hospedaba un grupo de migrantes recién llegados y un nuevo bulo, que señalaba al detenido como rumano de ascendencia turca, ya había solapado al anterior. Cientos de miles de comentarios de odio, basados en estas noticias falsas, poblaban las redes sociales, mientras que las informaciones contrastadas juntaban solo un puñado de compartidos.

Unas lógicas de difusión ante las que el fiscal general de la Sala de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, se ha propuesto legislar, con el objetivo de poner coto al anonimato y a sus perniciosos tentáculos, y a las que no son ajenas las personas implicadas en la lucha antirracista, que han visto como la convivencia online se ha ido recrudeciendo en los últimos años. Colectivos antirracistas coruñeses alertan de las graves consecuencias de consumir información a través algoritmo que favorece la radicalización de estos discursos, que entierra a los usuarios en su propio sesgo y vuelve indistinguible la verdad de la mentira.

“Es algo que lleva pasando años y sobre lo que llevamos tiempo alertando. La administración no reconoció en ningún momento lo que estaba pasando, fuimos las personas afectadas, las que tuvimos que hacer un trabajo de fondo para visibilizar que esto hace daño y que no nos estaban haciendo caso”, lamenta Yosi Hatillo, técnica de una ONG de A Coruña, para la que estas dinámicas, lamentablemente, no son nuevas.

Hatillo apela a los ecos de esta escalada de odio online, que a ella misma, a muchos quilómetros de la tragedia de Mocejón, le han impactado e interpelado. “Afecta como una onda expansiva. Yo misma, como mujer negra, me sentí aliviada de que el autor fuera un español blanco, precisamente por esta ola de persecución previa contra toda la otredad, hacia todo el que se presume extranjero. Es fuerte pensar eso. ¿Y si hubiese sido una persona racializada? ¿Eso nos define a todos? No podemos comprar ese discurso”, denuncia Hatillo. Estas oleadas de odio masivo en redes por parte de perfiles anónimos, que actúan casi siempre de forma organizada y empleando las mismas referencias, son, alerta, tan solo la punta visible de un iceberg, producto de la naturalización de determinados lemas y marcos introducidos en la conversación pública por fuerzas de extrema derecha.

“El odio en redes viene de perfiles anónimos, sí; pero el discurso de odio del que nace todo esto tiene nombres, caras y colores. Viene de medios de comunicación y partidos políticos, de noticias descontextualizadas por visitas disfrazadas de información, de campañas de criminalización para generar crispación. Me parece que perseguir solo a los zumbados de las redes es agarrar el problema por la cuerda más fina”, valora.

Para la periodista Zinthia Álvarez Palomino, residente en A Coruña y que ha abordado su experiencia con la migración a través de obras como Yo, mujer migrante, las posiciones que llaman abiertamente al rechazo a las personas racializadas y a la expulsión de migrantes se han normalizado, al haber encontrado acomodo en tertulias políticas o argumentarios políticos difundidos en prime time. “Mi impresión es que este discurso se ha legitimado, de alguna manera. La gente ha comprobado que puede difundir estos mensajes sin ningún tipo de consecuencia”, valora. Álvarez Palomino apela a la “fina línea” que separa el derecho a la libertad de expresión de la permisividad con ideas intolerantes, pero señala que la inacción ha alimentado a un monstruo contra el que difícilmente se puede luchar sin estrategia definida o voluntad para aplicarla. La periodista insiste en que estos discursos no nacen por generación espontánea y apela al contexto que los alimenta. “No es una cuestión que notamos nosotras, tiene que ver con la legitimación de la extrema derecha. Hay partidos que tienen visibilidad, reconocimiento social, espacio y poder. La gente que pensaba que estos discursos, de alguna manera, estaban mal, ahora se ven auspiciados”, advierte.

En la asociación coruñesa Ecos do Sur, que monitoriza el racismo y la xenofobia en redes sociales desde 2016, hace tiempo que empezaron a percibir una peligrosa tendencia: si bien antes los mensajes de odio venían de grupos radicales y con declaradas posiciones racistas, ahora estas posturas han permeado en el usuario medio, a priori, menos ideologizado, que ha sido influenciado fuertemente por esta retórica. “La situación ha cambiado. Notamos que los discursos que en 2010 eran extremistas se han generalizado. La gente difunde bulos que antes, por pudor, no se decían”, valora Natalia Monje, responsable de proyectos contra el discurso de odio en Ecos do Sur. Monje apela a la “cámara de resonancia” que propicia la conversación en redes sociales: lejos de favorecer el debate, las dinámicas de estas plataformas facilitan la creación de burbujas informativas, en las que los usuarios solo encuentran la reafirmación a sus posturas y el respaldo de gente que comparte sus creencias.

