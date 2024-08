“Mi trabajo siempre ha sido intentar generar una motivación en los músicos”

Alejandro Sanz Redondo lleva toda una vida en la Orquesta Sinfónica de Galicia. Esta es su 31 temporada como percusionista. También celebra 20 años como director académico de la Orquesta Joven, pero este jueves (21.00 horas), en la plaza de María Pita, le toca despedirse, ya que ha decidido dejar el cargo. La vida sigue, pero el músico mantiene intacta su pasión por el trabajo, que es lo que ha intentado transmitir a sus alumnos en estas dos décadas.

¿Qué tienen preparado para el concierto en María Pita?

En esta ocasión, a la Orquesta Joven la va a acompañar Diana Navarro, que es una artista internacional. Nuestro trabajo ha sido tocar su música. La verdad es que el ensayo fue muy emocionante. En una de las piezas, se puso a llorar porque estaba emocionada de la calidad del sonido de estos chavales. Esto es lo que le da valor a este proyecto, el conseguir que prácticamente niños, porque muchos tienen 16 o 17, sean capaces de adaptarse a un repertorio así y hacerlo a un nivel súper profesional.

¿En qué situación se encuentra la Orquesta Joven?

Yo llevo 20 años haciendo este trabajo y siempre hay momentos en los que hay músicos que destacan individualmente, pero el nivel general, el nivel medio de todos los alumnos, ha ido subiendo año tras año. De hecho, este año fue el 30 aniversario y pudimos hacer en Zarathustra de Strauss, que es una obra para orquestas profesionales y buenas. Es muy difícil. Y se hizo. Fue una auténtica maravilla. Y no te exagero, pero hace 10 años eso era imposible. También han ayudado mucho las orquestas infantiles, el trabajo increíble de Jorge Montes y Enrique Iglesias. Todo ello hace que los niños y niñas con 14 o 15 años sepan tocar una orquesta, sepan escucharse y sepan reaccionar. Antes, los instrumentistas de cuerda tenían pocas referencias, pero ahora hay muchos más. Es fantástico, porque luego cuando pasan a la Orquesta Joven van como motos. Esto da sentido a toda la estructura del proyecto.

¿Entienden la Orquesta Infantil, la Joven y la Sinfónica como un todo? ¿Unas no podrían existir sin las otras?

Claro. De hecho, hay músicos de la Orquesta Sinfónica que empezaron en la Orquesta Infantil: como Diana Poghosyan. Y eso que la Orquesta Infantil solo tiene 14 años de vida.

¿Es consciente de que usted ha marcado la vida musical de muchas personas?

Mi trabajo siempre ha sido intentar generar en los músicos una motivación. Quiero que si, por ejemplo, tienen un encuentro, salgan y digan “qué pasada, yo quiero estudiar esto”. Puede que acaben en la Orquesta o en la Escuela de Música o que ni siquiera se dediquen a eso, pero el objetivo es que este aprendizaje de trabajo en equipo, de saber escuchar, de saber reaccionar, de ser solidarios y de ser líder cuando tienes que serlo les sirva para el futuro.

Este concierto también será especial para usted, ya que abandona el cargo de director académico de la Joven tras 20 años. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Sí, afronto el concierto agradecidísimo y emocionadísimo. Han pasado 20 años, que es mucho tiempo. Cuando hicimos el 30 aniversario de la Orquesta Joven, pensé que había llegado el momento de que este puesto pasase a otra persona. Hay muchos motivos personales, pero también creo que es el momento de que alguien nuevo entre con una vitalidad y con unas ideas distintas para aportar algo diferente.

Pero continúa como percusionista en la Sinfónica. Hace unos días se conocía la falta de liquidez del estado del Consorcio para la Promoción de la Música y la necesidad de buscar financiación. ¿Cree que es importante esa llamada de atención a las administraciones?

Sí, pero creo que eso le corresponde más al comité artístico o al gerente. La Sinfónica de Galicia es una joya. Esta es mi 31 temporada como percusionista de la Orquesta y estoy eternamente agradecido. Sigo viniendo con una ilusión tremenda a hacer mi trabajo y me sigo emocionando. La Novena de Beethoven que hizo el otro día Roberto González-Monjas fue un lujo. Yo sigo enamorado de mi Orquesta y todo el apoyo que pueda recibir será poco.

Decía González-Monjas que ve a la Sinfónica en su mejor momento. ¿Lo comparte?

Sí, posiblemente. Roberto también pasó por la Orquesta Joven y cuando tenía 17 años yo ya decía “este chico no es normal”. Es un genio. Me ha sorprendido durante toda su carrera musical. Es un talento brutal y es un lujo tenerlo como director titular. Si tú como músico ves eso, dices “tengo que llegar a lo que me está pidiendo”. Los conciertos que hacemos con él son memorables. Yo me los guardo en mi disco duro.

