Libros antiguos para todos los gustos y colores en Méndez Núñez

Los amantes de la lectura y de los libros antiguos de A Coruña están en la mejor época del año para comprar textos. Los buscadores de gangas literarias, los coleccionistas de ediciones especiales y los lectores de libros curiosos tienen dieciocho librerías especializadas presentes y procedentes de cuatro comunidades: Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. La Feria, ubicada en los Jardines de Méndez Núñez, están vendiendo una selección de sus mejores libros. Géneros y ediciones de todos los gustos y colores es lo que se encontrará el lector en la feria. A lo largo de 125 metros de puestos se expondrán libros antiguos, raros, curiosos, descabalgados o difíciles de encontrar, a precios asequibles, así como interesantes revistas, y otras publicaciones.

Los comerciantes explican que las ventas se encuentran en buenas condiciones. “Hay buenas ventas, el tiempo con sol y calor también ayudó a que la gente venga a revisar los estantes de libros”, enfatizan los libreros. Las principales elecciones de la gente, los clásicos de siempre “son una apuesta segura que resisten al cambio generacional”, asegura Antonio Brea de la librería Arcadia de A Coruña. El horario de la feria, que estará hasta el 1 de septiembre, será de 10.00 a 14.00 horas, por las mañanas y se extenderá de 17.00 a 22.00 horas en las tardes.

También hay joyas

Algunos libreros tienen entre sus ediciones, libros de año 1700. Ese es el caso de Joaquín Sardá, de librería Kim, el cual tiene una anécdota singular con respecto a este libro. “Una vez vino un periodista muy bien vestido, lo encontró entre la pila de libros, lo vio detalladamente y luego me preguntó si tenía una edición más nueva, porque no le gustaba que las hojas tengan humedad y estén amarillas. Me pareció algo muy particular”, rememora Sardá.

“Las ruinas de Palmira’ es el mejor libro que leí en mi vida”

Joaquín Sardá trae a A Coruña desde su Barcelona natal una muestra de lo que vende en su librería. Su caseta tiene todos los géneros habidos y por haber. Joaquín Sardá elige el mejor libro que leyó en su vida, como recomendación, Las ruinas de Palmira, del Conde de Volney. “Dentro del libro hay un pequeño capítulo que vale para todo el texto, donde cuenta que la ciudad desapareció por la codicia de los gobernantes y la falsedad de las religiones, es simplemente espectacular”, añade Sardá.

Libros antiguos para todos los gustos y colores en Méndez Núñez

“Ante todo, no hagas daño’ muestra lo humano”

Manuel Ramas es el dueño de la librería coruñesa Uka- Chaka, ubicada en la calle Riego de Agua, 42. Para él, la mejor recomendación es el libro que está leyendo actualmente, Ante todo, no hagas daño. “Son las memorias de Henry Marsh, que era un reconocido neurocirujano de Gran Bretaña. Te cuenta, en primera persona lo que es afrontar operaciones de ese índole”, sostiene Ramas. Además agrega que, “a través de este libro, te das cuenta que es una persona muy humana”.

“Supersticiones de Galicia’ es un libro llamativo”

Sergio Pérez, dueño de la librería Maxtor, de Valladolid, tiene ediciones diferentes. Su recomendando, Supersticiones de Galicia, tiene un significado. “Siempre hay algún gallego que le gusta llevarse un libro con temática de su comunidad autónoma”, sostiene Pérez. “Este libro es llamativo, porque toca la temática propia de Galicia, las supersticiones que dicen que son un tópico. Yo creo que es un libro que cumple y que es sumamente interesante” , añade Pérez.

“Los primeros juegos florales’ está lleno de nuestra cultura”

Ana Piñeiro de la librería O Moucho, ubicada en el mismísimo Casco Viejo de la ciudad, recomienda un texto que a cualquier coruñés le puede interesar. “Mi recomendación, Los primeros juegos florales en A Coruña es un libro que muestra el inicio del resurgimiento gallego. Es una selección de poemas de 1861, que son parte de la historia y de la literatura gallega”, explica Piñeiro. “Es un libro muy interesante, lleno de nuestra cultura. Esta edición particular, esta ilustrada, es súper bonita”, asegura Piñeiro.

“Allan Poe es el padre de la literatura de intriga”

Antonio Brea, de librerías Arcadia, considera que los libros policiales son los que mejor se venden. Su sugerencia, va por ese género: O escaravello de oro e otros contos, de Edgar Allan Poe, “porque es el padre de la literatura de intriga, de detectives”, explica Brea. El librero considera que “los clásicos son una apuesta segura que permanecen generación tras generación y resisten al cambio. Hay que sumergirse en la literatura de Poe, tiene cuentos que no son tan conocidos y son exquisitos”, asegura Brea.

“El principito’ es un clásico que todos deberían leer”

Rosa Sardá es la dueña de la librería Sardá, de Barcelona. En su casilla tiene una simple muestra de lo que es su librería en Cataluña. Sus recomendaciones, libros clásicos, como lo son El principito o El diario de Ana Frank. “Son clásicos que todos deberían leer. El principito es una enseñanza total de circunstancias que se deben asimilar”, añade Sardá. “El diario de Ana Frank es un recomendadísimo porque muestra el sufrimiento en primera persona, durante un periodo de tiempo muy malo”, explica la librera.