Nada de esto, insisten, es fruto de la casualidad, sino que detrás hay una agenda definida “Se crea la ilusión de que una postura muy extrema, en torno por ejemplo a los menores extranjeros, es la posición generalizada. Esto radicaliza, se produce polarización y ya no hay escalas de grises. Si el bulo de que el asesino del niño ha sido un mena nos llega por Facebook, por Twitter, en la calle y en un foro, parece que está en diferentes lugares, cuando parte del mismo”, advierte Monje. Los efectos de estas dinámicas trascienden al terreno de las redes sociales e impactan de lleno en la percepción que las personas migrantes o racializadas tienen de su posición en el país en el que viven, imprimiendo una sensación de indefensión y erosionando la convivencia. También cercena su participación en el debate público: ante la posibilidad de situarse en la diana de ataques racistas o xenófobos, optan por no responder. “Las personas abren las redes y se encuentran mucha violencia directa o dirigida al colectivo. Hay una gran afectación psicológica. Complica sentirse cómodas en el país en el que están empezando a vivir. Muchas optan por cerrar sus redes. Esto coarta su libertad de expresión”, revela Monje.

No solo las personas migrantes o racializadas son objeto de estos ataques intolerantes. Los tentáculos de este discurso se ceban ya con aliados en la causa antirracista, colaboradores de ONGs o, simplemente, los usuarios que responden a estas diatribas. Un fenómeno que recibe el nombre de “odio vicario” y que tiene ya unas consecuencias visibles: de nuevo, estas voces deciden no participar en la conversación ante la virulencia de ciertos ataques, lo que provoca que el odio monopolice el espacio de opinión. Lucía Tembrás, joven musulmana coruñesa, ha estado numerosas veces en la mira de estos ataques, que ya han saltado del ámbito virtual al 2.0, hasta el punto de suponer una amenaza para su propia integridad. “Los aliados en la lucha antirracista debemos poner el cuerpo, pero eso desata más reacciones. En mi caso personal, me acusan de haberles traicionado, me llaman follamoros, han publicado la dirección de mi casa, compartido fotografías privadas mías y hasta me dejaron unas pegatinas en casa de grupos de extrema derecha contra el Islam. He pasado miedo”, asegura.

Tembrás, que ejerce como trabajadora social especializada en migraciones e islamofobia, detecta que el odio hacia ciertas comunidades ha impactado de lleno, también, en quienes las defienden. Dejó testimonio de ello, de nuevo, lo ocurrido en Mocejón: bastó que el primo del niño asesinado pidiera que no se agitase la cuestión racial en torno a su dolor para que hordas de usuarios vertiesen sus insultos y juicios sobre el familiar del menor fallecido. Quienes lo han experimentado saben que pocas son sus opciones para combatirlo: “Al principio fui a la policía, pero te acaban mandando para casa. Me han llegado a negar que fuese discurso de odio”, lamenta.

El fiscal propone poner coto legal al anonimato en redes

El fiscal de Sala de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar apuntó ayer posibles modificaciones del Código Penal que ayudarían a enfrentar que proliferen en las redes sociales mensajes que criminalizan a personas extranjeras, a quienes estas cuentas atribuyeron inicialmente el asesinato. Cree que la ley es hoy en día suficiente para enfrentar este fenómeno, aunque pueden plantearse mejoras técnicas como vetar el acceso a redes de aquellos que resulten condenados por conductas graves o poner coto al anonimato en estas plataformas.

Este fiscal propone concretamente una reforma legal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas y que todos los usuarios tengan que estar identificados: “Sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor”, ha explicado.

Sin embargo, Aguilar subraya que “no todo lo odioso es delito de odio”, sino únicamente las conductas más graves. “Hay que ver que los hechos tengan cierta entidad, la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo, y hay que ver el contexto”, ha apuntado. Apeló también a normativa de reciente creación, como la incluida en las leyes de Igualdad de Trato o de Servicios Digitales, para que el odio también pueda perseguirse desde el “ámbito administrativo sancionador”.